15-годишно момче загина при удар с дрон в Одеса

Петнайсетгодишно момче загина, а 58 души, сред които и 8 деца, бяха евакуирани след удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одеска област, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.
„За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството му“, заяви Кипер.
Според него нощната атака е извършена от руски сили, а дронът се е врязал между 18-ия и 19-ия етаж на блока, без да детонира. Нанесени са щети по фасадата и стъклата на сградата, както и по няколко автомобила пред нея. Спасителните служби са на място и отстраняват последиците от нападението.
Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, според последното официално преброяване, като това е третата по численост група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Одеса
11:26 22.01.2026
2 ?????
11:26 22.01.2026
3 Вечен покой
11:26 22.01.2026
4 Да ви кажа
Коментиран от #5
11:28 22.01.2026
5 Който има пушка го пушкат
До коментар #4 от "Да ви кажа":Определено е държал ак 47 и стрелял срещу дрона. Защо това го пропускате?
11:31 22.01.2026
6 За размисъл
Света е залят от алчност и злоба.
11:32 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Статия за Газа?
11:34 22.01.2026
9 Григор
Коментиран от #11
11:35 22.01.2026
10 За размисъл
Такава сглобена статия по отношение на факти е неуважение към Вас самата и към вашата аудитория.
Очакваме повече.
11:36 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Само да кажа че нито един българин
С бегли познания по български език
11:44 22.01.2026
13 факти 2..
12:15 22.01.2026