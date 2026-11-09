Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди визитата си в Черноморския регион

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди началото на обиколката си в Черноморския регион. В разговора са обсъдени сигурността в Черно море, войната в Украйна и предстоящите мирни преговори.
„Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.
Фон дер Лайен започва визитата си от Румъния
Председателят на Европейската комисия започва посещението си на 9 ноември в Букурещ. Там са планирани срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.
Сред темите са регионалната сигурност, енергетиката, европейската конкурентоспособност, разширяването на Европейския съюз и преговорите за бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. В дневния ред е включена и подкрепата за европейската интеграция на Молдова.
България е следващата спирка
На 10 ноември Фон дер Лайен ще бъде във Варна. Тя ще разговаря с българския премиер Румен Радев и ще посети Военноморското училище „Никола Вапцаров“. Очаква се сигурността в Черно море да бъде сред основните теми на разговорите.
Обиколката се провежда на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Българските власти съобщиха, че са открили и унищожили руски дрон „Гера-2“ във водите край северното Черноморие. Асошиейтед прес свързва посещението и с нарастващите опасения за сигурността по източния фланг на НАТО.
Мирните разговори и следващата среща със Зеленски
В телефонния разговор Фон дер Лайен и Зеленски са обсъдили и мирните усилия, включително планираните за тази седмица разговори в Абу Даби. По данни на Асошиейтед прес срещата трябва да събере представители на Украйна, Русия и Съединените щати и ще бъде първият подобен тристранен формат от февруари.
След България председателят на Европейската комисия ще участва на 11 ноември в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция. На 12 ноември тя ще бъде в Дъблин за заседание на Европейската политическа общност, а на следващия ден е планирана неформална среща на членовете на Европейския съвет. Именно в Дъблин Фон дер Лайен очаква нова среща със Зеленски и разговор за следващите стъпки към мира.
Източници: ziare.com, apnews.com, tvrinfo.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вовата
Би ли посочил линк към българофилски организации в Русия ???
Коментиран от #4, #8, #12, #19, #48
12:07 09.11.2026
2 ставка
Вреден.
12:07 09.11.2026
3 !!!!!
12:08 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зевс
Коментиран от #7, #9
12:09 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новина от Европата
До коментар #5 от "Зевс":Отмениха нощната тарифа за тока. Пета година студувам, откак госпожата Урсула направи санкциите. Обличам по два анцунга и така. Карам на едно малко радиаторче.
12:14 09.11.2026
8 Мога да ти дам
До коментар #1 от "Вовата":сайт в Украйна! Миротворец се казва! Там има имената и личните данни на много българи от феновете ни украински!
Коментиран от #26
12:15 09.11.2026
9 Шопо
До коментар #5 от "Зевс":Храбрите украински мъже ще се бият без пари.
Коментиран от #15, #20
12:15 09.11.2026
10 На вас също
12:17 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
До коментар #1 от "Вовата":В Русия няма българофоби ,но цяла Западна Европа са българофоби ..
Коментиран от #23
12:17 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пука Му
..
12:19 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Шопо":Наемниците ще си тръгнат а останалите ще се предадат.
12:20 09.11.2026
21 Марсулите и лайн ....е@
12:20 09.11.2026
22 Не знам дали е вярно
12:21 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Вещицата броди из Европа и сее смърт
12:22 09.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ТИ ГОВОРИШ СЪС
12:28 09.11.2026
31 Зеленски -световен лидер!
Коментиран от #45
12:29 09.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Отмениха нощната тарифа!
12:34 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Софиянец
12:36 09.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Отмениха нощната тарифа!
От перки и панели към студ и мизерия!
12:38 09.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кая Калас
12:39 09.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи
До коментар #31 от "Зеленски -световен лидер!":Какъв лидер е зеля, виж докъде докара Кийййф - няма ток, няма вода, няма интернет, няма пътища... абе 18-ти век !!!
12:41 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ЕС изгърмя стотици милиарди
12:51 09.11.2026
48 ТИР
До коментар #1 от "Вовата":Ходил съм от 1995 до 1998 год в Русия на доста места,,, Приемаха ме с радост и можеше да отидеш на гости дори да преспиш там, беше нормално да те поканят на тържество на което никой не пиознаваш,,, линк няма, трябва да отидеш за да разбереш,,,
12:53 09.11.2026
49 добре е,
12:59 09.11.2026
50 фактите
На същата маса на която Украина е сложена не като преговарящ а като основно ястие! И всичко това благодарение на един предишен инструктаж от Борис Джонсън пред 2022.
12:59 09.11.2026
51 От чужбина
13:02 09.11.2026
52 Жалко
13:03 09.11.2026