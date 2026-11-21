Съветници по сигурността от Германия, Франция и Великобритания може да пътуват до Москва за разговори с Кремъл за мирно уреждане на войната в Украйна. Предложението е отправено от Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика, а посещението може да се състои още през ноември. Окончателно решение обаче все още няма, съобщи Радио Свобода, позовавайки се на няколко анонимни източници.

Канцеларията на германския канцлер Фридрих Мерц не потвърди конкретно евентуалното пътуване. Оттам припомниха думите му от 19 ноември, че Германия е готова да разговаря с Русия.

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„Разбира се, ние сме готови да водим преговори с Русия. Винаги сме го казвали“, е заявил Мерц.

По думите му се очаква в близко бъдеще да има преговори с участието на Украйна, Русия, Европа и Съединените щати, като една от възможните локации са Обединените арабски емирства.

Европейското участие в преговорите

На 13 ноември лидерите на Европейския съюз са договорили кой да представлява Европа при евентуални преки преговори с Русия. Форматът Е5 включва Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, както и представители на Европейската комисия и Европейския съвет.

На 11 и 12 ноември в Абу Даби се проводеха консултации с участието на съветници по сигурността от Германия, Франция, Великобритания и Италия, както и на представители на европейските институции и НАТО. Те са разговаряли отделно с Украйна и САЩ, но не са били допуснати до тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия.

Германия е била представлявана от съветника на канцлера по външната политика и сигурността Гюнтер Зауттер, Франция – от дипломатическия съветник на президента Еманюел Бон, а Великобритания – от съветника на премиера по националната сигурност Джонатан Пауел.

Москва иска първо да чуе европейската позиция

САЩ, Украйна и европейските държави подкрепят прякото участие на европейски представители в мирните преговори. Тази позиция е потвърдена на 19 ноември след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин.

В същия ден Владимир Путин заяви, че Москва иска първо да изясни позицията на европейските държави, преди да определи формата на тяхното участие в преговорите.

„Трябва да разберем с какво ще дойде Европа на тези преговори. Затова по дипломатически канали предложихме на европейците да дойдат в Москва, за да изясним позицията им“, каза Путин на пресконференция в китайския град Шънджън.

Към момента на публикацията правителствата на Германия, Франция и Великобритания, Европейската комисия и кабинетът на председателя на Европейския съвет Антониу Коща не са отговорили дали са получили поканата и как се отнасят към инициативата.

Източници: radiosvoboda.org