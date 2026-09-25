Тръмп и Си си обещаха подкрепа за срещите на АТИС и Г-20

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин са се договорили Вашингтон и Пекин да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември и на Г-20 през декември. Това съобщи китайската държавна агенция Синхуа, предаде Ройтерс.

Договореността е постигната по време на срещата на двамата лидери във Вашингтон. Тръмп и Си са обменили мнения и по въпросите за Близкия изток, войната в Украйна и ситуацията на Корейския полуостров.

Изкуственият интелект и търговските консултации

В разговорите е бил засегнат и изкуственият интелект. Си Цзинпин е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е заявил, че независимо от конкуренцията между САЩ и Китай в тази област съществуват още по-големи основания за сътрудничество.

Китайският лидер е съобщил също, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение. Си е определил резултата като добра новина за световната икономика.

Предстоящите срещи на АТИС и Г-20 ще дадат възможност на двете държави да координират домакинството и дневния ред на международните форуми, след като на разговорите във Вашингтон са обсъдили едновременно икономически, технологични и международнополитически теми.

Източници: БТА, Ройтерс, Синхуа