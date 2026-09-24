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24 септември 1937 Цар Борис III нарушава военните клаузи на Ньойския договор

24 септември 1937 Цар Борис III нарушава военните клаузи на Ньойския договор

24 Септември, 2026 12:47 1 225 24

  • цар борис iii-
  • военни клаузи-
  • ньойски договор-
  • големите царски маневри

Поканени са военните аташета в София на 14 държави, сред които на Германия, САЩ, СССР, Франция, Югославия, както и всички бивши военни министри и стари генерали

24 септември 1937 Цар Борис III нарушава военните клаузи на Ньойския договор - 1
Снимка: Фейсбук
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На 24 септември 1937 Цар Борис III събира демонстративно 35 000 щика край Попово на военно учение с което заявява пред целия свят, че Царство България няма да съобразява с унизителния Ньойски договор, който ѝ забранява да има своя армия.

Това припомня "Инфосправка".

Заради личното участие на Борис III учението е известно като големите царските маневри.

Поканени са военните аташета в София на 14 държави, сред които на Германия, САЩ, СССР, Франция, Югославия, както и всички бивши военни министри и стари генерали.

Край Попово войската си поставя важни цели - да се провери нивото на бойната подготовка и дисциплината, но и да се повдигне духът на народа и вярата му в собствените сили, тъй като

по това време мечтата за обединението на българските земи все още е жива.

На маневрите са командировани много журналисти, вдигнато е цяло отделение на радио “София”, което предавало на живо от мястото на събитието концертите на военната музика, мобилизирана е филмовата студия при Щаба на войската.

В местността Шабанца на 15 км от Попово в района на селата Паламарца и Ковачевец е изграден цял военен град, където е разположена главната квартира на щаба. Тук прокарали ток и вода.

Царят обикалял района на “бойните действия” на кон или с автомобил.

Движел се на изток по линията Разград - Търговище, на запад - по линията Бяла - Горна Оряховица - 70 км ги разделяли.

Царят дошъл в Попово с автомобил, но всички други високопоставени гости пътували от София със специален влак. Той потеглил в 7,32 ч и спрял на поповската гара в 15,10 ч в първия ден на маневрите. Във влака било цялото правителство воглаве с премиера Кьосеиванов. То било изпратено на софийската гара от единствения министър, останал в София в онзи момент - министъра на вътрешните работи и народното здраве Иван Красновски.

Фиш от ФАКТИ

Военните клаузи на Ньойския мирен договор, подписан на 27 ноември 1919 година, налагат тежки ограничения на България след Първата световна война, с цел да я лишат от възможността да води самостоятелни военни действия.

Основни военни ограничения

Численост на армията: Сухопътните войски са сведоми до максимум 20 000 души на постоянна доброволна служба включително офицерите.

Отмяна на наборната система: Задължителната военна служба е премахната; армията се формира единствено на доброволен принцип с дългосрочни договори (12 години за войници и 20 години за офицери) за предотвратяване създаването на голям обучен резерв.

Забрана за тежко въоръжение: България няма право да притежава тежка артилерия, картечници в по-големи количества, бронирани превозни средства и танкове.

Ликвидиране на флота и авиацията: Страната е лишена от военновъздушни сили. забранено е притежаването на самолети, хидроплани и балони. България е лишена и от военноморски флот, но и са разрушени са или предадени на съюзниците бойните кораби, а торпедните и подводните плавателни съдове са забранени.

Милиция и гранична охрана: Броят на жандармерията, полицията и граничната стража е строго ограничен, за да не надвишава нуждите на вътрешния ред.

Военна промишленост: Производството на оръжие, боеприпаси и военни материали е поставено под международен контрол, като на страната е разрешено да поддържа само един държавен арсенал с ограничен капацитет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 8 Отговор
    Наближава времето, кога Румбата ще се покаже пред некое военно окръжие с торбата с повестките.

    Коментиран от #2

    12:57 24.09.2026

  • 2 пълни масльонката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    щи затряаа

    12:59 24.09.2026

  • 3 Евродебил

    11 13 Отговор
    Помним и тоя ни бабайтлък къде свърши.Обявихме война на Англия,Франция и САЩ,станахме тил за войнта срещу СССР(като в днешни дни срещу Русия),окупирахме територии в Сърбия,Гърция и цяла македония,въпреки,че хитлер никога не ни я обещава,а македонците и до днес ни мразят заради золумите.Започнахме гражданска война в който и едната и другата страна трепеше на поразия,дойдоха англо-американските бомбардировачи и капитулирахме пред един взвод от рота на Маршал Толбухин.Капитулирахме без пушка да гръмне.

