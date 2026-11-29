Русия е изстреляла по Украйна над 1960 ударни дрона, повече от 1600 управляеми авиационни бомби и осем ракети през последната седмица, заяви украинският президент Володимир Зеленски в публикация във Facebook. По думите му атаките са насочени към енергийния сектор и друга критична инфраструктура в момент, когато температурите се понижават.

Зеленски посочи, че са били атакувани подстанции във Винницка, Кировоградска, Ривненска, Харковска и Одеска област. Според него руските сили се опитват да използват настъпващото застудяване, за да увеличат натиска върху украинската енергийна система.

Жертви при ударите в Одеса и Запорожие

При нощната атака на 29 ноември руски безпилотен летателен апарат се е разбил в многоетажна жилищна сграда в Одеса. Загинала е една жена. Асошиейтед прес съобщи, че при удара в Одеска област са били ранени и трима души.

В Запорожие руски управляеми бомби са поразили жилищен квартал, при което са ранени петима души. Сред тях е 14-годишно момиче, което спасителите са извадили изпод развалините. „Но, за съжаление, с този удар Русия уби майка ѝ“, заяви Зеленски.

По данни на Асошиейтед прес при отделна атака с руски дрон в Кременчук, Полтавска област, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Дронът е ударил двора на жилищна сграда в града.

Киев иска още средства за противовъздушна отбрана

Украинският президент призова за допълнителни финансови и отбранителни пакети за страната, като определи укрепването на противовъздушната отбрана като основен приоритет. Искането идва на фона на продължаващи руски въздушни удари срещу градове, жилищни райони и енергийни обекти.

Асошиейтед прес отбелязва, че въздушните удари между Русия и Украйна са се засилили през последните месеци, въпреки продължаващите опити за преговори с посредничеството на Съединените щати.

Киев настоява подкрепата да бъде насочена преди всичко към системите за противовъздушна отбрана, които трябва да защитават населените места и критичната инфраструктура през зимния период.