Руски атаки засегнаха украински градове и цивилни обекти през нощта и в ранните часове на 21 ноември. В Киев са се запалили два частни жилищни дома в Подолския район, съобщи Киевската градска военна администрация. „В Подолския район в резултат на вражеската атака се запалиха два частни жилищни дома“, се казва в съобщението.

В столицата през нощта три пъти е обявявана въздушна тревога заради заплаха от дронове. В ранните часове е последвала и ракетна тревога, като украинските ВВС са предупредили за възможно използване на балистично оръжие от север. Тревогата за дронове е продължила от 4:44 до 6:39 часа. В Киев са били чути взривове.

Жертви и десетки ранени в Кривой Рог

Най-тежки са последиците в Кривой Рог. По данни на местната военна администрация до 4:00 часа са били ранени 47 души, като 27 от тях са в тежко състояние. Сред пострадалите има шест деца, двама спасители и двама служители на спешната помощ. В болница е починало седемгодишно дете, а при атаката е загинала и 20-годишна фелдшерка.

Според местните власти първоначално градът е бил ударен с две балистични ракети в жилищен район в центъра. По време на спасителната операция са последвали още три удара с реактивни дронове по медици, спасители и комунални работници. Допълнителен дрон е поразил промишлено предприятие.

Детска градина в Запорожие, предприятие в Ровенска област

В Запорожие руски удар е засегнал детска градина. В съседен пететажен жилищен блок едновременно е избухнал пожар. Данните за пострадали в града все още се уточняват.

В Ровенска област е поразено цивилно предприятие. По предварителни данни един човек е ранен, а около 50 села в Сарненския район са останали без електрозахранване.

Последици от предишната масирана атака

Новите удари последваха масирана руска атака, започнала вечерта на 19 ноември. По данни на украинските ВВС Русия е използвала 84 крилати ракети и 404 ударни дрона, включително реактивни апарати. Украйна съобщи, че е свалила 79 крилати ракети, три балистични ракети и 380 дрона. Попадения и падане на отломки са регистрирани на десетки места.

При тази атака са загинали осем души, а 28 са били ранени. Удари са засегнали Киев и още девет области. В столицата са повредени Дарницкият, Южният и Подолско-Воскресенският мост, а в някои райони са отчетени прекъсвания на електрозахранването и понижен натиск във водопроводната мрежа.

В Харков руски дрон е поразил болница в Шевченковския район, при което са били повредени повече от 50 прозореца и четирима души са потърсили медицинска помощ. Поразен е и жилищен комплекс. В Лвовска област са атакувани железопътна станция и енергиен обект, като двама души са загинали.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media, glavcom.ua