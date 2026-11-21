453 следователи гласуват за един свой представител в новия Висш съдебен съвет. Вотът е между Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Изборът ще се проведе с хартиени бюлетини в пет избирателни секции в страната. Избраният кандидат ще заеме единственото място, което се полага на следователите в Прокурорската колегия на ВСС.

Двамата кандидати представиха приоритетите си

Общото събрание на следователите започна на 14 ноември. В рамките на определеното време двамата кандидати представиха концепциите си за работата на бъдещия състав на съвета и отговориха на въпроси, свързани със структурата на военно-окръжните прокуратури, както и с процедурите за избор на главен прокурор и председатели на върховните съдилища.

Петко Петков постави акцент върху мястото на прокуратурата и следствието в съдебната власт. Той настоя и за законодателни промени, които да разширят правомощията на следователите при разследване на дела с висока фактическа и правна сложност.

„Има много неща, които са на дневен ред, които трябва да се променят и които се надявам с опита и професионалната квалификация, която имам, да съм полезен на колегите от следствието, да имаме една обратна връзка за нормална комуникация“, заяви Петко Петков.

Бойко Атанасов предложи преглед на работата на досегашния ВСС и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати. Сред заявените от него приоритети е и прекратяване на практиката за назначения на роднини на членове на ВСС.

Последният вот за професионалната квота

Изборът на следователите е последният етап от попълването на професионалната квота в новия ВСС. Прокурорите вече излъчиха четирима представители, а съдиите избраха шестима.

На 20 ноември Народното събрание попълни и парламентарната квота с 11 членове – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия. За избор от парламента беше необходимо мнозинство от две трети, или най-малко 160 гласа.

След вота на следователите ще бъде определен и последният избран член на новия състав на ВСС. Резултатът ще зависи от действителните гласове, подадени от магистратите в петте секции.

Източници: bgnes.bg, nova.bg, bnrnews.bg