ЕС: Ще изпратим пратеник за мирни преговори, когато Путин наистина е готов за мир

26 Май, 2026 22:20 1 035 59

Брюксел остава разделен по въпроса за назначаването на европейски представител за директен диалог с Русия в рамките на мирните преговори

Анатоли Стайков

Обсъждането на кандидатурата на представителя на Европейския съюз за участие в мирните преговори ще бъде уместно, когато Русия покаже реална готовност да сложи край на войната. Това заяви официалният представител на Европейската комисия Паула Пиньо, предаде Европейска Правда, цитирана от Фокус.

Пиньо отбеляза, че "би било чудесно да се проведе дискусия за пратениците, когато моментът е подходящ - и когато видим реална готовност за мир от страна на Москва."

"Няма да навлизам в повече подробности за дискусиите за мирни преговори и пратеници. Чухте ни многократно: не виждаме никакви сигнали от президента Владимир Путин относно истинското му желание за мир," каза тя.

ЕС остава разделен по въпроса за назначаването на европейски представител за директен диалог с Русия в рамките на мирните преговори.

Според Politico едни смятат, че това е капан, заложен от Владимир Путин, а други - че е необходима стъпка, докато САЩ се оттеглят от ролята си на посредник.

Смята се, че държавите, които най-много подкрепят Украйна, се противопоставят на идеята за преговарящ. Техният аргумент е, че руският президент не се отнася сериозно към прекратяването на огъня, а назначаването на пратеник може да подкопае санкционния натиск върху Русия.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също се отнася скептично към тази идея.

Калас е едно от лицата, които Кремъл изключи да седнат на масата за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "не е в интерес на Калас да бъде преговарящ с Москва".

В същото време се отличиха и някои други имена за преговарящ като: бившият германски канцлер Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и бившият италиански премиер Марио Драги.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Варна 3

    7 31 Отговор
    Мир. След това гражданска война в Русия.

    22:22 26.05.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 34 Отговор
    Разгромихме цялата руска армия, сега Путин е в паника и ще иска мир.

    Коментиран от #6, #41

    22:23 26.05.2026

  • 3 Разберете това

    8 33 Отговор
    Русия губи съюзника си Армения, а после и ОНД ще се разпадне.

    Коментиран от #33

    22:24 26.05.2026

  • 4 ЕК и ЕС урсула кая мерц макрон и сие

    40 4 Отговор
    Единственото което искат е война с Русия и заграбване на нейните пари ресурси земя и територия и поробване на руския народ. За целта дават пари и оръжия на украйна които са предатели
    .

    22:24 26.05.2026

  • 5 Факти

    7 28 Отговор
    Путин мирише на пръст.

    Коментиран от #13, #21, #56

    22:25 26.05.2026

  • 6 Какво ли не прави

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Фалшив Орешник. Военолюбивият Е С проговори за мир. Хахаха

    22:26 26.05.2026

  • 7 Буха ха ха

    22 4 Отговор
    Тези пък от ЕС щели да изпратят пратеник за мирни преговори с Путин. Смешна работа.
    А дали Путин изобщо ще ги отрази или ще ги отсвири, както това направи СИ Дзинпин?

    22:28 26.05.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    4 21 Отговор
    Пундю смръдя на сюрени!

    Коментиран от #11

    22:29 26.05.2026

  • 9 да бе да

    24 3 Отговор
    ЕС не трябва въобще да се включва в никакви преговори! Тази война започна САЩ срещу Русия на територията на Украйна и те трябва да я прекратят! Стига урсулите са наливали масло в огъня, за да печелят те на гърба на европейските народи! Мръсна шайка крадци ни упрвляват в ЕК, която не е избор на никоя държава в Европа!

    22:29 26.05.2026

  • 10 така, така

    21 3 Отговор
    Нефелните май не разбраха, че Путин не ги брои за субект, а с обекти никой не разговаря.
    Вярно, чичо Дончо влезе в някакви негови си превъплащения, забрави за духа от Анкоридж и е повече от странен в последно време, но е единствения субект, с който може и трябва да се говори. Как ще се оправя Дончо с васалите, си е негов проблем.
    Ясно е, че ЕС може да си върне част от самочувствието на фактор, ако Путин ги приеме, но се съмнявам, че ще го направи. Доста пъти досега, Москва заявяваше, че няма какво да преговаря с васалите и те никога не бяха поканени на масата за преговори (както се казва, бяха в менюто и там ще си останат). Ще бъде умилително да видим изтрещялата Кая да провежда дипломатична среща с руснаци. Просто ще е умилително да я гледаме как се гърчи, но за късмет на цялото човечество, точно това извращение ще ни бъде спестено.

