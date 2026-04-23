Ливан обвини Израел във военни престъпления след удар, при който загина журналистка

Ливан обвини Израел във военни престъпления след въздушен удар в южната част на страната, при който загина журналистка, а друга бе ранена, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По данни на ливанските власти при атаката е убита Амал Халил, журналистка от вестник „Ал-Ахбар“, а фотографката Зейнаб Фараж е ранена. Бейрут твърди, че двете са били цел на последователни удари – първо по автомобил, а след това и по къща, в която са се укрили.

Според официални източници израелските сили са попречили и на спасителните операции, включително чрез обстрел на линейка на Червения кръст. Израелските отбранителни сили отрекоха обвиненията и заявиха, че са атакували превозни средства, свързани с обект на „Хизбула“.

Международни организации за защита на журналисти остро осъдиха инцидента, като предупредиха за възможно нарушение на международното хуманитарно право.

Случаят допълнително засилва напрежението в региона, където въпреки договореното примирие двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неговото нарушаване.