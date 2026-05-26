"ЕС: Ще изпратим пратеник за мирни преговори, когато Путин наистина е готов за мир"

Обсъждането на кандидатурата на представителя на Европейския съюз за участие в мирните преговори ще бъде уместно, когато Русия покаже реална готовност да сложи край на войната. Това заяви официалният представител на Европейската комисия Паула Пиньо, предаде Европейска Правда, цитирана от Фокус.
Пиньо отбеляза, че "би било чудесно да се проведе дискусия за пратениците, когато моментът е подходящ - и когато видим реална готовност за мир от страна на Москва."
"Няма да навлизам в повече подробности за дискусиите за мирни преговори и пратеници. Чухте ни многократно: не виждаме никакви сигнали от президента Владимир Путин относно истинското му желание за мир," каза тя.
ЕС остава разделен по въпроса за назначаването на европейски представител за директен диалог с Русия в рамките на мирните преговори.
Според Politico едни смятат, че това е капан, заложен от Владимир Путин, а други - че е необходима стъпка, докато САЩ се оттеглят от ролята си на посредник.
Смята се, че държавите, които най-много подкрепят Украйна, се противопоставят на идеята за преговарящ. Техният аргумент е, че руският президент не се отнася сериозно към прекратяването на огъня, а назначаването на пратеник може да подкопае санкционния натиск върху Русия.
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също се отнася скептично към тази идея.
Калас е едно от лицата, които Кремъл изключи да седнат на масата за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "не е в интерес на Калас да бъде преговарящ с Москва".
В същото време се отличиха и някои други имена за преговарящ като: бившият германски канцлер Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и бившият италиански премиер Марио Драги.
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Фалшив Орешник. Военолюбивият Е С проговори за мир. Хахаха
7 Буха ха ха
А дали Путин изобщо ще ги отрази или ще ги отсвири, както това направи СИ Дзинпин?
Вярно, чичо Дончо влезе в някакви негови си превъплащения, забрави за духа от Анкоридж и е повече от странен в последно време, но е единствения субект, с който може и трябва да се говори. Как ще се оправа Дончо с васалите, си е негов проблем.
Ясно е, че ЕС може да си върне част от самочувствието на фактор, ако Путин ги приеме, но се съмнявам, че ще го направи. Доста пъти досега, Москва заявяваше, че няма какво да преговаря с васалите и те никога не бяха поканени на масата за преговори (както се казва, бяха в менюто и там ще си останат). Ще бъде умилително да видим изтрещялата Кая да провежда дипломатична среща с руснаци. Просто ще е умилително да я гледаме как се гърчи, но за късмет на цялото човечество, точно това извращение ще ни бъде спестено.
11 Това сам ли го измисли или
До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":ти помогнаха?
Май дори и тук са ти помогнали, с такова оборудване под калимавката (или липсата на такова) няма как
Русия: ще изпратим пратеник, пред когото да подпишете капитулация, когато наистина поискаме.
Коментиран от #24, #40, #54
20 Буха ха ха
Кво ще кажеш добре се справя,а? А краинците ги ловят по улиците като бездомни псета и право на фронта.
21 Буха ха ха
До коментар #5 от "Факти":Дори и така да е доста краинци закопа нали 1:51 в полза на Русия.
Кво ще кажеш добре се справя,а? А краинците ги ловят по улиците като бездомни псета и право на фронта.
22:35 26.05.2026
24 не сте прав
До коментар #18 от "Вече започвам":Под дъното е вече!
22:36 26.05.2026
29 Ами
на седмица цели пет човека се самопредложиха
за преговарящи с Путин. Включително и Кая.
Интересното е, че Путин май не иска
да разговаря с никой от петтимата :)
22:41 26.05.2026
33 Сократ
До коментар #3 от "Разберете това":То пък един съюзник. Армения е жива благодарение на търговията с Русия. И да не забравяме, че в Русия арменците са повече от тези в Армения.
Коментиран от #38
22:45 26.05.2026
37 Бай Дън
До коментар #30 от "Дзак":Да и заема не знаят от къде ще го изтеглят! Енергетика стачни, земеделие също няма сектор които да могат да барнат, единствено дезинформация и страх!
22:48 26.05.2026
40 абе
До коментар #18 от "Вече започвам":в повечето медии ще намериш горе-долу едно и също едностранчиво третиране на информацията. Навсякъде фанфари за победата на отстъпващите към Киев украинци, както хвалебствия за силата и единството на де.билите в ЕС, докато за виновника на всички иначе неприятности и проблеми, или възкръснал за пореден път, или ще докара Русия до икономически колапс, който все не идва, ама вече е почти сигурен.
Като се замислиш, ако искаш по-обективен поглед, то зарежи всички медии и длушай анализите на утвърдени експерти в тубата (Джефри Сакс, Глен Дизен, Съдия Наполитано, Миършаймър и др.), там дори можеш да попаднеш на обективни руски и украински анализатори.
22:50 26.05.2026
42 Само че
До коментар #36 от "Зеленски":Путин е шефа и диктува правилата
Коментиран от #47
22:52 26.05.2026
47 Дааа
До коментар #42 от "Само че":и така вече повече от четири години, но за сметка на огромни загуби на пари, пазари, репутация и най-вече на ХОРА , ама както казваш жужи е шефчето и се разпорежда със съдбите на обречените
Коментиран от #51
23:00 26.05.2026
51 Дааа
До коментар #47 от "Дааа":Свиквай
23:11 26.05.2026
54 Дават на министрите титли Министър , но
До коментар #18 от "Вече започвам":Това не е правилно защото винаги се изписва министерството. Никой не е Министър без министерство.
23:20 26.05.2026
56 Серсемин
До коментар #5 от "Факти":Е, още ли? Нали умре преди неколко гОдини и то неколко пъти умира. Пак ше умира?
23:24 26.05.2026
57 Благодаря
До коментар #53 от "Единственото, което":Това е моят коментар. Много се зарадвах че е оценен по достойнство.
23:27 26.05.2026
59 Да целта на САЩ е
До коментар #48 от "Хахаха!🎺🥳😀":Премахване на ЕС. Той е пречка за САЩ. Обаче сам ще се разпадне.
23:30 26.05.2026