Брайтън може да загуби за дълго една от основните си фигури в защитата. Лука Вушкович получи контузия при загубата с 0:1 от Нюкасъл в неделя и беше принудително заменен още в 44-ата минута. Хърватският централен защитник, за когото клубът плати рекордните 46 милиона паунда на Тотнъм, получи продължителна медицинска помощ на терена, преди да напусне с видими затруднения при ходенето.

Според мениджъра Фабиан Хюрцелер футболист на Нюкасъл е настъпил глезена му. „Не знам колко сериозна е травмата, но не изглежда добре“, призна германският специалист пред “talkSPORT”. Вушкович беше титуляр във всеки мач на Брайтън във Висшата лига през сезона досега. Потенциалното му отсъствие е сериозен проблем за Хюрцелер, особено след като капитанът Люис Дънк също пропусна срещата с Нюкасъл заради травма.

След второто поредно поражение мениджърът коментира и натоварената програма на отбора, който участва и в Лигата на конференциите. „Трябва да свикнем с това. Сега за първи път през сезона се сблъскваме с подобни трудности. Истинският сезон започва и от нас зависи да реагираме, да останем единни и заедно да намерим решения“, заяви Хюрцелер.