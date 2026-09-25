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Макрон отрече сигнал на ЦРУ за руска атака с дронове
  Тема: Украйна

Макрон отрече сигнал на ЦРУ за руска атака с дронове

25 Септември, 2026 03:47 526 0

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Габриел Атал атакува Льо Пен за Украйна

Макрон отрече сигнал на ЦРУ за руска атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон отрече страната му да е получила предупреждение от Централното разузнавателно управление на САЩ за възможна руска атака с дронове. Поводът е публикация на испанското издание El Mundo, според която Съединените щати са предупредили Испания, Франция и Италия за подобен сценарий.

„Тази информация можем да опровергаем. ЦРУ не е съобщавало на френските служби за такава атака“, заяви Макрон в телевизионно интервю. Той добави, че обстановката става все по-напрегната и това предизвиква безпокойство.

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Макрон: Във Франция не е имало подобни атаки

Френският президент каза, че на територията на страната досега не е имало атака с дронове, но такава възможност не може да бъде изключена. Той припомни опит за атака с безпилотен летателен апарат на летището в Лайпциг, Германия.

„Именно затова съществува реална заплаха. Русия засилва враждебните, а понякога и престъпни действия срещу европейските държави“, посочи Макрон. По думите му мобилизирането на 300 000 души в Русия е сценарий, който Франция смята за правдоподобен.

Италианският министър на отбраната Гвидо Крозето също отхвърли публикацията на El Mundo. Междувременно главнокомандващият силите на НАТО в Европа Алексус Гринкевич заяви, че съюзниците са засилили обмена на разузнавателна информация заради вълна от саботажи и други инциденти, за които има подозрения, че са свързани с Русия. Той призова към спокойствие и увереност.

Атал обвини Ле Пен, че застрашава Европа

На фона на дебата за сигурността бившият френски премиер и кандидат за президент от партията „Възраждане“ Габриел Атал атакува Марин Ле Пен заради позицията ѝ относно Украйна.

Льо Пен заяви, че Франция вече не може да подпомага финансово Украйна в същия обем заради влошеното финансово положение на страната. В отговор Атал я обвини, че поставя под заплаха сигурността на Франция и Европа.

„Програмата на госпожа Льо Пен е ясна: да пожертва нашата сигурност и да поднесе Украйна и Европа на Путин на сребърен поднос“, написа Атал.

Той допълни: „Украйна е нашият щит. Да се откажем от нея означава да нарисуваме мишена върху себе си. Русия чака точно вас.“

Спорът се разгаря преди президентските избори във Франция през 2027 г., на които Льо Пен е сред водещите кандидати. На 19 септември тя и председателят на „Националното обединение“ Жордан Бардела заявиха обща позиция по отношение на Москва, докато съперниците им от центъра и левицата засилват критиките към политиката на партията за Украйна.

Източници: Украинска правда, Европейска правда, RTL


Франция
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