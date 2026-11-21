Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин му е казал, че Русия нямало да нахлуе в Украйна, ако Тръмп е бил президент на САЩ по време на началото на пълномащабната война. Американският президент направи изявлението пред журналисти в Белия дом, като представи думите на руския лидер като личен разговор между двамата.

„Попитах го: „Щяхте ли да влезете, ако аз бях президент?“ Той каза: „Не, това никога нямаше да се случи“, заяви Тръмп, цитиран от „Дейли мейл“. Няма публично потвърждение от Кремъл за твърдението.

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Тръмп каза още, че войната се проточва заради „огромната омраза“ между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Според него конфликтът е започнал, докато Белият дом е бил ръководен от Джо Байдън.

Думите за „приятел“ предизвикаха реакция в Европа

Изявлението последва срещата на Тръмп и Путин в Шънджън, Китай, където американският президент нарече руския си колега „мой приятел“. Полският премиер Доналд Туск реагира с кратко послание: „Боже, пази ни от такива приятели“.

Реакцията му дойде на фона на ново нарушение на полското въздушно пространство. Според полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш три руски обекта са навлезли на територията на страната по време на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна. Един от тях е крилата ракета Х-101, а друг вероятно е бил реактивен дрон. При инцидента няма пострадали, съобщиха полските власти.

Туск определи случилото се като „умишлена провокация“, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е налице „сериозно нарушение“ на полското въздушно пространство. В района на инцидента се провежда военно учение с участието на европейски държави, включително Великобритания и Франция.

Срещата в Шънджън не доведе до споразумение за Украйна

Тръмп, Путин и китайският президент Си Дзинпин проведоха първата си тристранна среща на 19 ноември в Шънджън. След разговорите трите държави приеха четириточкова „Декларация към мира“, в която се говори за реформа на ООН, енергийна сигурност, държавния имунитет и намаляване на ядрените рискове.

Документът не съдържа конкретни ангажименти за прекратяване на войната в Украйна и не споменава руската агресия срещу страната. В него е записано, че ядрената война „не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена“.

След срещата Путин заяви, че руският отговор на украинските удари по Керченския мост ще бъде „много по-болезнен“. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски определи руската въздушна атака срещу Украйна като една от най-мащабните от началото на пълномащабната война. По данни, цитирани в публикацията на „Дейли мейл“, при ударите са загинали най-малко осем души, а близо 30 са били ранени.

Източници: dailymail.com, apnews.com