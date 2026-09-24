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"Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите"

"Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите"

24 Септември, 2026 06:01 1 857 49

  • нойзи-
  • александрина пендачанска-
  • ивайло цветков-
  • румен радев

Раздели ни, защото поставя под риск един избор, осъществен с общите ни усилия - участието в съюзите на западната цивилизация, казва Александрина Пендачанска

"Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Ивайло Нойзи Цветков

ДВ: Как се стигна според Вас до пълното мнозинство на "Прогресивна България"?

Александрина Пендачанска: Мисля, че победата на Румен Радев беше резултат от умората, на хората им писна. Това се видя и на протестите. Избирателите се надяваха в него да намерят онзи "спасител", който да пребори корупцията, да се справи със статуквото, което задушава страната ни. Поради тази причина му дадоха доверието си. За съжаление обаче, вместо наистина да започне да разгражда модела, властта се обгради с хора, за които човек може да остане с впечатлението, че представляват същия този модел, от който уж щяха да ни отървават. Освен да броим полетите на Пеевски, досега не сме видели никакво сериозно антикорупционно разследване. Да не говорим за бюджета и цените. Изглежда Радев не е в състояние да изпълни нито едно от обещанията си за по-високи доходи, овладяване на цените, повече сигурност и борба с корупцията, които даде преди изборите и заради които всъщност беше избран.

"Това е сбъркана логика, абсурдна е"

В същото време външната му политика поставя под риск един избор, който България вече е направила, изстрадала е. С обединените усилия на всички българи страната ни реализира своя идеал да е равноправна част от Европа, а сега изведнъж, вместо да сме проактивна страна, с достойно място в постигането на общите цели на Европейския съюз, правителството се държи амбивалентно, нееднозначно. С абсурдното обяснение, че помощта за Украйна само щяла да удължи войната с Русия, Радев оттегли България от т.нар. Коалиция на желаещите. Чудя се, ако САЩ и Великобритания бяха използвали същата логика да не "удължават" военния конфликт в Европа, как щеше да завърши Втората световна война? Представяте ли си да бяха оставили Хитлер да завземе цяла Европа и част от СССР, за да не "удължават" войната? Това е сбъркана логика, абсурдна е. Тя е част от пропагандния наратив на Русия.

ДВ: Тази победа на Радев по-скоро лична ли е - или някакво махало се люшва в "мултивекторна" посока?

Александрина Пендачанска: Смятам, че хората гласуваха доверие лично на Радев. Затова и разочарованието им ще се стовари върху него самия с цялата си тежест.

ДВ: Коя опасност пред България е по-реалистична - външнополитическата, свързана с евентуална преориентация, или вътрешната тип "колкото повече държава, толкова по-добре"?

Александрина Пендачанска: За жалост, и двете опасности са еднакво реалистични. Всекидневно виждаме как властта настъпва чрез медиите, как превзема държавната машина по един болезнено познат начин. В същото време България все повече изпада във външнополитическа изолация от западните партньори, докато руски политици са доволни от Радев и го хвалят. Тези сигнали са достатъчно еднозначни за рисковете пред България и би трябвало да тревожат всички ни.

"Трябва да решим накъде вървим - назад към миналото или напред към бъдещето"

ДВ: Какво е това поредно "време разделно“, което настана в България - и то в може би най-проспериращия ни момент от много години насам?

Александрина Пендачанска: Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите. Раздели ни, защото постави под въпрос един избор, който вече е осъществен, и то с цената на общите ни усилия - присъединяването ни към съюзите на западната цивилизация. И изведнъж този наш изстрадан избор се преосмисля и преформулира, докато се флиртува с диктаторския режим на Путин. Разделени сме и защото сега, повече от когато и да било в последните 10-15 години, трябва да решим накъде вървим - назад към миналото или напред към бъдещето.

ДВ: Вие оглавихте, заедно с Константин Вълков, инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентския тандем Гюров-Кандев. Кои са силните и кои - слабите места на тази кандидатура?

Александрина Пендачанска: Вярвам, че правилният път на България е този на модерността и развитието, а не на миналото и упадъка. И съм убедена, че Андрей Гюров ще води страната ни именно в тази посока. Като министър-председател той доказа, че е независим, силен и смел човек, който никому нищо не дължи. На него никой не може да му каже "помилвай еди-кого си".

