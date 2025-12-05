12-годишно дете загина при руска атака с дрон в Днепропетровска област

12-годишен юноша загина при удар на руски дрон по жилищна сграда в Синелниковската община на Днепропетровска област. Съобщението бе публикувано в Telegram от ръководителя на областната военно-гражданска администрация Владислав Гайваненко, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите на Гайваненко още двама души, вероятно родителите на момчето, са били ранени. Една от къщите е напълно разрушена, а друга е сериозно повредена, като на място е избухнал пожар. Спасителните екипи са работили през нощта, за да извадят пострадали изпод руините.

Руските военни засега не са коментирали атаката.

Същата нощ украинските Военновъздушни сили съобщиха за масирана атака с общо 137 руски дрона, от които около 90 са били ударни. Според сутрешния доклад 80 дрона са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба, но все пак са регистрирани 57 попадения в 13 различни населени места.

Днепропетровска област е един от най-засегнатите региони при атаката, потвърждават местните власти.