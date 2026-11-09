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Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди визитата си в Черноморския регион
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди визитата си в Черноморския регион

9 Ноември, 2026 12:05 1 042 52

  • володимир зеленски-
  • черно море-
  • европейска комисия-
  • сигурност

Председателят на Европейската комисия ще посети Румъния и България, а след това ще участва в COP31 в Турция

Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди визитата си в Черноморския регион - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди началото на обиколката си в Черноморския регион. В разговора са обсъдени сигурността в Черно море, войната в Украйна и предстоящите мирни преговори.

„Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.

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Фон дер Лайен започва визитата си от Румъния

Председателят на Европейската комисия започва посещението си на 9 ноември в Букурещ. Там са планирани срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

Сред темите са регионалната сигурност, енергетиката, европейската конкурентоспособност, разширяването на Европейския съюз и преговорите за бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. В дневния ред е включена и подкрепата за европейската интеграция на Молдова.

България е следващата спирка

На 10 ноември Фон дер Лайен ще бъде във Варна. Тя ще разговаря с българския премиер Румен Радев и ще посети Военноморското училище „Никола Вапцаров“. Очаква се сигурността в Черно море да бъде сред основните теми на разговорите.

Обиколката се провежда на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Българските власти съобщиха, че са открили и унищожили руски дрон „Гера-2“ във водите край северното Черноморие. Асошиейтед прес свързва посещението и с нарастващите опасения за сигурността по източния фланг на НАТО.

Мирните разговори и следващата среща със Зеленски

В телефонния разговор Фон дер Лайен и Зеленски са обсъдили и мирните усилия, включително планираните за тази седмица разговори в Абу Даби. По данни на Асошиейтед прес срещата трябва да събере представители на Украйна, Русия и Съединените щати и ще бъде първият подобен тристранен формат от февруари.

След България председателят на Европейската комисия ще участва на 11 ноември в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция. На 12 ноември тя ще бъде в Дъблин за заседание на Европейската политическа общност, а на следващия ден е планирана неформална среща на членовете на Европейския съвет. Именно в Дъблин Фон дер Лайен очаква нова среща със Зеленски и разговор за следващите стъпки към мира.

Източници: ziare.com, apnews.com, tvrinfo.ro


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата

    13 30 Отговор
    Очаквам някоя путинист да обясни, защо след като в Русия няма българофили, то в България има русофили?
    Би ли посочил линк към българофилски организации в Русия ???

    Коментиран от #4, #8, #12, #19, #48

    12:07 09.11.2026

  • 2 ставка

    17 10 Отговор
    Турист.
    Вреден.

    12:07 09.11.2026

  • 3 !!!!!

    38 10 Отговор
    Тая шматка да се маха от България

    12:08 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зевс

    36 9 Отговор
    ЕС трябва да спре помощите за Украйна и мира ще настъпи след седмица.

    Коментиран от #7, #9

    12:09 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новина от Европата

    19 10 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Отмениха нощната тарифа за тока. Пета година студувам, откак госпожата Урсула направи санкциите. Обличам по два анцунга и така. Карам на едно малко радиаторче.

    12:14 09.11.2026

  • 8 Мога да ти дам

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    сайт в Украйна! Миротворец се казва! Там има имената и личните данни на много българи от феновете ни украински!

    Коментиран от #26

    12:15 09.11.2026

  • 9 Шопо

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Храбрите украински мъже ще се бият без пари.

    Коментиран от #15, #20

    12:15 09.11.2026

  • 10 На вас също

    24 7 Отговор
    Ще отменят нощната тарифа и който няма комин, да му мисли! Госпожа Урсула ни върна в 19 век!

    12:17 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    20 11 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    В Русия няма българофоби ,но цяла Западна Европа са българофоби ..

    Коментиран от #23

    12:17 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пука Му

    18 10 Отговор
    на Зеле за крайна! Излежава се по средиземноморските плажове на Испания!Нужна Му е само за да печели 💸💰! Укритие Бог да ги прости ...
    ..

    12:19 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Наемниците ще си тръгнат а останалите ще се предадат.

    12:20 09.11.2026

  • 21 Марсулите и лайн ....е@

    5 10 Отговор
    Урааааа ....урааааааа !!!!

