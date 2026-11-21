Шансовете за мирно споразумение за Украйна са се увеличили след тристранната среща на лидерите на Русия, САЩ и Китай, смята американският икономист Джефри Сакс. Според него разговорите между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС са създали възможност за по-нататъшен дипломатически диалог.

Сакс е разговарял с Путин на официалната вечеря на лидерите на АТИС в Шънджън на 18 ноември. По думите му разговорът е бил посветен на необходимостта от нова архитектура за сигурност в Европа, която да включва интересите на Русия и Украйна.

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„Надявам се президентът Тръмп публично да заяви, че Съединените щати няма да влизат във военен съюз с Украйна или Грузия и няма да подкрепят присъединяването им към НАТО“, каза Сакс пред ТАСС.

Той смята, че подобно изявление би премахнало „основната пречка“ пред мирното уреждане. Според Сакс решаващата стъпка трябва да бъде направена от Вашингтон, тъй като разширяването на НАТО изисква единодушното съгласие на държавите членки.

Предложението за неутралитет

Сакс се позова на принципа за неделимост на сигурността, потвърден от държавите от ОССЕ през 1999 г. в Истанбул и отново през 2010 г. в Астана. Според него този принцип означава, че нито една държава не трябва да укрепва собствената си сигурност за сметка на друга.

В предложената от него рамка Украйна би могла да запази неутралния си статут, гарантиран с международно споразумение. Сакс посочи Австрия като исторически пример и добави, че Украйна би могла да се стреми към членство в Европейския съюз, без да става част от военен съюз.

„Украйна би могла да живее в мир като неутрална държава“, заяви той, като посочи и следвоенния опит на Финландия, Швеция и Швейцария.

Без конкретен пробив

Тристранната среща в Шънджън беше определена като историческа, но след нея не беше обявено конкретно споразумение за прекратяване на войната. В публикуваната декларация на Русия, САЩ и Китай Украйна не беше спомената. Трите държави обаче заявиха намерение да продължат диалога за намаляване на ядрените рискове и по международни въпроси.

Източници: tass.ru, apnews.com