    Коментиран от #5, #13

    13:02 24.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Миндич

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Ти остави,ами с хляб ис сол ги посрешнахме,не само съветите ,а и цялата междусъюзическа комисия.

    13:04 24.09.2026

  • 6 Македонец

    5 4 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи, икономически, политически и по всякакъв друг. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    Коментиран от #8

    13:06 24.09.2026

  • 7 Сечко

    15 0 Отговор
    Ньой срещу Ноември: кой ни разоръжи по-добре

    1919. За да ни съкратят армията, Антантата трябваше да спечели световна война. Похарчиха милиони, дадоха жертви, после седнаха в предградие на Париж да ни диктуват условия.
    След 1989. Спестихме им усилията. Без нито един изстрел, сами.

    Армията. Ньой: 20 000 доброволци, скърцайки със зъби.
    Демокрацията: от над 100 000 до около 30 000, с пресконференция и благодарствени писма.

    Наборната служба. Ньой я забрани и ние десетилетия търсихме начини да я заобиколим.
    През 2008 г. я премахнахме сами. Клемансо би се разплакал от умиление.

    Авиацията. Ньой ни забрани военна авиация.
    Ние си запазихме авиацията, но я оставихме да остарее, докато чужди изтребители охраняват небето ни. Прогрес: имаме я, но не лети.


    Ракетите. През 1919 г. нямахме какво да ни вземат.
    През 2002 г. имахме СС-23 и ги нарязахме сами, за да ни погалят по главата.

    Контролът. Ньой ни прати Междусъюзническа контролна комисия.
    Днес се казват „съветници“ и ги посрещаме с хляб и сол.

    Репарациите. Ньой ни осъди на 2,25 милиарда златни франка.
    След 1989 г. военната ни индустрия беше разпродадена почти без пари. Плащахме, като давахме.

    Изводът: Ньой беше унижение, наложено отвън. Ноември беше унижение, изработено у дома, на изгодна цена и с подпис от наша страна.

    Коментиран от #11, #16

    13:08 24.09.2026

  • 8 Урсула от Брюксел

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Македонец":

    А тия дето нмамаме ищах да се обединяваме с тоя пущинак северна македония,защото само и единственно мизерия можем да обединим по между си?!А ти се обединявай,кой те спира.Граница отворена.

    13:11 24.09.2026

  • 9 между другото

    2 0 Отговор
    Не е достатъчно само да прикачите снимка от Фейсбук, а трябва и да поясните кои са хората и кой момент е запечатан на нея!

    13:15 24.09.2026

  • 10 Щерю

    2 0 Отговор
    Анализ на онова, което е минало. Днес без
    анализ на онова, което ни изпраща, пак там,откъдето нямаме и сантиметър развитие! Пак сме си там, пак сме същите и
    пак народа тегли ярема, до скъсване!
    Само водата тече в същата посока, стреми се да отмие боклуците в държавата ни !!

    13:18 24.09.2026

  • 11 Платен провокатор

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сечко":

    Само една малка поправка. Наборната армия я премахнаха 2004г. За всичко друго си абсолютно прав.

    13:20 24.09.2026

  • 12 венсеремос

    5 3 Отговор
    Трябва ни човек като о,Бозе Почившия Цар Борис IIIОбединител,който да води държавата напред ,а не да бъде колония на овчарските щати и на тъпия ,без образование Тромпет.И, Н.В. Цар Борис IIIвинаги е казвал:" Винаги с Германия ,НИКОГА против Русия""

    Коментиран от #21, #24

    13:20 24.09.2026

  • 13 гост

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Какви територии сме окупирали? Тези които са ни отнети преди това от съседите ли? Гражданската война е започната от терористите финансирани от СССР

    13:21 24.09.2026

  • 14 ЧОВЕЧЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВВСар":

    НА ПРАЗНИКА НА ВВС В СОФИЯ СЪМ БИЛ ПОБЕДИТЕЛ СЪС СТО КОРЕМНИ ПРЕВЪРТАНИЯ НА ЛОСТ 1988 .... НА БОЖУРИЩЕ БЯХА.

