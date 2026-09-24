"Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите"

Автор: Ивайло Нойзи Цветков
ДВ: Как се стигна според Вас до пълното мнозинство на "Прогресивна България"?
Александрина Пендачанска: Мисля, че победата на Румен Радев беше резултат от умората, на хората им писна. Това се видя и на протестите. Избирателите се надяваха в него да намерят онзи "спасител", който да пребори корупцията, да се справи със статуквото, което задушава страната ни. Поради тази причина му дадоха доверието си. За съжаление обаче, вместо наистина да започне да разгражда модела, властта се обгради с хора, за които човек може да остане с впечатлението, че представляват същия този модел, от който уж щяха да ни отървават. Освен да броим полетите на Пеевски, досега не сме видели никакво сериозно антикорупционно разследване. Да не говорим за бюджета и цените. Изглежда Радев не е в състояние да изпълни нито едно от обещанията си за по-високи доходи, овладяване на цените, повече сигурност и борба с корупцията, които даде преди изборите и заради които всъщност беше избран.
"Това е сбъркана логика, абсурдна е"
В същото време външната му политика поставя под риск един избор, който България вече е направила, изстрадала е. С обединените усилия на всички българи страната ни реализира своя идеал да е равноправна част от Европа, а сега изведнъж, вместо да сме проактивна страна, с достойно място в постигането на общите цели на Европейския съюз, правителството се държи амбивалентно, нееднозначно. С абсурдното обяснение, че помощта за Украйна само щяла да удължи войната с Русия, Радев оттегли България от т.нар. Коалиция на желаещите. Чудя се, ако САЩ и Великобритания бяха използвали същата логика да не "удължават" военния конфликт в Европа, как щеше да завърши Втората световна война? Представяте ли си да бяха оставили Хитлер да завземе цяла Европа и част от СССР, за да не "удължават" войната? Това е сбъркана логика, абсурдна е. Тя е част от пропагандния наратив на Русия.
ДВ: Тази победа на Радев по-скоро лична ли е - или някакво махало се люшва в "мултивекторна" посока?
Александрина Пендачанска: Смятам, че хората гласуваха доверие лично на Радев. Затова и разочарованието им ще се стовари върху него самия с цялата си тежест.
ДВ: Коя опасност пред България е по-реалистична - външнополитическата, свързана с евентуална преориентация, или вътрешната тип "колкото повече държава, толкова по-добре"?
Александрина Пендачанска: За жалост, и двете опасности са еднакво реалистични. Всекидневно виждаме как властта настъпва чрез медиите, как превзема държавната машина по един болезнено познат начин. В същото време България все повече изпада във външнополитическа изолация от западните партньори, докато руски политици са доволни от Радев и го хвалят. Тези сигнали са достатъчно еднозначни за рисковете пред България и би трябвало да тревожат всички ни.
"Трябва да решим накъде вървим - назад към миналото или напред към бъдещето"
ДВ: Какво е това поредно "време разделно“, което настана в България - и то в може би най-проспериращия ни момент от много години насам?
Александрина Пендачанска: Тук е голямата вина на Румен Радев - че раздели българите. Раздели ни, защото постави под въпрос един избор, който вече е осъществен, и то с цената на общите ни усилия - присъединяването ни към съюзите на западната цивилизация. И изведнъж този наш изстрадан избор се преосмисля и преформулира, докато се флиртува с диктаторския режим на Путин. Разделени сме и защото сега, повече от когато и да било в последните 10-15 години, трябва да решим накъде вървим - назад към миналото или напред към бъдещето.
ДВ: Вие оглавихте, заедно с Константин Вълков, инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентския тандем Гюров-Кандев. Кои са силните и кои - слабите места на тази кандидатура?
Александрина Пендачанска: Вярвам, че правилният път на България е този на модерността и развитието, а не на миналото и упадъка. И съм убедена, че Андрей Гюров ще води страната ни именно в тази посока. Като министър-председател той доказа, че е независим, силен и смел човек, който никому нищо не дължи. На него никой не може да му каже "помилвай еди-кого си".
Андрей Гюров и Георги Кандев никога няма да коленичат пред никого. Аз не мога да изтрия от съзнанието си този унизителен и срамен за България образ, в който президентът и вицепрезидентът ни коленичеха в краката на руската посланичка Митрофанова, която отказа да отдаде почит на българските герои от Съединението. Нито мога да изтрия образа на Йотова, коленичила пред висшия офицер на КГБ, пък бил той и с куколион (традиционната "шапка" на руския патриарх - бел.ред.). Андрей Гюров и Георги Кандев няма да коленичат пред никого. Иначе някои виждат като слабост на тандема Гюров-Кандев факта, че не са обръгнали, опитни политици, но аз възприемам това по-скоро като преимущество. Може би не са толкова опитни и ловки, но не са и омърсени. В тях има нещо автентично и чисто - толкова непознато или по-скоро забравено в нашата политика.
ДВ: Кое е тяхното USP (unique selling proposition), ако заимстваме израз от речника на маркетолозите? Онова уникално предимство, което ги отличава от другите и би ги извело до балотаж?
Александрина Пендачанска: Именно тяхната автентичност, тяхната неомърсеност. Зад тях не стоят никакви чужди интереси, не стоят политически схеми и договорки. Това са независими хора, които се водят единствено от своите принципи, убеждения и мечти за една по-силна, справедлива, достойна, модерна и щастлива България.
"Гражданската будност е част от моята цялост"
ДВ: Куп светли руски умове от сферата на културата и изкуствата бяха принудени да емигрират, в някои случаи - буквално за да се спасят. Последният подобен случай е с големия режисьор Андрей Звягинцев. В същото време има немалко артисти и творци, които подкрепят режима - например Анна Нетребко. Може ли да има истинско изкуство без морален прецепт?
