Новини
Свят »
Украйна »
15-годишно момче загина при удар с дрон в Одеса
  Тема: Украйна

15-годишно момче загина при удар с дрон в Одеса

22 Януари, 2026 11:22, обновена 22 Януари, 2026 11:25 650 13

  • одеса-
  • загина-
  • дрон-
  • удар

58 души, включително 8 деца, са евакуирани след атаката на жилищен блок

15-годишно момче загина при удар с дрон в Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петнайсетгодишно момче загина, а 58 души, сред които и 8 деца, бяха евакуирани след удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одеска област, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

„За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството му“, заяви Кипер.

Според него нощната атака е извършена от руски сили, а дронът се е врязал между 18-ия и 19-ия етаж на блока, без да детонира. Нанесени са щети по фасадата и стъклата на сградата, както и по няколко автомобила пред нея. Спасителните служби са на място и отстраняват последиците от нападението.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, според последното официално преброяване, като това е третата по численост група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Одеса

    21 2 Отговор
    В нея живеят 300 000 българи, останалото е бели ерусалимски цигани, строители на пирамиди за 400 години, гои на фараона.

    11:26 22.01.2026

  • 2 ?????

    13 3 Отговор
    И какво от това?

    11:26 22.01.2026

  • 3 Вечен покой

    13 2 Отговор
    Дано е на по - добро място !

    11:26 22.01.2026

  • 4 Да ви кажа

    28 1 Отговор
    Зеля мобилизира 15 годишните руско говорящи негласно. Азов и Десен сектор са неговите бухалки.

    Коментиран от #5

    11:28 22.01.2026

  • 5 Който има пушка го пушкат

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да ви кажа":

    Определено е държал ак 47 и стрелял срещу дрона. Защо това го пропускате?

    11:31 22.01.2026

  • 6 За размисъл

    10 1 Отговор
    Ужасяващо е деца да умират където и да е по света. Кръвта им вече е като кървав водопад. Няма съвест и няма край болката на майките.
    Света е залят от алчност и злоба.

    11:32 22.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Статия за Газа?

    21 0 Отговор
    Колко деца загинаха?

    11:34 22.01.2026

  • 9 Григор

    28 2 Отговор
    Имам питане. Загинали жени и деца има и от другата стана. За тях защо не пишете? Забравихте ли Хорли, където три украински дрона убиха 29 души в кафе,където са посрещали нова година? Сред загиналите има две деца и много жени. С това какво правим? Нищо ли? Май сте жестоко скарани с обективността и безпристрастността на информацията! Можете и да ме изтриете. Няма да се учудя!

    Коментиран от #11

    11:35 22.01.2026

  • 10 За размисъл

    18 1 Отговор
    До автора на статията.
    Такава сглобена статия по отношение на факти е неуважение към Вас самата и към вашата аудитория.
    Очакваме повече.

    11:36 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само да кажа че нито един българин

    13 1 Отговор
    Не живее там това са си хохолянци
    С бегли познания по български език

    11:44 22.01.2026

  • 13 факти 2..

    6 0 Отговор
    Бандерците да не използват урсулски средства за да свалят масковските дронове над жилищни блокове,защото те после падат неуправляеми и се дават косвени жертви..ами много просто е,зеления мухал да чака кремълското дронче над военния обект за което то е предзначено и тогава да го пуца..

    12:15 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания