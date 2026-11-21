Европейският съюз и държавите членки са мобилизирали около 231,5 млрд. евро за подкрепа на Украйна от 2022 г. до средата на октомври 2026 г. За същия период от ЕС към Русия са изтекли 232,05 млрд. евро, включително плащания за газ и друга енергия. Така средствата, насочени към Русия, са с около 550 млн. евро повече от помощта за Украйна.

Данните са посочени в отговор на Европейската комисия на запитване на германския евродепутат Мориц Кьорнер, съобщава Bild. Изданието уточнява, че сумите обхващат периода от 2022 г. до средата на октомври 2026 г.

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Кьорнер: Европа финансира руската енергетика

„Европа плаща толкова за енергийната икономика на Путин, колкото за съпротивата срещу него“, заяви Кьорнер. По думите му ситуацията е „доказателство за пълния провал на европейската последователност в действията“.

Евродепутатът критикува политиката на ЕС към Русия и заяви, че докато милиарди продължават да постъпват в руската икономика, подкрепата за Киев остава недостатъчна. Според него това допринася за продължаването на войната и Европа трябва да осигури на Украйна средства, с които тя да се противопостави на руската агресия.

Разлики между държавите

По данни, цитирани от Bild, Германия е предоставила около 75 млрд. евро за Украйна и е платила приблизително 69 млрд. евро за руска енергия. Френските плащания за руски газ са около 40 млрд. евро, докато помощта за Украйна от Париж е около 16 млрд. евро. При Германия значителна част от разходите за руска енергия е направена през 2022 г., когато зависимостта от руски доставки все още е била висока.

Европейската комисия обяви отделно, че от началото на руската агресия ЕС и държавите членки са предоставили 231,6 млрд. евро обща подкрепа за Украйна. Разликата спрямо 231,5 млрд. евро в отговора до Кьорнер е минимална и може да се дължи на различен момент на отчитане или закръгляване.

Европейският съюз заявява, че постепенно намалява зависимостта си от руските изкопаеми горива. Плащанията за енергия обаче продължават да формират основната част от сумата, изтекла към Русия в разглеждания период.

Източници: m.bild.de, upday.com