    Коментиран от #18, #20

    13:22 24.09.2026

  • 15 Лама Кифла

    2 3 Отговор
    на гол тумбак чифте пищови.......народа ходел с цървули а царя-кобург има дворци...германска подлога

    Коментиран от #22

    13:22 24.09.2026

  • 16 0407

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сечко":

    факти....браво.......чудя се как "нема" ".....некой историк да каже на българите ,че нашата армия воюва с партизаните в СЪРБИЯ СЛЕД ОКУПАЦИЯТА 1941 Г....и пали села...с.Сурдолица...после олеле майко....що дошли руснаците......

    13:26 24.09.2026

  • 17 Войска

    5 0 Отговор
    Сега сме в същото унизително положение - с ограничена армия, без авиация и флот, без ракети, без наборна служба, даже имаме окупационна войска на територията ни.

    13:27 24.09.2026

  • 18 ВВСар

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЧОВЕЧЕ":

    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    13:29 24.09.2026

  • 19 Пришелец

    1 4 Отговор
    Убитите 36000 български войни,изпратени от комунягите на излишно заколение има ли кой да ги спомене.Дори на паметника на загиналите във войните в "Св.Троица"няма кой да остави едно цвете.

    13:31 24.09.2026

  • 20 ВВСар

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЧОВЕЧЕ":

    ДН€$ ар мий ката -БА(Бар дак Арм€й $ки) ИМА ОКОЛО 20хил. души,ОТ които ПРЯКО СИЛИ 20% МОЖЕ ДА СЕ НАРЕКАТ ВОЕННИ,
    О$ ТА НА ЛИ Т€ (ж€нички, дъщ€рички, ку цо, кьо раво, $а като, пия но, за ляно, бол ни,
    н€ до волни И НАЙ-В€Ч€ ПОТОМ$ТВ€НИТ€ ка линки И "по л€з нит€" из ко па€ми)!
    БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ !
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-дж€н д€ р.$ти!

    13:32 24.09.2026

  • 21 Тцъ...

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "венсеремос":

    Трябва ни население което да обича България както по времето на Борис III и заедно да защитава общите ни интереси на народа, а не разделени на стотици агитки да защитаваме интересите на една или друга партия. В момента всеки българин най много от всичко мрази останалите българи защото поддържали друга партия и държавата, а не прави нищо за общото благо. Докато не се осъзнаем, че само единни и сплотени сами можем да постигнем светлото бъдеще, а не да чакаме един или друг политик да но го поднесе на тепсия, нищо добро не ни чака.

    13:39 24.09.2026

  • 22 царят

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лама Кифла":

    е обичан от цял народ, но чужди сили са го затрили, защото не дал страната да воюва за нелепи идеали и българи да мрат за фалшиви ценности !
    А "дворците" му са били колкото ловните хижи на днешни деребеи......

    13:42 24.09.2026

  • 23 Локо сф

    0 2 Отговор
    Стига с тоя Ньой, никой не ние бил по главата да се включваме на страната на Германия и Австро-Унгария, при случай че от самото начало е било ясно че Германия ще загуби войната ,няма как четири държави да воюват срещу целия свят и да спечелят също и малоумната политика на Фердинанд и неговата камарила,така че каквото повикало такова се обадило

    13:55 24.09.2026

  • 24 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "венсеремос":

    "Великият обединител", лицето Борис е причина за третата национална катастрофа!
    Освен демонстрираното незачитане на международните договори, като описаното в статията, този е причина за:
    1. Държавният преврат и убийството на демократично избрания премиер на 09.06.23 г.
    2. Последвалата това събитие гражданска война /септемврийско възстание през 2023 г./.
    3. За Белия терор през 2025 г., избил без съд и присъда хиляди хора, вкл. много известни интелектуалци.
    4. Забраната на всички партии през 1934 г. и въвеждането на едноличен монархофашиски режим.
    5. Провеждането на бутафорни избори през 1937 и 38 г., в които не участват партии, щото са забранени, а предварително одобрени от монарха лица.
    6. След като узурпира властта чрез поставени лица в правителството, същото обявява съюз с Остта, вкл. Хитлер и "символична война" на Англия и САЩ! Преди това отказва пакта със СССР /Соболевата акция/, събрала на референдум 340 000 подписа.
    7. Става причина за гражданската война у нас през 41 - 44 г., разрушените от бомби градове и жертвите, вкл. депортацията на евреи в лагерите от Македония и Беломорието.

    13:57 24.09.2026

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