Индонезийски миротворец от ООН загина при обстрел в Ливан

Индонезийските власти потвърдиха, че миротворец от Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), загинал при експлозия на снаряд в страната, е гражданин на Индонезия, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Индонезия изрази съболезнования за смъртта на военнослужещия, както и за раняването на още трима членове на контингента.

По информация на ведомството инцидентът е станал на 29 март 2026 г. в резултат на непряк артилерийски обстрел в близост до позиция на индонезийските сили от мисията на ООН, разположени край Аджит Ал Кусайр.

Изявлението беше публикувано в социалната мрежа Екс.