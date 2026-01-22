15-годишно момче загина при удар с дрон в Одеса

Петнайсетгодишно момче загина, а 58 души, сред които и 8 деца, бяха евакуирани след удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одеска област, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

„За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството му“, заяви Кипер.

Според него нощната атака е извършена от руски сили, а дронът се е врязал между 18-ия и 19-ия етаж на блока, без да детонира. Нанесени са щети по фасадата и стъклата на сградата, както и по няколко автомобила пред нея. Спасителните служби са на място и отстраняват последиците от нападението.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, според последното официално преброяване, като това е третата по численост група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.