Андрей Гюров и Георги Кандев никога няма да коленичат пред никого. Аз не мога да изтрия от съзнанието си този унизителен и срамен за България образ, в който президентът и вицепрезидентът ни коленичеха в краката на руската посланичка Митрофанова, която отказа да отдаде почит на българските герои от Съединението. Нито мога да изтрия образа на Йотова, коленичила пред висшия офицер на КГБ, пък бил той и с куколион (традиционната "шапка" на руския патриарх - бел.ред.). Андрей Гюров и Георги Кандев няма да коленичат пред никого. Иначе някои виждат като слабост на тандема Гюров-Кандев факта, че не са обръгнали, опитни политици, но аз възприемам това по-скоро като преимущество. Може би не са толкова опитни и ловки, но не са и омърсени. В тях има нещо автентично и чисто - толкова непознато или по-скоро забравено в нашата политика.

ДВ: Кое е тяхното USP (unique selling proposition), ако заимстваме израз от речника на маркетолозите? Онова уникално предимство, което ги отличава от другите и би ги извело до балотаж?

Александрина Пендачанска: Именно тяхната автентичност, тяхната неомърсеност. Зад тях не стоят никакви чужди интереси, не стоят политически схеми и договорки. Това са независими хора, които се водят единствено от своите принципи, убеждения и мечти за една по-силна, справедлива, достойна, модерна и щастлива България.

"Гражданската будност е част от моята цялост"

ДВ: Куп светли руски умове от сферата на културата и изкуствата бяха принудени да емигрират, в някои случаи - буквално за да се спасят. Последният подобен случай е с големия режисьор Андрей Звягинцев. В същото време има немалко артисти и творци, които подкрепят режима - например Анна Нетребко. Може ли да има истинско изкуство без морален прецепт?

Александрина Пендачанска: За мен е абсолютно невъзможно. Ние сме цялостни същества. Осъзнаването за тази цялост прави недопустимо да се поддържа позата на независимост и незаинтересованост от процесите, които се развиват в света около нас. Затова съчувствам и разбирам всички големи руски творци, които са принудени да избягат от диктатурата на Путин.

Аз винаги съм била граждански активна, независимо колко съм била ангажирана с кариерата си. И не съм се променила на йота през последните почти 40 години - същият човек съм, който търчеше по площадите и студентските стачки в началото на 1990-те, та до днес, вече на 56 години. И тогава, и сега съм защитавала едни и същи убеждения и принципи. Гражданската будност е част от моята цялост, от човека, който съм.

ДВ: Ще се завърнете ли на оперната сцена?

Александрина Пендачанска: Аз приключих активната си сценична кариера. Време е да се радвам на моите ученици - сцената вече принадлежи на тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    69 10 Отговор
    Още не е съмнало и развяха шарените знамена.

    06:07 24.09.2026

  • 2 Читател

    71 10 Отговор
    Прочетох само Нойзи и ДВ и се отказах да чета долна евтина пропаганда.

    Уважаема Редакция,
    Вие нали настоявате, че давате трибуна на различни мнения. Защо правите читателите си на будали?

    Помня преди известно време имахте по 100-200 коментара на статия, а сега?

    Коментиран от #4, #14

    06:09 24.09.2026

  • 3 Белослава

    51 7 Отговор
    Добро утро и наздраве, Нойзи!🍾

    06:14 24.09.2026

  • 4 Пешоо

    55 9 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Никой не е разделил. Драскачите индойе зеле се опитвате да фрагментирате обществото. Мотивът.... който не следва вашите политики.... елош. Кий не скача е червен.... който не е с нас е против вас . Ако не сте на власт вие... не приемате демокрацията. Капиш?

    Коментиран от #34

    06:14 24.09.2026

  • 5 Андре Токев

    39 8 Отговор
    Нойзи, наздраве!🍷

    06:15 24.09.2026

  • 6 Димо Екшъна

    34 8 Отговор
    Ха, наздраве, Нойзи!🍸

    06:15 24.09.2026

  • 7 Мирослав Илич

    16 6 Отговор
    Живели! Легендо!🍹

    06:17 24.09.2026

  • 8 Княгиня Калина

    33 5 Отговор
    Чиърс, Нойзи!🍺

    06:17 24.09.2026

  • 9 Пешо

    28 5 Отговор
    Фактът, че всяко дете е с по две имена , говори много за родителите.

    06:18 24.09.2026

  • 10 Ойзи

    34 6 Отговор
    Аман от алкохолици

    06:18 24.09.2026

  • 11 Явор Бахаров

    30 6 Отговор
    Опа, Нойзи, наздраве, пич!🍻

    06:20 24.09.2026

  • 12 Дебора

    30 7 Отговор
    Нойзи, банда, наздраве!🥂

    06:21 24.09.2026

  • 13 за вас дъно няма

    22 6 Отговор
    те па българите щото са били единни някога … ама бива ли глупост лсед глупост и да не се стамувате от себе си ??? нойзи не изтрезнява ли никога това същество човекоподобно?

