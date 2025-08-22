Новини
Магнат пострада тежко при инцидент с АТВ

22 Август, 2025 11:10 1 835 8

  • гърция-
  • миконос-
  • том грийнууд-
  • атв-
  • инцидент

Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт

Магнат пострада тежко при инцидент с АТВ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Том Грийнууд, изпълнителен директор на технологичната компания „Велосити“ (Velocity) и основател на друга технологична компания, „Волт“ (Volt), е пострадал тежко при инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос, предават гръцките медии, цитирани от БТА.

Както съобщава телевизия Скай, инцидентът се е случил в сряда по обяд. При катастрофата, за която не се съобщават засега повече детайли, Грийнууд е получил множество счупвания в долната част на тялото. Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт, който допълнително е усложнил състоянието му.

Бил е повикан частен медицински хеликоптер, който да откара Грийнууд за лечение, но екипът е отказал да го качи на хеликоптера, защото е преценил, че състоянието му е прекалено тежко, за да бъде транспортиран.

Въпреки това той е бил откаран в болница в Никея, предградие на Пирея край Атина, със самолет на гръцката бърза помощ. Там Грийнууд е бил опериран и в момента състоянието му се оценява като тежко, но стабилно. Както „Велосити“, така и „Волт“ са водещи компании в областта на дигиталното банкиране.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Местя

    11:21 22.08.2025

  • 2 атв

    4 0 Отговор
    не е за прединфарктни меринджеи... дал си здравето за пари пък му се живее...

    11:27 22.08.2025

  • 3 Ела и виж

    7 1 Отговор
    Тия АТВта ги произвеждат с цел да видят колко ли хора няма да се пребият.

    11:31 22.08.2025

  • 4 да се чудиш и маеш

    7 0 Отговор
    Николчо Чудотвореца си закриля банкерите. Ето, краката му потрошени, но ръцете здрави (ще може да граби). Инфарктът за него не е болка, той сърце нема. Ще се оправи.

    11:33 22.08.2025

  • 5 хипер богаташите

    4 0 Отговор
    и олигарсите страдат като обикновените хора . а миконос е като бургас . ако пострадваше с бургаско атв щяха да го возят на спартана . на атв мисля беше забранено да се дрифти и да се кара на задни гуми . но безумно богатите са като децата . пилят гуми , ручат с двигателя , а после се надуват . за 8-9 дена ще го излекуват . гръцките лекари са добри .

    11:41 22.08.2025

  • 6 Паралели

    5 1 Отговор
    Про социализма, трудно се добирахме до вести из личния живот на комунистическите велможи и знаменитости. При капитализма, охотно ни информират за това какво важно се е случило с магнатите. Колко мило

    11:41 22.08.2025

  • 7 Заинтригуван!

    3 0 Отговор
    Местя...!

    11:42 22.08.2025

  • 8 Факт

    5 0 Отговор
    Унищожават малкото останала природа!

    11:44 22.08.2025

Новини по държави:
