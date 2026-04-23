Ливан обвини Израел във военни престъпления след удар, при който загина журналистка

Ливан обвини Израел във военни престъпления след въздушен удар в южната част на страната, при който загина журналистка, а друга бе ранена, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
По данни на ливанските власти при атаката е убита Амал Халил, журналистка от вестник „Ал-Ахбар“, а фотографката Зейнаб Фараж е ранена. Бейрут твърди, че двете са били цел на последователни удари – първо по автомобил, а след това и по къща, в която са се укрили.
Според официални източници израелските сили са попречили и на спасителните операции, включително чрез обстрел на линейка на Червения кръст. Израелските отбранителни сили отрекоха обвиненията и заявиха, че са атакували превозни средства, свързани с обект на „Хизбула“.
Международни организации за защита на журналисти остро осъдиха инцидента, като предупредиха за възможно нарушение на международното хуманитарно право.
Случаят допълнително засилва напрежението в региона, където въпреки договореното примирие двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неговото нарушаване.
И ще ни лупкат като шкембе в Дувар
5 плевен
А сега за руснаците: Да вземат една дебела тетрадка и да си записват как се унищожават враговете. И да престанат да говорят глупостите за специалната воена операция. Това е войнаи който се лигави, ще загине.
До коментар #10 от "Биби":ДА ТИ ОПЪРЛЯТ ВЪЛНАТА НА Г. ЗО ТИ
24 И защо така
До коментар #8 от "Факти":са били мачкани евреите ,, три хилядолетия”?
26 Баба Гошка
До коментар #8 от "Факти":Добрият еввреин е като добрият индианнец - починатият. Много сте умни, затуй сега ще ви разгоннят котилото отдето изпълзявате да ползвате високотехнологичните со оръжия срещу деца и жени. Горките вие жертви като лисицта, дет се правила на почината. Наглостта ви няма граници и заслужавате не 3 хилядолетия а окончателно зачистванне
