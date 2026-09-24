24 септември 1937 Цар Борис III нарушава военните клаузи на Ньойския договор

На 24 септември 1937 Цар Борис III събира демонстративно 35 000 щика край Попово на военно учение с което заявява пред целия свят, че Царство България няма да съобразява с унизителния Ньойски договор, който ѝ забранява да има своя армия.

Това припомня "Инфосправка".

Заради личното участие на Борис III учението е известно като големите царските маневри.

Поканени са военните аташета в София на 14 държави, сред които на Германия, САЩ, СССР, Франция, Югославия, както и всички бивши военни министри и стари генерали.

Край Попово войската си поставя важни цели - да се провери нивото на бойната подготовка и дисциплината, но и да се повдигне духът на народа и вярата му в собствените сили, тъй като

по това време мечтата за обединението на българските земи все още е жива.

На маневрите са командировани много журналисти, вдигнато е цяло отделение на радио “София”, което предавало на живо от мястото на събитието концертите на военната музика, мобилизирана е филмовата студия при Щаба на войската.

В местността Шабанца на 15 км от Попово в района на селата Паламарца и Ковачевец е изграден цял военен град, където е разположена главната квартира на щаба. Тук прокарали ток и вода.

Царят обикалял района на “бойните действия” на кон или с автомобил.

Движел се на изток по линията Разград - Търговище, на запад - по линията Бяла - Горна Оряховица - 70 км ги разделяли.

Царят дошъл в Попово с автомобил, но всички други високопоставени гости пътували от София със специален влак. Той потеглил в 7,32 ч и спрял на поповската гара в 15,10 ч в първия ден на маневрите. Във влака било цялото правителство воглаве с премиера Кьосеиванов. То било изпратено на софийската гара от единствения министър, останал в София в онзи момент - министъра на вътрешните работи и народното здраве Иван Красновски.

Фиш от ФАКТИ

Военните клаузи на Ньойския мирен договор, подписан на 27 ноември 1919 година, налагат тежки ограничения на България след Първата световна война, с цел да я лишат от възможността да води самостоятелни военни действия.

Основни военни ограничения

Численост на армията: Сухопътните войски са сведоми до максимум 20 000 души на постоянна доброволна служба включително офицерите.

Отмяна на наборната система: Задължителната военна служба е премахната; армията се формира единствено на доброволен принцип с дългосрочни договори (12 години за войници и 20 години за офицери) за предотвратяване създаването на голям обучен резерв.

Забрана за тежко въоръжение: България няма право да притежава тежка артилерия, картечници в по-големи количества, бронирани превозни средства и танкове.

Ликвидиране на флота и авиацията: Страната е лишена от военновъздушни сили. забранено е притежаването на самолети, хидроплани и балони. България е лишена и от военноморски флот, но и са разрушени са или предадени на съюзниците бойните кораби, а торпедните и подводните плавателни съдове са забранени.

Милиция и гранична охрана: Броят на жандармерията, полицията и граничната стража е строго ограничен, за да не надвишава нуждите на вътрешния ред.

Военна промишленост: Производството на оръжие, боеприпаси и военни материали е поставено под международен контрол, като на страната е разрешено да поддържа само един държавен арсенал с ограничен капацитет.