Наследничка на Ротшилд загина в инцидент с АТВ

15-годишната дъщеря на финансиста Бен Голдсмит и Кейт Ротшилд загина в ужасяващ инцидент с АТВ. Айрис Анабел се забила с превозното средство в поле близо до фермата на семейството ѝ в графство Съмърсет, предадоха британските медии.

Съседи на семейството са шокирани от трагичната новина и описват загиналата Айрис като "очарователно дете". "Айрис беше красива и интелигентна. Всички в семейството ѝ я обожаваха. Инцидентът, който се е случил, е ужасен, а Бен и Кейт са съкрушени. Дъщеря им беше взела чара на Бен и усета за бохемска харизма на Кейт", разказва приятел на семейството.

Айрис Анабел беше наследничка на две влиятелни семейства в сферата на политиката и финансите - Голдсмит и Ротшилд.

Бен и Кейт имат още две - Франк на 14 години и Айзък на 11 години. Двамата са разделени от 2012 година, когато Кейт Ротшилд обяви, че има връзка с рапъра Джей Електроника.

Schoolgirl niece of Tory MP Zac Goldsmith killed in horror quad bike crash

Iris Annabel Goldsmith, 15, who died on her family's Somerset farm, was the daughter of heiress Kate Rothschild and financier Ben Goldsmith pic.twitter.com/GENMOeLB66