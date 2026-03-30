Индонезийски миротворец от ООН загина при обстрел в Ливан

30 Март, 2026 08:29 811 4

Джакарта потвърди смъртта след експлозия край позиция на контингента на ЮНИФИЛ

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индонезийските власти потвърдиха, че миротворец от Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), загинал при експлозия на снаряд в страната, е гражданин на Индонезия, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Индонезия изрази съболезнования за смъртта на военнослужещия, както и за раняването на още трима членове на контингента.

По информация на ведомството инцидентът е станал на 29 март 2026 г. в резултат на непряк артилерийски обстрел в близост до позиция на индонезийските сили от мисията на ООН, разположени край Аджит Ал Кусайр.

Изявлението беше публикувано в социалната мрежа Екс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    8 0 Отговор
    въпроса е да одумкат рижия "миротворец" тогава няма да има нужда от миротворци.

    08:33 30.03.2026

  • 2 1234

    10 0 Отговор
    преден удар по сили на оон от насраел,какво ли щеше да е ако русия удареше позиции на тез сили,обаче за богонасраните нищо,просто констатират жертвите

    08:43 30.03.2026

  • 3 Това нищо не е!

    4 0 Отговор
    Гледайте какво ще стане с Миротворците на Желаещите, ако се натресат в остатъчна Покрайна!

    08:49 30.03.2026

  • 4 Жалко за човека

    4 0 Отговор
    Но европсихопатите и медиите направиха думата "миротворец", мръсна дума.
    Както много други думи и изрази.

    До каквото се докоснат така се случва, например: - свободения свят, демокрация, ваксини, климатични промени, зелена сделка, факт-чек, ред основан на правила, Върховен Дипломат, Европейски съюз......

    09:01 30.03.2026