Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че инспекции на ядрени обекти в Съединените щати, Русия и Китай са възможни, ако Вашингтон, Москва и Пекин постигнат споразумение за съкращаване на ядрените си арсенали. Той направи изявлението в интервю за Fox News, дадено преди срещата му с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин в Шънджън.

На въпрос дали би предложил режим на инспекции и в трите държави при договореност за намаляване на ядрените оръжия, Тръмп отговори утвърдително. В интервюто той същевременно призна, че подобна договореност ще бъде трудна за постигане. „Това е много трудно нещо“, каза американският президент по повод идеята лидерите да се съгласят на съкращения в ядрените си запаси.

Тръмп подчерта и че САЩ нямат желание да използват ядрени оръжия. Изявлението му идва в момент, когато трите страни се подготвят за първата среща на лидерите им в този формат. Белият дом съобщи по-рано, че разговорите ще включват намаляването на ядрените арсенали, което Тръмп определя като опасна надпревара, ако не бъде ограничено.

Договорът „Нов СТАРТ“ вече не действа

Американската инициатива се обсъжда на фона на изтичането на последното действащо споразумение, ограничаващо стратегическите ядрени сили на САЩ и Русия. Договорът „Нов СТАРТ“ приключи на 5 февруари 2026 г. Той предвиждаше всяка от двете държави да разполага с не повече от 1550 разгърнати стратегически ядрени бойни глави и до 700 разгърнати носителя, сред които междуконтинентални балистични ракети, ракети, изстрелвани от подводници, и стратегически бомбардировачи.

След изтичането на договора Вашингтон търси ново, „подобрено и модернизирано“ споразумение, което да включва и Китай. Според Associated Press САЩ и Русия разполагат с над 5000 ядрени бойни глави всяка, докато китайският арсенал е над 600 бойни глави. По-малкият китайски запас е сред причините Пекин да не проявява същия интерес към ограничения, какъвто имат Вашингтон и Москва.

Не е ясно дали инспекциите са част от реални преговори

През октомври се появиха информации, че САЩ и Китай са обсъждали предварително взаимни посещения в национални лаборатории и на полигони за ядрени изпитания като мярка за изграждане на доверие. Тези разговори бяха представени като неформални и начални, без публично обявено споразумение.

Китай впоследствие отхвърли съобщенията за разговори относно взаимни посещения на ядрени обекти. Затова към момента няма потвърден режим на инспекции между трите държави, нито обявен график за неговото договаряне. Изявлението на Тръмп представлява политическа подкрепа за подобна възможност, но не съобщава за постигнато споразумение.

Срещата на Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в Шънджън е планирана в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Очакванията са ниски за бърз пробив, а конкретните параметри на евентуално бъдещо споразумение за съкращаване и проверка на ядрените арсенали остават нерешени.

Източници: dailybaku.az, apnews.com, h.aa.com.tr