Между 5000 и 6000 галона охлаждаща течност са изтекли на 14 ноември от обект на SpaceXAI в Саутхейвън, щата Мисисипи. Част от сместа на основата на пропиленгликол е попаднала в близък отводнителен канал, съобщи Мисисипитският департамент по качеството на околната среда (MDEQ). Компанията оценява количеството на около 5000 галона.

Компанията обяснява инцидента с неправилно свързан маркуч към мобилен резервоар от изпълнител. Според MDEQ предварителната причина е отстраняване на помпа, при което свързан маркуч е започнал да източва течността от резервоара чрез сифонен ефект.

Разливът е ограничен на място

„Течността е преляла от ограничителната зона и е попаднала в близкия отводнителен канал“, заяви говорителят на MDEQ Ян Шефър.

Разлятият продукт е идентифициран като DOWFROST HD Heat Transfer Fluid - промишлена топлоносителна течност на основата на пропиленгликол, използвана в охладителни системи. MDEQ посочва, че според производителя Dow сместа е класифицирана като нехazardна по стандартите на OSHA.

Департаментът съобщава, че течността е достигнала имоти на частен собственик и на компанията Beruk Construction, но не е стигнала до близкия поток Хорн Лейк Крийк. За ограничаване на разпространението са поставени насипи от двете страни на засегнатия канал.

Екип, нает от SpaceXAI, е използвал вакуумни камиони за събиране на течността и е изкопал засегнатата почва. Компанията заявява, че потокът е бил спрян, а почистването е започнало в рамките на часове след установяването на инцидента.

Предстоят анализи на водните проби

MDEQ определя разлива като липса на непосредствена заплаха за общественото здраве и безопасност, но продължава да следи възможните последици за околната среда. Водни проби са изпратени за лабораторен анализ, а властите проверяват дали са необходими допълнителни действия.

Към момента MDEQ не е посочил дали ще наложи санкции заради разлива. От департамента очакват обектът да премине към превантивна поддръжка и периодични инспекции, за да бъдат откривани и отстранявани остатъци от течността.

Източници: mississippitoday.org, actionnews5.com