Александрина Пендачанска: За мен е абсолютно невъзможно. Ние сме цялостни същества. Осъзнаването за тази цялост прави недопустимо да се поддържа позата на независимост и незаинтересованост от процесите, които се развиват в света около нас. Затова съчувствам и разбирам всички големи руски творци, които са принудени да избягат от диктатурата на Путин.
Аз винаги съм била граждански активна, независимо колко съм била ангажирана с кариерата си. И не съм се променила на йота през последните почти 40 години - същият човек съм, който търчеше по площадите и студентските стачки в началото на 1990-те, та до днес, вече на 56 години. И тогава, и сега съм защитавала едни и същи убеждения и принципи. Гражданската будност е част от моята цялост, от човека, който съм.
ДВ: Ще се завърнете ли на оперната сцена?
Александрина Пендачанска: Аз приключих активната си сценична кариера. Време е да се радвам на моите ученици - сцената вече принадлежи на тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
06:07 24.09.2026
2 Читател
Уважаема Редакция,
Вие нали настоявате, че давате трибуна на различни мнения. Защо правите читателите си на будали?
Помня преди известно време имахте по 100-200 коментара на статия, а сега?
Коментиран от #4, #14
06:09 24.09.2026
3 Белослава
06:14 24.09.2026
4 Пешоо
До коментар #2 от "Читател":Никой не е разделил. Драскачите индойе зеле се опитвате да фрагментирате обществото. Мотивът.... който не следва вашите политики.... елош. Кий не скача е червен.... който не е с нас е против вас . Ако не сте на власт вие... не приемате демокрацията. Капиш?
Коментиран от #34
06:14 24.09.2026
5 Андре Токев
06:15 24.09.2026
6 Димо Екшъна
06:15 24.09.2026
7 Мирослав Илич
06:17 24.09.2026
8 Княгиня Калина
06:17 24.09.2026
9 Пешо
06:18 24.09.2026
10 Ойзи
06:18 24.09.2026
11 Явор Бахаров
06:20 24.09.2026
12 Дебора
06:21 24.09.2026
13 за вас дъно няма
06:28 24.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СПРАВЕДЛИВ
Просто се тревожат, че няма да могат да изпълнят докрай, пъклената си мисия.
06:29 24.09.2026
16 Хойзи
Коментиран от #27
06:36 24.09.2026
17 Слушай думи и пълней
Коментиран от #40
06:36 24.09.2026
18 Да,бе
06:38 24.09.2026
19 Шуми Марица
06:39 24.09.2026
20 На снимката се прави на нещо специално
06:40 24.09.2026
21 Ежко
06:43 24.09.2026
22 Зико
06:45 24.09.2026
23 Койзи
06:48 24.09.2026
24 Някой
Айде стига глупости. Не ви е виновен Радев.
06:50 24.09.2026
25 Ами
Коментиран от #29
06:50 24.09.2026
26 Смешно
06:50 24.09.2026
27 Ахъм
До коментар #16 от "Хойзи":Демократични новобогаташи? А всъщност повечето са свързани с дс и комунистите. Радев ли очакваш да промени нещо? Нали същите тези хора го издигнаха преди няколко години.
06:51 24.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хм...
До коментар #25 от "Ами":Разбрахме, че е и грозен, нали? Но това е интервю с Пендачанска.
Коментиран от #36
06:53 24.09.2026
30 Гост
06:53 24.09.2026
31 сцена
Но щом така разиграват картите,явно нямат козове
Впрочем дължат отговор на Колтуклиева ,дали е бил в наркокомуна!
06:57 24.09.2026
32 Лост
06:59 24.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 МНОГО
До коментар #4 от "Пешоо":жалка предизборна агитация, която отразява страха на някого, да не изпусне "кокала", като подчертава какво ще стане, ако загубят, а не какво ще направят, ако спечелят. Постоянно това се повтаря, докато го научим наизуст.
07:02 24.09.2026
35 Джоко
07:03 24.09.2026
36 Ами
До коментар #29 от "Хм...":Тя поне е красива:))),но това няма да стигне и приказката за умните и красивите стана нарицателна :)))А и хората 2 пъти избраха Радев ,защото казваше,че Крим е руски :))),сега защото не желаят в коалицията на желаещите,чиито лидери не са желани в собствените им страни.А хората знаят,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и за целия Балкански полуостров въобще ,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)и няма как Русия да позволи в подарените руски земи барабар с хората да им забраняват руския,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят,а те го нарекоха агент на Путин.:)
Коментиран от #41, #45
07:06 24.09.2026
37 Той
07:08 24.09.2026
38 Тити
07:09 24.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ахъм
До коментар #17 от "Слушай думи и пълней":Все войни са ви в руските глави. Помагаме на жертва на агресия. Има ли нещо по-нормално от това?
07:12 24.09.2026
41 Ами не
До коментар #36 от "Ами":Избраха радев, защото им беше омръзнало от кражбите и арогантността на гербдпс. Очакваха промяна, но получиха подмяна.
07:14 24.09.2026
42 Kaлпазанин
07:24 24.09.2026
43 ЕДГАР КЕЙСИ
07:25 24.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ахъм
До коментар #36 от "Ами":Забраняваха им руският след окупирането на Крим. И се оертава всичко руско да е изолирано за десетилетие. Като опитваш да се наложиш със сила, а не с култура или икономически, получаваш затворена врата.
07:27 24.09.2026
46 Музикант Партия не .рани
07:29 24.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Стига разделение
07:33 24.09.2026
49 центавос
07:45 24.09.2026