Взривове са се чули в Киев рано сутринта, след като в града е било обявено червено ниво на опасност. Въздушните сили на Украйна са съобщили за заплаха от използване на балистично оръжие от север.

Въздушната тревога в столицата заради възможна атака с дронове е започнала в 04:44 часа. През нощта в Киев два пъти е било обявявано и жълто ниво на опасност заради безпилотни летателни апарати. Информацията за тревогата и взривовете е съобщена от Киевската градска военна администрация и ВВС на Украйна.

Пожар след удар по предприятие в Кривой Рог

Междувременно руски безпилотен апарат е ударил промишлено предприятие в Кривой Рог. Председателят на Съвета по отбрана на града Александър Вилкул съобщи, че става дума за реактивен „Шахед“.

„Врагът нанесе още един удар с реактивен „Шахед“ по промишлено предприятие. Избухна пожар“, заяви Александър Вилкул.

По думите му пожарът е бил гасен от аварийните служби. Към момента на съобщението не са посочени данни за жертви или пострадали при този удар.

Атаките продължават след удара от 20 ноември

Новият удар по Кривой Рог е извършен часове след балистичната атака срещу централната част на града вечерта на 20 ноември. При нея са загинали фелдшер и 7-годишно момче, а 47 души са пострадали, сред които шест деца. Повредени са повече от 20 жилищни сгради.

Двата инцидента са част от продължаващите руски атаки срещу украински градове. За ситуацията в Киев и Кривой Рог се очакват допълнителни данни от украинските власти.

Източници: pravda.com.ua