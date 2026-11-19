САЩ и Венецуела подписаха споразумение за възстановяване на военните си отношения. То предвижда съвместно обучение, споделяне на разузнавателна информация и по-тясно сътрудничество при отбранителното оборудване и военните способности, обяви американският министър на отбраната Пит Хегсет по време на посещението си в Каракас.

„Виждаме това като възстановяване на нашето отбранително партньорство и възможност да работим заедно между двете ни велики армии“, заяви Хегсет, цитиран от „Ал Джазира“. По думите му общата цел е „да стабилизираме Венецуела и веднъж завинаги да я избавим от нарко-терористите“.

Първо посещение след операцията срещу Мадуро

Хегсет пристигна в Каракас на 18 ноември, а визитата му не беше предварително обявена от Пентагона. Това е първото му посещение във Венецуела след американската военна операция през януари, при която американските сили заловиха тогавашния президент Николас Мадуро.

Американският министър на отбраната определи промяната в отношенията между Вашингтон и Каракас като дълбока. „Венецуела премина от най-агресивната регионална заплаха за нас към сътрудничещ партньор по сигурността“, каза Хегсет по време на среща с дипломати и военни представители на двете държави.

Той представи споразумението и като инструмент за борба с наркотрафика. В отделно изявление Хегсет заяви, че САЩ и Венецуела ще работят за „възстановяване на територията“ от мрежи, които Вашингтон определя като нарко-терористични. Пентагонът не е публикувал допълнителни подробности за конкретните операции, сроковете или обхвата на американската военна помощ.

Родригес настоява за по-високо ниво на сътрудничество

Временният президент на Венецуела Делси Родригес прие Хегсет в президентския дворец. Тя определи споразумението като възобновяване на техническо-военните отношения между двете държави и заяви, че сътрудничеството трябва да бъде издигнато до възможно най-високо ниво, за да бъдат посрещнати „общите заплахи“.

Сделката е част от по-широкото задълбочаване на американското влияние във Венецуела след отстраняването на Мадуро. Управляващата партия запазва властта в страната, а администрацията на Доналд Тръмп развива паралелно енергийно и военно сътрудничество с временните власти в Каракас. Това засилва споровете около ролята на САЩ и бъдещето на венецуелския суверенитет.

След посещението си във Венецуела Хегсет замина за Колумбия. Там американските власти обсъдиха сътрудничеството в областта на сигурността и доставката на самолет C-130 „Херкулес“ за колумбийските въоръжени сили.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, investing.com