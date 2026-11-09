Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди визитата си в Черноморския регион

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди началото на обиколката си в Черноморския регион. В разговора са обсъдени сигурността в Черно море, войната в Украйна и предстоящите мирни преговори.

„Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.

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Фон дер Лайен започва визитата си от Румъния

Председателят на Европейската комисия започва посещението си на 9 ноември в Букурещ. Там са планирани срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

Сред темите са регионалната сигурност, енергетиката, европейската конкурентоспособност, разширяването на Европейския съюз и преговорите за бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. В дневния ред е включена и подкрепата за европейската интеграция на Молдова.

България е следващата спирка

На 10 ноември Фон дер Лайен ще бъде във Варна. Тя ще разговаря с българския премиер Румен Радев и ще посети Военноморското училище „Никола Вапцаров“. Очаква се сигурността в Черно море да бъде сред основните теми на разговорите.

Обиколката се провежда на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Българските власти съобщиха, че са открили и унищожили руски дрон „Гера-2“ във водите край северното Черноморие. Асошиейтед прес свързва посещението и с нарастващите опасения за сигурността по източния фланг на НАТО.

Мирните разговори и следващата среща със Зеленски

В телефонния разговор Фон дер Лайен и Зеленски са обсъдили и мирните усилия, включително планираните за тази седмица разговори в Абу Даби. По данни на Асошиейтед прес срещата трябва да събере представители на Украйна, Русия и Съединените щати и ще бъде първият подобен тристранен формат от февруари.

След България председателят на Европейската комисия ще участва на 11 ноември в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция. На 12 ноември тя ще бъде в Дъблин за заседание на Европейската политическа общност, а на следващия ден е планирана неформална среща на членовете на Европейския съвет. Именно в Дъблин Фон дер Лайен очаква нова среща със Зеленски и разговор за следващите стъпки към мира.

Източници: ziare.com, apnews.com, tvrinfo.ro