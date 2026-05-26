"ЕС: Ще изпратим пратеник за мирни преговори, когато Путин наистина е готов за мир"

Обсъждането на кандидатурата на представителя на Европейския съюз за участие в мирните преговори ще бъде уместно, когато Русия покаже реална готовност да сложи край на войната. Това заяви официалният представител на Европейската комисия Паула Пиньо, предаде Европейска Правда, цитирана от Фокус.

Пиньо отбеляза, че "би било чудесно да се проведе дискусия за пратениците, когато моментът е подходящ - и когато видим реална готовност за мир от страна на Москва."

"Няма да навлизам в повече подробности за дискусиите за мирни преговори и пратеници. Чухте ни многократно: не виждаме никакви сигнали от президента Владимир Путин относно истинското му желание за мир," каза тя.

ЕС остава разделен по въпроса за назначаването на европейски представител за директен диалог с Русия в рамките на мирните преговори.

Според Politico едни смятат, че това е капан, заложен от Владимир Путин, а други - че е необходима стъпка, докато САЩ се оттеглят от ролята си на посредник.

Смята се, че държавите, които най-много подкрепят Украйна, се противопоставят на идеята за преговарящ. Техният аргумент е, че руският президент не се отнася сериозно към прекратяването на огъня, а назначаването на пратеник може да подкопае санкционния натиск върху Русия.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също се отнася скептично към тази идея.

Калас е едно от лицата, които Кремъл изключи да седнат на масата за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "не е в интерес на Калас да бъде преговарящ с Москва".

В същото време се отличиха и някои други имена за преговарящ като: бившият германски канцлер Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и бившият италиански премиер Марио Драги.