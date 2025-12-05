Новини
12-годишно дете загина при руска атака с дрон в Днепропетровска област
  Тема: Украйна

12-годишно дете загина при руска атака с дрон в Днепропетровска област

5 Декември, 2025 10:34 289 7

Жилищни сгради разрушени, родителите ранени, украинските ВВС съобщават за масирана атака с 137 дрона

12-годишно дете загина при руска атака с дрон в Днепропетровска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

12-годишен юноша загина при удар на руски дрон по жилищна сграда в Синелниковската община на Днепропетровска област. Съобщението бе публикувано в Telegram от ръководителя на областната военно-гражданска администрация Владислав Гайваненко, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите на Гайваненко още двама души, вероятно родителите на момчето, са били ранени. Една от къщите е напълно разрушена, а друга е сериозно повредена, като на място е избухнал пожар. Спасителните екипи са работили през нощта, за да извадят пострадали изпод руините.

Руските военни засега не са коментирали атаката.

Същата нощ украинските Военновъздушни сили съобщиха за масирана атака с общо 137 руски дрона, от които около 90 са били ударни. Според сутрешния доклад 80 дрона са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба, но все пак са регистрирани 57 попадения в 13 различни населени места.

Днепропетровска област е един от най-засегнатите региони при атаката, потвърждават местните власти.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