    06:28 24.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СПРАВЕДЛИВ

    27 4 Отговор
    Отвратителна предизборна кампания, която не цели да докаже качествата на кандидатите, тяхната конкретна платформа, а чрез оплюване на опонентите и показване какво ще стане и какво ще загубим, ако спечелят! Такива изказвания на нелоялни конкуренти, само настройват обществото в обратната посока, защото са много нагли и некоректни. Политиката и на двамата кандидати е подобна и тя няма зависи лично от тях, а от външните диктатори, към които така трудно сме успели да се насочим и сме го изстрадали с частни протести, както се изразява Пендачанска. Сега, дето страдаме от кого е, от другите ли или от тези, които така "трудно" изстрадахме? Затова ли от 37 години все повече страдаме, защото не гледаме към изгрева, а към залеза! Това, което става и ще става, не зависи от нас, защото ние се въртим във водовъртежа на международната политика и най-малко има значение кой ще ни бъде президент, освен за това, да може леко да амортизира ударите отвън и не мисля, че твърдоглавите, жестоките, неуважителните и непреклонни личности биха допринесли за това, а точно обратното. Освен това, колко са "чисти" тези, които успяха вече да ни договорят и набутат за десет години напред във войната, че и още трябва да продължават?
    Просто се тревожат, че няма да могат да изпълнят докрай, пъклената си мисия.

    06:29 24.09.2026

  • 16 Хойзи

    17 4 Отговор
    Парите и несправедливото им придобиване от наглите и безпардонни демократични новобогаташи раздели българите.Не може да смешиш несъвместима неща.

    Коментиран от #27

    06:36 24.09.2026

  • 17 Слушай думи и пълней

    32 5 Отговор
    Като станел Гюров президент и България тутакси щяла да заеме достойно място в постигането на общо европейските цели. И какви са големите цели? Гарантиране на заемите за Украйна, производство на оръжия и милитаризация, санкции срещу Русия и участие в подготовката за война. Ако Гюров ще обещава да праща българи на този фронт и армия да събира, като главнокомандващ, неговият комитет отсега да го каже,та младежта да е наясно какво я очаква.

    Коментиран от #40

    06:36 24.09.2026

  • 18 Да,бе

    16 4 Отговор
    Ъ..."чисти и неопетнени",като булка...Остава да се разберат кой е булката или ще теглят чоп.

    06:38 24.09.2026

  • 19 Шуми Марица

    18 3 Отговор
    Всяко по-либерално правителство в бг много бързо докарва нещата до катастрофа, а криминалните "правителства" на тиквата и кукостоф, няма нужда да се коментират дори.

    06:39 24.09.2026

  • 20 На снимката се прави на нещо специално

    13 3 Отговор
    Поредното пази Боже изтипосано да дава мнение, а ако погледнеш, същото това какво е направило толкова,че да има и елементарно право да прави това

    06:40 24.09.2026

  • 21 Ежко

    20 4 Отговор
    Първо, никой не може да раздели едно общество.Разделението е от отдавна и то поради съвсем други фактори.Радев само го обяви.И второ, Сашка да не си въобразява, че всички мислят като нея.Как мислят останалите,тя не знае.Защото никой не ги е питал Само са им спуснати решения.Надявам се скоро да разбере как мисли мнозинството, чрез вота който ще даде.

    06:43 24.09.2026

  • 22 Зико

    27 4 Отговор
    Това е Пендачанска с прякор "Джуджи", жена на Найотицин (една дума по паспорт!). Той беше ПР на Кирил Петков ( Просто Киро). Сега през жена си се опитва да избута поредната холограма с интелигентност на пинчер - Гюров и Кандев (сбор от интелект). Защо ни е нов Плевнелиев?

    06:45 24.09.2026

  • 23 Койзи

    15 3 Отговор
    Реално обединение имаше при соца.Класовато разделение и неравенството са философията и движещата сила на капитализма, наречен днес демокрация.

    06:48 24.09.2026

  • 24 Някой

    21 3 Отговор
    А Бойко не разделяше ли българите? А Делянчо? А Киро Тъпото? А бандата "Петрохан"?
    Айде стига глупости. Не ви е виновен Радев.

    06:50 24.09.2026

  • 25 Ами

    15 4 Отговор
    Няма вече кой да се хване на бездарните плюнки на нелицеприятния и душевно грозен алкохолик:)))И няма как да ни натикат зорлем в коалицията на желаещите,защото и в тази коалиция лидерите вече не ги желаят в собствените им държави и Слава Богу:)

    Коментиран от #29

    06:50 24.09.2026

  • 26 Смешно

    14 3 Отговор
    Абсолютни глупости и целенасочени провокации без грам фактологично покритие. Най-лошото е че това същество е родено в България

    06:50 24.09.2026

  • 27 Ахъм

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хойзи":

    Демократични новобогаташи? А всъщност повечето са свързани с дс и комунистите. Радев ли очакваш да промени нещо? Нали същите тези хора го издигнаха преди няколко години.