    22:30 26.05.2026

  • 11 Това сам ли го измисли или

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ти помогнаха?
    Май дори и тук са ти помогнали, с такова оборудване под калимавката (или липсата на такова) няма как

    22:31 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да,бе

    20 3 Отговор
    Тия Изпозападналите неудачници още чакат Русия да умре,че да се хранят от богатият и труп...Ама не ще да мре и през половин век им пренарежда керемидите на жалките колонилизатори пък да беше само туй,който козар не ги е хванал,не ги е пребил...

    22:32 26.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 6135

    18 3 Отговор
    "ЕС: Ще изпратим пратеник за мирни преговори, когато Путин наистина е готов за мир"

    Русия: ще изпратим пратеник, пред когото да подпишете капитулация, когато наистина поискаме.

    22:33 26.05.2026

  • 18 Вече започвам

    14 1 Отговор
    сериозно да си задавам въпроса, дали да продължавам да следя настоящия сайт и да коментирам или да го изоставя. Последните публикации направо бият рекорди към дъното.

    Коментиран от #24, #40, #54

    22:33 26.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Буха ха ха

    8 2 Отговор
    Дори и така да е доста краинци закопа нали 1:51 в полза на Русия.
    Кво ще кажеш добре се справя,а? А краинците ги ловят по улиците като бездомни псета и право на фронта.

    22:34 26.05.2026

  • 21 Буха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Дори и така да е доста краинци закопа нали 1:51 в полза на Русия.
    Кво ще кажеш добре се справя,а? А краинците ги ловят по улиците като бездомни псета и право на фронта.

    22:35 26.05.2026

  • 22 Не мога да повярвам че точно някъде

    7 1 Отговор
    От един месец взеха да ми премахват мненията като естествено това се опитват да го искарат на гърба на новите управляващи. Няма кой да се хване на тая въдица.

    22:35 26.05.2026

  • 23 Тома

    9 2 Отговор
    Виждам че евродж. се е... неправилно.Забравиха да искат и репарации или да откраднат руските пари

    22:35 26.05.2026

  • 24 не сте прав

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вече започвам":

    Под дъното е вече!

    22:36 26.05.2026

  • 25 нннн

    11 2 Отговор
    През 2022г в Истанбул мирът бе договорен. Но пратеникът Б. Джонсън го осуети. Ако ЕС изпрати такъв пратеник, пак нищо няма да излезе.

    22:36 26.05.2026

  • 26 Смех

    6 2 Отговор
    Европейска правда??? Те такова животно нема, но ми напомня за друг вестник...Иначе Пино е права: Клякането му е майката, но чакат знак от императора

    22:36 26.05.2026

  • 27 Сократ

    8 2 Отговор
    С кого моля иска Русия да преговаря? С евро нацистите въоръжаващи и финансиращи укрия, която избива деца в пансион? Май преговорите приключиха. Руското МО каза, по Киев ще лети всичко, което разрушава и убива.

    22:40 26.05.2026

  • 28 Механик

    10 4 Отговор
    То, хубаво, ама нали запада уж не воюваше срещу РУсия? Ако е така, какъв се явява ЕС в тая война, че ще праща пратеници да преговарят?

    22:40 26.05.2026

  • 29 Ами

    10 5 Отговор
    Не знам дали Путин е готов за мир, но в рамките
    на седмица цели пет човека се самопредложиха
    за преговарящи с Путин. Включително и Кая.
    Интересното е, че Путин май не иска
    да разговаря с никой от петтимата :)

    22:41 26.05.2026

  • 30 Дзак

    12 2 Отговор
    По-скоро не останаха средства за натиск. А и пари нямат.

    Коментиран от #37

    22:41 26.05.2026

  • 31 Точен

    11 3 Отговор
    Преговори с Баба европа няма да има, тези старчоци за къде се бутат между атовете...

    22:41 26.05.2026

  • 32 Хаген Дас

    8 4 Отговор
    Условията са прости, Зеленски да каже да! Не едни да пишат че искат преговори, други да нахъсват нарко да не преговаря! Зависим лесно се управлява!

    22:41 26.05.2026

  • 33 Сократ

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    То пък един съюзник. Армения е жива благодарение на търговията с Русия. И да не забравяме, че в Русия арменците са повече от тези в Армения.

    Коментиран от #38

    22:45 26.05.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор
    Да се оплачат на арменския поп. Или на съда в Хага! Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣 ❗

    22:46 26.05.2026

  • 35 ....

    7 1 Отговор
    Щом ще пращате пратеник за преговори, значи признавате, че воювате с Русия, така ли.

