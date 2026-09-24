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Бюджетната комисия гласува отмяна на акциза за пропан-бутана до края на 2026 г.

Бюджетната комисия гласува отмяна на акциза за пропан-бутана до края на 2026 г.

24 Септември, 2026 17:16 496 3

  • пропан-бутан-
  • акциз-
  • цени

Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация

Бюджетната комисия гласува отмяна на акциза за пропан-бутана до края на 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро.

Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация, а кои сектори ще бъдат подпомогнати и каква е щетата за фиска, обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова с уточнението, че LPG е обозначението на пропан-бутан:

"Общо е 20 милиона евро, като 17 милиона евро е ефекта по отношение на LPG. Всъщност той основно се ползва от градския транспорт и там подпомагането е 17 евроцента на килограм. Така че всъщност една огромна част от предлаганата мярка подпомага градския транспорт и от там хората с по-ниски доходи. Отделно, хората с по-ниски доходи карат коли с LPG".

Владислав Горанов от ГЕРБ – СДС предупреди, че мярката е емоционална и призова:

"Ако тези 20 млн. евро са ви в повече, да помислите как през разхода да подпомогнете, например, превозвачите в градския транспорт на отделните населени места, защото там действително има проблем".

Мартин Димитров от "Демократична България" допълни:

"Мерките все пак са силно ограничени като обхват".

Мярката за пропан-бутана беше анонсирана миналия петък като част от мерките на правителството срещу инфлацията и оформена като законопроект от депутати от "Прогресивна България".

Решението на Бюджетната комисия е на първо четене.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тити

    3 0 Отговор
    Значи можело да се намали акциза а ни лъжеха че Европа е разрешава. Кога ще намалят акциза и на бензина?

    17:18 24.09.2026

  • 2 Кина

    6 0 Отговор
    Продавам магаре със седло..! Караш без книжка , може и пиян..!

    17:20 24.09.2026

  • 3 Горски

    2 0 Отговор
    Цената няма да намалее ще е същата, но ще се усети след време новото увеличение с възстановяването на акциза. Акцизът е един от основните директни приходи в държавния бюджет. Макрон казва, цените на горивата са непоносими за французите. Нашия фигурант казва, цените на горивата са високи за 500 хил. българи и за бизнеса. Останалите да се оправят. А защо само на пропан бутана , на метана кога ?? Всъщност метана е половината градски транспорт като автобуси във всички вече градове и над 20% от тировете за вътрешна дистрибуция в България ! Има поне 25-30 метанстанции на ключови места в България , които работят над 90% с тирове. Защо когато цената на петрола се повишава ни проглушават ушите как това се случва, а сега когато петрола падна от 107 на 102 $, има пълно мълчание? От 1,4 млн. българи на границата на официалната бедност, само 550 хил. ще получат някаква помощ. Другите да се спасяват. Да се спасяват и тия, които са с 10 евро над официалната граница. Те са богати. Средната класа да се спасява и тя. Значи ще махат акциза на гориво което струва 1,30 лв, а на горивото което струва близо 4 лв не.Просто нямам думи. И ще се раздават пари на хора които нямат коли. Да са живи и здрави братята роми!

    17:35 24.09.2026

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