Европа претърпя дипломатическо поражение на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън, тъй като остана извън най-важния разговор около форума – този между президентите на САЩ, Китай и Русия Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Така оценява събитията италианският вестник Corriere della Sera.

Годишната среща на лидерите на АПЕК се проведе на 18 и 19 ноември. Форумът обединява 21 икономики, които представляват около 60% от световната икономическа активност. Европейският съюз не е член на организацията, но разговорите в Шънджън засегнаха въпроси, които пряко засягат европейската сигурност – войната в Украйна, отношенията между Вашингтон и Москва и бъдещето на международния ред.

Още новини от Украйна

Тристранният разговор остави Европа извън залата

На 19 ноември Тръмп, Си и Путин проведоха първата си тристранна среща в кулоарите на форума. Разговорът привлече основното внимание, а снимката на тримата лидери бе представена като символ на възможна промяна в разпределението на глобалното влияние. Според Асошиейтед прес срещата е имала силен символен ефект, но публично обявените резултати са останали ограничени.

Тристранният формат даде на Путин възможност да разговаря с лидерите на Съединените щати и Китай като равнопоставен участник, въпреки че Русия продължава войната си срещу Украйна. За Си Дзинпин срещата бе възможност да представи Китай като център на международната дипломация, а за Тръмп – да демонстрира ролята си на президент, способен да разговаря едновременно с Москва и Пекин.

Тримата лидери приеха декларация за мир и стратегическа стабилност. В нея обаче не бе обявен конкретен план за контрол над ядрените оръжия, нито бяха поети измерими ангажименти за прекратяване на войната в Украйна. Киев и Европейският съюз не участваха в подготовката на документа.

Европейският отговор дойде от Берлин

В същия ден европейски лидери и украинският президент Володимир Зеленски се срещнаха в Берлин, за да обсъдят подкрепата за Украйна и бъдещата европейска роля в преговорите за сигурността на континента. Срещата бе възприета като опит Европа да покаже, че не приема решенията за бъдещето ѝ да бъдат вземани без нейно участие.

„Формат Ялта няма да донесе мир“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, според Il Bo Live, като подчерта, че без Европа и Украйна устойчиво решение за войната не е възможно.

Оценката на Corriere della Sera се основава именно на този контраст: в Шънджън трите големи сили разговаряха за въпроси, свързани с Европа, без европейски представители на масата, докато в Берлин европейските държави се опитваха да координират собствената си позиция.

Следващата възможност за продължаване на разговорите между Тръмп, Си и Путин се очаква да бъде срещата на Г-20 в Маями през декември. Дотогава основният въпрос за Европа остава дали ще успее да изгради единна позиция и да превърне икономическата си тежест в реално политическо влияние.

Източници: corriere.it, apnews.com, ilbolive.unipd.it