    06:51 24.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хм...

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Разбрахме, че е и грозен, нали? Но това е интервю с Пендачанска.

    Коментиран от #36

    06:53 24.09.2026

  • 30 Гост

    9 2 Отговор
    Защо се говори за разделение, изборните резултати се видя. Това което се очаква да разгради, ами то е градено повече от 30 Г. А колкото коленичането,лошо колкото козирувснето на Бойко.

    06:53 24.09.2026

  • 31 сцена

    10 2 Отговор
    Похвалното слово за милиционер и човек без трудов стаж,за възрастта си е очаквано за това семейство.
    Но щом така разиграват картите,явно нямат козове
    Впрочем дължат отговор на Колтуклиева ,дали е бил в наркокомуна!

    06:57 24.09.2026

  • 32 Лост

    18 2 Отговор
    То щото Нийзи не раздели българите -Едни го отнасят за алкохол,а той като по известен трябваше да лежи повече ,а не да се измъкне като пръдь.

    06:59 24.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 МНОГО

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пешоо":

    жалка предизборна агитация, която отразява страха на някого, да не изпусне "кокала", като подчертава какво ще стане, ако загубят, а не какво ще направят, ако спечелят. Постоянно това се повтаря, докато го научим наизуст.

    07:02 24.09.2026

  • 35 Джоко

    4 1 Отговор
    Тоз Фъсьо да покаже един политик след 1989 та който е бил обединител на нацията. 1989 та е началото на разединението- сини, червени, маргинали, патриоти, националисти, дисиденти, комунисти, антикомунисти, депесари и антидепесари. Какво обединение!? Как да стане докато се сочим с пръст кой е по- виновен за състоянието в което сме!?

    07:03 24.09.2026

  • 36 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "Хм...":

    Тя поне е красива:))),но това няма да стигне и приказката за умните и красивите стана нарицателна :)))А и хората 2 пъти избраха Радев ,защото казваше,че Крим е руски :))),сега защото не желаят в коалицията на желаещите,чиито лидери не са желани в собствените им страни.А хората знаят,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и за целия Балкански полуостров въобще ,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)и няма как Русия да позволи в подарените руски земи барабар с хората да им забраняват руския,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят,а те го нарекоха агент на Путин.:)

    Коментиран от #41, #45

    07:06 24.09.2026

  • 37 Той

    8 1 Отговор
    Тази направо си каза че Сащ и Великобритания са победили Хитлер

    07:08 24.09.2026

  • 38 Тити

    2 6 Отговор
    Радев и боклук излъга овцете и сега продължават да блеят.

    07:09 24.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ахъм

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Слушай думи и пълней":

    Все войни са ви в руските глави. Помагаме на жертва на агресия. Има ли нещо по-нормално от това?

    07:12 24.09.2026

  • 41 Ами не

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Избраха радев, защото им беше омръзнало от кражбите и арогантността на гербдпс. Очакваха промяна, но получиха подмяна.

    07:14 24.09.2026

  • 42 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Западни цивилизации 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 що е то ,до обяд мъж ,следобед жена ,всичко за пари ,а вечер педофил ,или да си правим оргии междусъседски

    07:24 24.09.2026

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРИД НЕ ИСКА ВОЙНА ........................... НО ЧОРАПА, ПИГИ, КОПЕЙКИН И ..............,............ ЦЯЛАТА КОМУНОФАШИСТКА СГАН СА С УБИЕЦА ПУТЛЕР, КОЙТО ..................., ИСКА ДА ПРОДЪЖИ ВОЙНАТА ДО ПЪЛНОТО УНИШТОЖЕНИЕ НА УКРАИНСКИЯ НАРОД ..................,... ТОВА СЕ НАРИЧА НАЦИZЪМ ................,

    07:25 24.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ахъм

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Забраняваха им руският след окупирането на Крим. И се оертава всичко руско да е изолирано за десетилетие. Като опитваш да се наложиш със сила, а не с култура или икономически, получаваш затворена врата.

    07:27 24.09.2026

  • 46 Музикант Партия не .рани

    1 0 Отговор
    Само артисти по тази Партия, буквално и преносно!

    07:29 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Стига разделение

    0 0 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    07:33 24.09.2026

  • 49 центавос

    0 0 Отговор
    зелки много пари му давате на шумния идиот,чак коса си е присадил ама акъл не,но на вас пък продажни ви трябват не умни

    07:45 24.09.2026