Новини
Свят »
Ливан »
Ливан обвини Израел във военни престъпления след удар, при който загина журналистка

23 Април, 2026 10:37, обновена 23 Април, 2026 10:38

  • ливан-
  • израел-
  • военни престъпления-
  • удар-
  • загина-
  • журналистка

Бейрут твърди, че атака е била насочена срещу медийни представители; Израел отрича

Ливан обвини Израел във военни престъпления след удар, при който загина журналистка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливан обвини Израел във военни престъпления след въздушен удар в южната част на страната, при който загина журналистка, а друга бе ранена, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По данни на ливанските власти при атаката е убита Амал Халил, журналистка от вестник „Ал-Ахбар“, а фотографката Зейнаб Фараж е ранена. Бейрут твърди, че двете са били цел на последователни удари – първо по автомобил, а след това и по къща, в която са се укрили.

Според официални източници израелските сили са попречили и на спасителните операции, включително чрез обстрел на линейка на Червения кръст. Израелските отбранителни сили отрекоха обвиненията и заявиха, че са атакували превозни средства, свързани с обект на „Хизбула“.

Международни организации за защита на журналисти остро осъдиха инцидента, като предупредиха за възможно нарушение на международното хуманитарно право.

Случаят допълнително засилва напрежението в региона, където въпреки договореното примирие двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неговото нарушаване.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    като прочетох журналистКА и ми се изправиха косите

    10:41 23.04.2026

  • 2 Не разбрахте ли

    14 0 Отговор
    От Израел и САЩ казаха, а ЕС потвърди: Украинци не може, всякакви други може.

    10:43 23.04.2026

  • 3 Ако не знаете да знаете

    11 1 Отговор
    Преди 1945 година в София еврейския и ромския катун са били един до друг. Паднало е голямо мелене между белите и тъмните цигани. А през 1948 година когато създават израел, над 40 000 такива мелези са заминали натам. Тук са останали много малко от тях.

    10:44 23.04.2026

  • 4 За жалост нещата се обръщат

    2 7 Отговор
    Скоро идват парите в Украйна
    И ще ни лупкат като шкембе в Дувар

    10:51 23.04.2026

  • 5 плевен

    3 16 Отговор
    Какво е това "Ливан" и какво са това "ливански власти"? Власти които нямат контрол над собствената си територия.Там Хизбула прави каквото й скимне, а властите питат Израел защо ги бият. Така се прави. Няма какво да се приказва повече за Ливан. Да се отърват от палестинците, както го направи Йордания. Някой да стреля по Йордания?
    А сега за руснаците: Да вземат една дебела тетрадка и да си записват как се унищожават враговете. И да престанат да говорят глупостите за специалната воена операция. Това е войнаи който се лигави, ще загине.

    10:51 23.04.2026

  • 6 Не е нужно да си гений за да разбереш

    5 12 Отговор
    Че Русия губи тази война

    10:52 23.04.2026

  • 7 Плешивият Бункерен Грозник

    4 10 Отговор
    Предаде поредният си Партньор

    10:53 23.04.2026

  • 8 Факти

    3 20 Отговор
    Ако не бяхте нападали Израел, той нямаше да отвърне. Каквото почукало, такова се обадило. Евреите 3 хилядолетия ги мачкаха. Дойде време за разплата. Използвайки ума си те забогатяха, придобиха власт и влияние, възстановиха държавата си, изградиха високо технологична армия. Те няма да позволят на никой да ги тероризира отново. Всички вие, които ги гонихте и ги убивахте, ги направихте такива, каквито са днес. Сега ще си сърбате попарата, която сами си надробихте.

    Коментиран от #24, #26

    11:02 23.04.2026

  • 9 Анонимен

    9 1 Отговор
    Урсула даже се радва, и тя работи само с нейни журналисти, които не задават трудни въпроси.

    11:03 23.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Биби":

    ДА ТИ ОПЪРЛЯТ ВЪЛНАТА НА Г. ЗО ТИ

    11:41 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анджело

    6 0 Отговор
    Израел продължава и с убийствата в Газза, с убийствата в Иран.

    11:52 23.04.2026

  • 20 К ПЕЙКИ с чалми

    1 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    11:52 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И защо така

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    са били мачкани евреите ,, три хилядолетия”?

    11:55 23.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба Гошка

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Добрият еввреин е като добрият индианнец - починатият. Много сте умни, затуй сега ще ви разгоннят котилото отдето изпълзявате да ползвате високотехнологичните со оръжия срещу деца и жени. Горките вие жертви като лисицта, дет се правила на почината. Наглостта ви няма граници и заслужавате не 3 хилядолетия а окончателно зачистванне

    12:16 23.04.2026

  • 27 Анджело

    5 0 Отговор
    Защо Газа е забранена дума в смотаният сайт Факти?

    12:18 23.04.2026