Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро.
Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация, а кои сектори ще бъдат подпомогнати и каква е щетата за фиска, обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова с уточнението, че LPG е обозначението на пропан-бутан:
"Общо е 20 милиона евро, като 17 милиона евро е ефекта по отношение на LPG. Всъщност той основно се ползва от градския транспорт и там подпомагането е 17 евроцента на килограм. Така че всъщност една огромна част от предлаганата мярка подпомага градския транспорт и от там хората с по-ниски доходи. Отделно, хората с по-ниски доходи карат коли с LPG".
Владислав Горанов от ГЕРБ – СДС предупреди, че мярката е емоционална и призова:
"Ако тези 20 млн. евро са ви в повече, да помислите как през разхода да подпомогнете, например, превозвачите в градския транспорт на отделните населени места, защото там действително има проблем".
Мартин Димитров от "Демократична България" допълни:
"Мерките все пак са силно ограничени като обхват".
Мярката за пропан-бутана беше анонсирана миналия петък като част от мерките на правителството срещу инфлацията и оформена като законопроект от депутати от "Прогресивна България".
Решението на Бюджетната комисия е на първо четене.
Бюджетната комисия гласува отмяна на акциза за пропан-бутана до края на 2026 г.
24 Септември, 2026 17:16 496 3
Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация
Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро.
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