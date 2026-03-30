Индонезийски миротворец от ООН загина при обстрел в Ливан

Индонезийските власти потвърдиха, че миротворец от Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), загинал при експлозия на снаряд в страната, е гражданин на Индонезия, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.
Министерството на външните работи на Индонезия изрази съболезнования за смъртта на военнослужещия, както и за раняването на още трима членове на контингента.
По информация на ведомството инцидентът е станал на 29 март 2026 г. в резултат на непряк артилерийски обстрел в близост до позиция на индонезийските сили от мисията на ООН, разположени край Аджит Ал Кусайр.
Изявлението беше публикувано в социалната мрежа Екс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
08:33 30.03.2026
2 1234
08:43 30.03.2026
3 Това нищо не е!
08:49 30.03.2026
4 Жалко за човека
Както много други думи и изрази.
До каквото се докоснат така се случва, например: - свободения свят, демокрация, ваксини, климатични промени, зелена сделка, факт-чек, ред основан на правила, Върховен Дипломат, Европейски съюз......
09:01 30.03.2026