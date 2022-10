МААЕ отбелязва напредък в създаването на защитна зона около Запорожката АЕЦ

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси отчете напредък в създаването на зона за ядрена безопасност и защита около Запорожката атомна електроцентрала след посещенията си в Русия и Украйна.

Това каза той в Twitter, съобщава Укринформ.

„Пристигаме в Полша с нощния влак от Украйна след интензивна седмица на консултации с Русия и Украйна. Приближаваме се към създаването на защитна зона за Запорожката атомна електроцентрала – ситуацията на централата е несъстоятелна и се нуждаем от незабавни действия за нейната защита, “ каза Гроси.

http:// Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022

Той публикува и снимки от срещата си с украинския външен министър Дмитро Кулеба в бомбоубежище в Киев.

http:// In a Kyiv bunker with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba , we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

„Напредваме към създаването на зона за ядрена безопасност и защита около Запорожката атомна електроцентрала“, пише Гроси.

По време на срещата Кулеба каза, че Русия трябва да се оттегли от ЯЕЦ, за да гарантира своята ядрена безопасност и незабавно да спре отвличането и сплашването на украински персонал.

ЗАЕЦ, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е окупирана от руските военни от 4 март.

Гроси се срещна с руския президент Владимир Путин на 12 октомври.