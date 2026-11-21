Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс призова Европейския съюз да затвори границите си за всички руски граждани. Той предупреди, че европейските държави не могат надеждно да проверят стотиците хиляди руски туристи, които все още влизат в блока.

„Допускането на толкова много хора в ЕС в момента е твърде опасно. Не трябва да отстъпваме пред Русия и не трябва да показваме слабост“, заяви Кулбергс в интервю за германската медия „Велт“, цитирано от POLITICO.

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Латвийският премиер настоя, че пълното затваряне на границите за руски граждани е най-подходящата мярка в условията на засилващ се натиск от Москва. Латвия е сред 11-те държави, подписали през юни писмо, ръководено от Швеция, с призив към Брюксел да ограничи издаването на визи за руснаци.

Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер заяви пред POLITICO през октомври, че Европейската комисия може да представи предложение по въпроса през 2027 г. Засега няма посочено конкретно решение за пълна забрана за влизане на руски граждани в целия ЕС.

Предупреждение за хибридни атаки

Кулбергс предупреди, че хибридните атаки на Русия срещу източния фланг на НАТО се засилват. По думите му през предходния уикенд латвийски и естонски специални части са задържали осем души на естонска територия.

Той заяви, че задържаните са имали „конкретни инструкции да атакуват производствен обект в Естония, който подпомага Украйна“, и обвини Русия, че стои зад планираната атака. В изказването му не бяха посочени допълнителни подробности за самоличността на задържаните или за предприетите срещу тях действия.

„Ситуацията ескалира“, каза Кулбергс, според когото Москва разширява натиска си извън бойното поле. Той определи идващите месеци като „зима на истината“.

Според латвийския премиер Русия нанася удари по украинските водоснабдяване, отопление и електроснабдяване, тъй като постига малък напредък на фронта. Той заяви още, че Москва се опитва да повлияе на общественото мнение в Германия и други европейски държави.

Призив към Германия

„Путин иска германците да се уплашат и да поискат от правителството си да спре да подкрепя Украйна“, каза Кулбергс.

Кулбергс отхвърли като преувеличение сравненията на срещата между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в Шънджън с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. На нея Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин обсъждат следвоенното устройство на Европа.

Латвийският лидер заяви, че Владимир Путин е бил унизен на срещата. Той призова по-големите европейски държави, особено Германия, да не се поддават на умората от войната.

„Напълно възможно е да бъдеш проевропейски настроен, да подкрепяш решително Украйна, да се противопоставяш на агресора и въпреки това да спечелиш избори с голяма преднина“, каза Кулбергс.

Източници: politico.eu