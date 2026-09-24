24 септември 1937 Цар Борис III нарушава военните клаузи на Ньойския договор

На 24 септември 1937 Цар Борис III събира демонстративно 35 000 щика край Попово на военно учение с което заявява пред целия свят, че Царство България няма да съобразява с унизителния Ньойски договор, който ѝ забранява да има своя армия.
Това припомня "Инфосправка".
Заради личното участие на Борис III учението е известно като големите царските маневри.
Поканени са военните аташета в София на 14 държави, сред които на Германия, САЩ, СССР, Франция, Югославия, както и всички бивши военни министри и стари генерали.
Край Попово войската си поставя важни цели - да се провери нивото на бойната подготовка и дисциплината, но и да се повдигне духът на народа и вярата му в собствените сили, тъй като
по това време мечтата за обединението на българските земи все още е жива.
На маневрите са командировани много журналисти, вдигнато е цяло отделение на радио “София”, което предавало на живо от мястото на събитието концертите на военната музика, мобилизирана е филмовата студия при Щаба на войската.
В местността Шабанца на 15 км от Попово в района на селата Паламарца и Ковачевец е изграден цял военен град, където е разположена главната квартира на щаба. Тук прокарали ток и вода.
Царят обикалял района на “бойните действия” на кон или с автомобил.
Движел се на изток по линията Разград - Търговище, на запад - по линията Бяла - Горна Оряховица - 70 км ги разделяли.
Царят дошъл в Попово с автомобил, но всички други високопоставени гости пътували от София със специален влак. Той потеглил в 7,32 ч и спрял на поповската гара в 15,10 ч в първия ден на маневрите. Във влака било цялото правителство воглаве с премиера Кьосеиванов. То било изпратено на софийската гара от единствения министър, останал в София в онзи момент - министъра на вътрешните работи и народното здраве Иван Красновски.
Фиш от ФАКТИ
Военните клаузи на Ньойския мирен договор, подписан на 27 ноември 1919 година, налагат тежки ограничения на България след Първата световна война, с цел да я лишат от възможността да води самостоятелни военни действия.
Основни военни ограничения
Численост на армията: Сухопътните войски са сведоми до максимум 20 000 души на постоянна доброволна служба включително офицерите.
Отмяна на наборната система: Задължителната военна служба е премахната; армията се формира единствено на доброволен принцип с дългосрочни договори (12 години за войници и 20 години за офицери) за предотвратяване създаването на голям обучен резерв.
Забрана за тежко въоръжение: България няма право да притежава тежка артилерия, картечници в по-големи количества, бронирани превозни средства и танкове.
Ликвидиране на флота и авиацията: Страната е лишена от военновъздушни сили. забранено е притежаването на самолети, хидроплани и балони. България е лишена и от военноморски флот, но и са разрушени са или предадени на съюзниците бойните кораби, а торпедните и подводните плавателни съдове са забранени.
Милиция и гранична охрана: Броят на жандармерията, полицията и граничната стража е строго ограничен, за да не надвишава нуждите на вътрешния ред.
Военна промишленост: Производството на оръжие, боеприпаси и военни материали е поставено под международен контрол, като на страната е разрешено да поддържа само един държавен арсенал с ограничен капацитет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
12:57 24.09.2026
2 пълни масльонката
До коментар #1 от "честен ционист":щи затряаа
12:59 24.09.2026
3 Евродебил
Коментиран от #5, #13
13:02 24.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Миндич
До коментар #3 от "Евродебил":Ти остави,ами с хляб ис сол ги посрешнахме,не само съветите ,а и цялата междусъюзическа комисия.
13:04 24.09.2026
6 Македонец
Коментиран от #8
13:06 24.09.2026
7 Сечко
1919. За да ни съкратят армията, Антантата трябваше да спечели световна война. Похарчиха милиони, дадоха жертви, после седнаха в предградие на Париж да ни диктуват условия.
След 1989. Спестихме им усилията. Без нито един изстрел, сами.
Армията. Ньой: 20 000 доброволци, скърцайки със зъби.
Демокрацията: от над 100 000 до около 30 000, с пресконференция и благодарствени писма.
Наборната служба. Ньой я забрани и ние десетилетия търсихме начини да я заобиколим.
През 2008 г. я премахнахме сами. Клемансо би се разплакал от умиление.
Авиацията. Ньой ни забрани военна авиация.
Ние си запазихме авиацията, но я оставихме да остарее, докато чужди изтребители охраняват небето ни. Прогрес: имаме я, но не лети.
Ракетите. През 1919 г. нямахме какво да ни вземат.
През 2002 г. имахме СС-23 и ги нарязахме сами, за да ни погалят по главата.
Контролът. Ньой ни прати Междусъюзническа контролна комисия.
Днес се казват „съветници“ и ги посрещаме с хляб и сол.
Репарациите. Ньой ни осъди на 2,25 милиарда златни франка.
След 1989 г. военната ни индустрия беше разпродадена почти без пари. Плащахме, като давахме.
Изводът: Ньой беше унижение, наложено отвън. Ноември беше унижение, изработено у дома, на изгодна цена и с подпис от наша страна.
