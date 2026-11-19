Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че САЩ и Китай имат достатъчно влияние, за да принудят руския президент Владимир Путин да прекрати войната. Той направи изявлението в интервю за NBC News.

„Ако Китай и САЩ въведат санкции или кажат, че ще ги въведат, ако спрат износа и вноса между Русия и тези държави, това е краят на войната“, заяви Зеленски.

По думите му всеки напредък към мир зависи от прекратяването на огъня на бойното поле. Зеленски смята, че Вашингтон и Пекин могат да окажат необходимия натиск върху Путин „в рамките на една среща“. Украинската правда цитира интервюто като източник на изявленията.

Тристранна среща в Шънджън

Изказването идва преди планираната за 19 ноември среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, китайския лидер Си Цзинпин и Владимир Путин. Разговорът трябва да се проведе в Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че за тристранната среща е предвиден един час. Очаква се войната в Украйна да бъде сред темите на разговорите, но към момента няма съобщение за конкретни договорености или за потвърдено прекратяване на огъня.

Киев очаква натиск върху Москва

Ден по-рано украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев очаква САЩ и Китай да използват влиянието си върху Русия, за да бъде прекратена войната.

„Тоналността трябва да бъде друга – натиск върху Путин, а те имат този натиск, за да приключи тази война“, каза Сибига.

Той подчерта, че независимо от темите на срещата решенията за Украйна не могат да бъдат вземани без участието на украинската страна. Според Сибига Киев вече е изложил пред партньорите си позициите си за прекратяването на войната, гаранциите за сигурност и следвоенния ред в Европа.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, nbcnews.com