    22:47 26.05.2026

  • 36 Зеленски

    3 6 Отговор
    го каза: първо здраво набиване на роското канче, а след това - приключване на ВОЙНАТА по основните искания на Украйна

    Коментиран от #42

    22:48 26.05.2026

  • 37 Бай Дън

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Да и заема не знаят от къде ще го изтеглят! Енергетика стачни, земеделие също няма сектор които да могат да барнат, единствено дезинформация и страх!

    22:48 26.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жалка и смешна Европа!

    10 7 Отговор
    С терористи никой не преговаря!

    22:49 26.05.2026

  • 40 абе

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вече започвам":

    в повечето медии ще намериш горе-долу едно и също едностранчиво третиране на информацията. Навсякъде фанфари за победата на отстъпващите към Киев украинци, както хвалебствия за силата и единството на де.билите в ЕС, докато за виновника на всички иначе неприятности и проблеми, или възкръснал за пореден път, или ще докара Русия до икономически колапс, който все не идва, ама вече е почти сигурен.
    Като се замислиш, ако искаш по-обективен поглед, то зарежи всички медии и длушай анализите на утвърдени експерти в тубата (Джефри Сакс, Глен Дизен, Съдия Наполитано, Миършаймър и др.), там дори можеш да попаднеш на обективни руски и украински анализатори.

    22:50 26.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само че

    10 4 Отговор

    До коментар #36 от "Зеленски":

    Путин е шефа и диктува правилата

    Коментиран от #47

    22:52 26.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БаГо

    8 1 Отговор
    Тия пък- европейски пратеник за мир! Да не би да водят война с Русия? Щото само ако е така има смисъл от такъв. Ако пък признават, че водят война, защо ни държат в неведение?

    22:55 26.05.2026

  • 45 Няма нафта, няма газ

    6 2 Отговор
    Няма вече и Донбас!

    22:56 26.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дааа

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Само че":

    и така вече повече от четири години, но за сметка на огромни загуби на пари, пазари, репутация и най-вече на ХОРА , ама както казваш жужи е шефчето и се разпорежда със съдбите на обречените

    Коментиран от #51

    23:00 26.05.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    Европа си спря кранчето от Русия, а Тръмп спря кранчето на Европа от Иран. Скоро жътва. Нафта няма. Какво ша прай сега Европа? Фондерлайнярите на кого ще се молят?

    Коментиран от #59

    23:02 26.05.2026

  • 49 Путин Тръмп и Зеленски

    4 1 Отговор
    подготвиха Европа и Украйна за Велика депресия европейски вариант и украински голодомор.

    23:08 26.05.2026

  • 50 Въло

    5 1 Отговор
    Кой ви пита пък вас, пудели проскубани? Подвийте си въшливите опашки и скимтете в ъгъла!

    23:09 26.05.2026

  • 51 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дааа":

    Свиквай

    23:11 26.05.2026

  • 52 Вие пращайте оръжия.

    0 4 Отговор
    Украинците знаят как да съкращават живота на орките.

    23:13 26.05.2026

  • 53 Единственото, което

    1 0 Отговор
    трябва да прочетете е коментар 4 , всичко друго не се нуждае от коментар. Причините за водене на война са били винаги две: суровини и пазари. Който знае трета нека да каже. Суровините се намират на територия, така че тя отпада.

    Коментиран от #57

    23:19 26.05.2026

  • 54 Дават на министрите титли Министър , но

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вече започвам":

    Това не е правилно защото винаги се изписва министерството. Никой не е Министър без министерство.

    23:20 26.05.2026

  • 55 От чужбина

    0 0 Отговор
    Е как така забравихте ли, че Путин ви канеше на преговори още преди Спец.Операцията. Тогава категорично му отказвахте. После пак имаше преговори в Истамбул, но вие и от тях се отказахте. Явно сега, след като ви наби кухите канчета се сетихте, че можело и чрез преговори да се решат проблемите. А защо трябваше да умрат толкова много хора? Защо разбихте живота на милиони? Сега не преговори, а на коленца ще трябва да долазите до Путин.

    23:22 26.05.2026

  • 56 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Е, още ли? Нали умре преди неколко гОдини и то неколко пъти умира. Пак ше умира?

    23:24 26.05.2026

  • 57 Благодаря

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Единственото, което":

    Това е моят коментар. Много се зарадвах че е оценен по достойнство.

    23:27 26.05.2026

  • 58 Иван

    0 0 Отговор
    ......когато еврейската сатанинска сп.ер.ма Нарко стане Марко.

    23:29 26.05.2026

  • 59 Да целта на САЩ е

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Премахване на ЕС. Той е пречка за САЩ. Обаче сам ще се разпадне.

    23:30 26.05.2026