Коментиран от #11, #16
13:08 24.09.2026
8 Урсула от Брюксел
До коментар #6 от "Македонец":А тия дето нмамаме ищах да се обединяваме с тоя пущинак северна македония,защото само и единственно мизерия можем да обединим по между си?!А ти се обединявай,кой те спира.Граница отворена.
13:11 24.09.2026
9 между другото
13:15 24.09.2026
10 Щерю
анализ на онова, което ни изпраща, пак там,откъдето нямаме и сантиметър развитие! Пак сме си там, пак сме същите и
пак народа тегли ярема, до скъсване!
Само водата тече в същата посока, стреми се да отмие боклуците в държавата ни !!
13:18 24.09.2026
11 Платен провокатор
До коментар #7 от "Сечко":Само една малка поправка. Наборната армия я премахнаха 2004г. За всичко друго си абсолютно прав.
13:20 24.09.2026
12 венсеремос
Коментиран от #21, #24
13:20 24.09.2026
13 гост
До коментар #3 от "Евродебил":Какви територии сме окупирали? Тези които са ни отнети преди това от съседите ли? Гражданската война е започната от терористите финансирани от СССР
13:21 24.09.2026
14 ЧОВЕЧЕ
До коментар #4 от "ВВСар":НА ПРАЗНИКА НА ВВС В СОФИЯ СЪМ БИЛ ПОБЕДИТЕЛ СЪС СТО КОРЕМНИ ПРЕВЪРТАНИЯ НА ЛОСТ 1988 .... НА БОЖУРИЩЕ БЯХА.
Коментиран от #18, #20
13:22 24.09.2026
15 Лама Кифла
Коментиран от #22
13:22 24.09.2026
16 0407
До коментар #7 от "Сечко":факти....браво.......чудя се как "нема" ".....некой историк да каже на българите ,че нашата армия воюва с партизаните в СЪРБИЯ СЛЕД ОКУПАЦИЯТА 1941 Г....и пали села...с.Сурдолица...после олеле майко....що дошли руснаците......
13:26 24.09.2026
17 Войска
13:27 24.09.2026
18 ВВСар
До коментар #14 от "ЧОВЕЧЕ":"Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
13:29 24.09.2026
19 Пришелец
13:31 24.09.2026
20 ВВСар
До коментар #14 от "ЧОВЕЧЕ":ДН€$ ар мий ката -БА(Бар дак Арм€й $ки) ИМА ОКОЛО 20хил. души,ОТ които ПРЯКО СИЛИ 20% МОЖЕ ДА СЕ НАРЕКАТ ВОЕННИ,
О$ ТА НА ЛИ Т€ (ж€нички, дъщ€рички, ку цо, кьо раво, $а като, пия но, за ляно, бол ни,
н€ до волни И НАЙ-В€Ч€ ПОТОМ$ТВ€НИТ€ ка линки И "по л€з нит€" из ко па€ми)!
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ !
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-дж€н д€ р.$ти!
13:32 24.09.2026
21 Тцъ...
До коментар #12 от "венсеремос":Трябва ни население което да обича България както по времето на Борис III и заедно да защитава общите ни интереси на народа, а не разделени на стотици агитки да защитаваме интересите на една или друга партия. В момента всеки българин най много от всичко мрази останалите българи защото поддържали друга партия и държавата, а не прави нищо за общото благо. Докато не се осъзнаем, че само единни и сплотени сами можем да постигнем светлото бъдеще, а не да чакаме един или друг политик да но го поднесе на тепсия, нищо добро не ни чака.
13:39 24.09.2026
22 царят
До коментар #15 от "Лама Кифла":е обичан от цял народ, но чужди сили са го затрили, защото не дал страната да воюва за нелепи идеали и българи да мрат за фалшиви ценности !
А "дворците" му са били колкото ловните хижи на днешни деребеи......
13:42 24.09.2026
23 Локо сф
13:55 24.09.2026
24 Хаха
До коментар #12 от "венсеремос":"Великият обединител", лицето Борис е причина за третата национална катастрофа!
Освен демонстрираното незачитане на международните договори, като описаното в статията, този е причина за:
1. Държавният преврат и убийството на демократично избрания премиер на 09.06.23 г.
2. Последвалата това събитие гражданска война /септемврийско възстание през 2023 г./.
3. За Белия терор през 2025 г., избил без съд и присъда хиляди хора, вкл. много известни интелектуалци.
4. Забраната на всички партии през 1934 г. и въвеждането на едноличен монархофашиски режим.
5. Провеждането на бутафорни избори през 1937 и 38 г., в които не участват партии, щото са забранени, а предварително одобрени от монарха лица.
6. След като узурпира властта чрез поставени лица в правителството, същото обявява съюз с Остта, вкл. Хитлер и "символична война" на Англия и САЩ! Преди това отказва пакта със СССР /Соболевата акция/, събрала на референдум 340 000 подписа.
7. Става причина за гражданската война у нас през 41 - 44 г., разрушените от бомби градове и жертвите, вкл. депортацията на евреи в лагерите от Македония и Беломорието.
13:57 24.09.2026