    12:20 09.11.2026

  • 22 Не знам дали е вярно

    14 12 Отговор
    Но Путин каза, че в Русия отоплението работи. Имат и парно и газ в жилищата, а в Сибир хиляди километри гори и залежи от въглища. Къде е топлото? Пета зима студ ни чака. От студ се разболяват хората, а лъжат, че е ковид.

    12:21 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вещицата броди из Европа и сее смърт

    19 12 Отговор
    Ще я посрещнем с руски знамена, яйца и домати!

    12:22 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТИ ГОВОРИШ СЪС

    6 6 Отговор
    ЗЕЛЕН НАРКО. МВФ ПРЕГЛЕЖДА ИКОНОМИКАТА А КОГА ЩЕ НАПРАВИТЕ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ПРЕГЛЕД НА КОРУПЦИЯТА ПРИ НАРКОКЛОУН

    12:28 09.11.2026

  • 31 Зеленски -световен лидер!

    6 6 Отговор
    ботокса -жалък, страхлив бункерен плъх.

    Коментиран от #45

    12:29 09.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отмениха нощната тарифа!

    8 2 Отговор
    Много слънчеви панели имало и нямало вече нужда от нощна тарифа. Не ми е ясно защо? В Испания даже ги карат да плащат данък печалба за панелите, като производители на електроенергия. В Белгия още няма данък за панелите, но панели имат само богатите със собствени къщи. ЕК и госпожа Урсула ни върнаха в 19 век!

    12:34 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Софиянец

    12 2 Отговор
    Тоя сатанински боклук няма работа в православна България!

    12:36 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Отмениха нощната тарифа!

    7 1 Отговор
    Понеже затвориха атомните електроцентрали, които работеха денонощно и през нощта имаше излишък на електроенергия, имаше и нощна тарифа. Сега нощем богатите си зареждат колите на ток и вече нямало излишък. Затова отмениха нощната тарифа.
    От перки и панели към студ и мизерия!

    12:38 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кая Калас

    7 1 Отговор
    И сяя квоо ?

    12:39 09.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски -световен лидер!":

    Какъв лидер е зеля, виж докъде докара Кийййф - няма ток, няма вода, няма интернет, няма пътища... абе 18-ти век !!!

    12:41 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ЕС изгърмя стотици милиарди

    2 1 Отговор
    В какво качество ЕС се набутва в преговорите в Абу Даби ? Като воюваща страна във войната срещу Русия ? Или може би да са посредници , при положение , че официално забраниха всякакви разговори с агресора Путин ?

    12:51 09.11.2026

  • 48 ТИР

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Ходил съм от 1995 до 1998 год в Русия на доста места,,, Приемаха ме с радост и можеше да отидеш на гости дори да преспиш там, беше нормално да те поканят на тържество на което никой не пиознаваш,,, линк няма, трябва да отидеш за да разбереш,,,

    12:53 09.11.2026

  • 49 добре е,

    1 1 Отговор
    че се е чула със Зеленски, за да го попита от колко души от Румъния, България и Молдова има нужда за фронта. А с Путин чула ли се е? Питам, защото с посещението си във Варна ни поставя в пряка опасност от руски удар. Война е това, не е детска игра. А в България нямаме хора за убиване!!! Дори жълтопаветниците не си даваме.

    12:59 09.11.2026

  • 50 фактите

    1 2 Отговор
    Марионетката Зеленски е минал инструктаж от своите "началници" понеже същите не са поканени на масата.
    На същата маса на която Украина е сложена не като преговарящ а като основно ястие! И всичко това благодарение на един предишен инструктаж от Борис Джонсън пред 2022.

    12:59 09.11.2026

  • 51 От чужбина

    2 1 Отговор
    Четете внимателно! Урсула е разговаряла по телефона със Зеленски. НЕ се споменава къде се намира Зеленски. А вчера имаше статия, че той е бил в Испания на 4-ти Ноември и оше е там, не бърза да се прибира. Защо ли???

    13:02 09.11.2026

  • 52 Жалко

    1 1 Отговор
    Онези от спасените жители в Ольоек, които са се върнали в Украйна, запачнали са ги да мобилизират за фронта.

    13:03 09.11.2026