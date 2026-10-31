Рубио: Турция предложи план за превоза на зърно

Турция е изпратила на Вашингтон предложения за сигурността на превоза на зърно през Черно море, които американската страна разглежда. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

„Разглеждаме предложения по този въпрос, изпратени ни от Турция преди няколко седмици или може би преди седмица“, каза Рубио. Той добави, че много държави са изразили готовност да помогнат за гарантирането на безопасното корабоплаване в Черно море, като посочи, че и Индия е представила свои предложения.

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Темата беше обсъждана в рамките на разговорите за свободата на корабоплаването, продоволствената сигурност и устойчивостта на световните вериги за доставки. Срещата на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без общо комюнике заради разногласията по редица въпроси, включително войната между Русия и Украйна. Вместо това Марко Рубио трябва да публикува председателско изявление, обобщаващо разговорите.

Анкара подготвя план за безопасно корабоплаване

Турският външен министър Хакан Фидан заяви на 31 август, че Анкара е подготвила план за безопасното преминаване на зърнени товари през Черно море и поддържа контакти както с Русия, така и с Украйна. Турция многократно е заявявала готовност да помогне за възстановяването на споразумение, подобно на договорената с посредничеството на ООН зърнена инициатива.

Споразумението, постигнато през юли 2022 г., позволи износа на украинско зърно и други хранителни продукти от черноморски пристанища. Русия се оттегли от него през 2023 г., като заяви, че ограниченията пред руския износ на храни и торове не са били премахнати.

На 26 октомври руският заместник-министър на външните работи Александър Алимов каза, че Москва разглежда различни предложения за сигурността на зърнените превози и разговаря с Турция, но не вижда перспективи за възстановяване на предишната сделка.

Киев разглежда четири предложения

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи през октомври, че Киев е получил предложения от Индия, Турция, Египет и САЩ. Те са насочени към ограничени договорености за спиране на ударите по енергийни обекти и пристанища, запазване на износа на зърно и енергийни ресурси и защита на търговските кораби в Черно море.

Сибиха определи индийския план като най-всеобхватния. Според описанията на предложението той включва едновременно защита на инфраструктурата, поддържане на движението на зърнени и енергийни товари и прекратяване на нападенията срещу търговското корабоплаване. Подробностите по турското и египетското предложение не са публикувани изцяло.

Полският външен министър Радослав Шикорски също призова в Атланта за бързо примирие в Черно море, което да позволи безопасното преминаване на зърнени товари от Украйна и Русия. Засега няма съобщение за постигнато споразумение между Москва и Киев, нито за конкретен срок, в който предложенията ще бъдат приложени.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aljazeera.com