Китай, Русия и САЩ приеха съвместна Декларация за мир на тристранната среща на президентите Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в китайския град Шънджън. В документа трите държави заявяват, че ще работят за укрепване на стратегическата стабилност и международната сигурност.

Путин и Тръмп изразиха благодарност към Китай за домакинството на срещата, определена като историческа. Тримата лидери са обсъдили актуалната международна обстановка и възможностите за сътрудничество по въпроси от глобално значение.

Ангажимент за реформи в ООН

Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН Китай, Русия и САЩ заявяват готовност да работят за реформиране на световната организация. Според декларацията целта е ООН да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява по-добре основната си задача за поддържане на международния мир и сигурност.

В документа е включен и икономически ангажимент. Трите държави възнамеряват да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти в полза на всички държави. Лидерите подчертават значението на стабилните енергийни доставки за световната икономика.

Диалог за ядрените рискове

Особено място в декларацията заема ядрената сигурност. Китай, Русия и САЩ потвърждават общата си позиция, че „ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена“.

Трите страни се ангажират да започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия. В предоставения текст не е посочен конкретен срок за началото на тези разговори.

Лидерите са обсъдили и въпроси, свързани с международното правосъдие. Те подчертават значението на съгласието на държавите и зачитането на имунитета на държавните служители. Според декларацията Международният наказателен съд и други подобни институции не бива да злоупотребяват с предоставените им правомощия.

Си Дзинпин определи тристранната среща като положителна, конструктивна и ползотворна. Документът очертава намерения за последваща работа по международната сигурност, ядрените рискове, реформата на ООН и стабилността на енергийните доставки.