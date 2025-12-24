Новини
Свят »
Русия »
Кремъл отказа да коментира предложения нов план за Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл отказа да коментира предложения нов план за Украйна

24 Декември, 2025 15:15 1 757 60

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • сащ-
  • володимир зеленски

Москва не смята за целесъобразно "да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация" по темата за мирния план

Кремъл отказа да коментира предложения нов план за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл не коментира медийните информации за предложения от Киев вариант на план за уреждане на украинския конфликт, предаде ТАСС, като цитира изявление на Дмитрий Песков, прессекретаря на руския президент Владимир Путин, съобщи БТА.

"Вече съм отговарял на този въпрос, затова не виждам смисъл да се повтарям", заяви Песков в отговор на молба да коментира публикувания в медиите план от 20 точки.

Още новини от Украйна

По-рано той подчерта, че Москва не смята за целесъобразно "да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация" по темата за мирния план.

Путин е бил информиран за контактите с пратениците на американския президент Доналд Тръмп по отношение на американските предложения за план за прекратяване на конфликта, добави Песков, цитиран от Ройтерс.

Тръмп, който казва, че иска да бъде запомнен като миротворец, многократно се е оплаквал, че прекратяването на войната в Украйна - най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам - е най-трудно постижимата цел на външната политика на неговото президентство. Украйна и нейните европейски съюзници се притесняват, че Тръмп може да предаде Украйна и да остави европейските сили да платят сметката за подкрепата на опустошената Украйна, след като руските сили са завзели 12-17 квадратни километра от Украйна на ден през 2025 г.

"Всички основни параметри на позицията на руската страна са добре известни на нашите колеги от САЩ", каза Песков. "Сега възнамеряваме да формулираме позицията си въз основа на информацията, получена от държавния глава, и да продължим контактите си в най-близко бъдеще чрез съществуващите канали, които в момента функционират."

През последните седмици Путин заяви, че условията му за мир са Украйна да отстъпи около 5000 кв. км от Донбас, които все още контролира, и Киев да се откаже официално от намерението си да се присъедини към военния алианс НАТО.

Освен това Песков заяви, че Кремъл ще съобщи, ако получи предложения за възобновяване на диалога между президентите на Русия и Франция, Владимир Путин и Еманюел Макрон, отбелязва ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 00000900

    38 8 Отговор
    Зеля разкри предколедните си мечти. Те звучат също толкова нелепо като мечтите на Мирчев за 121 мандата.
    Четейки тези 20 точки оставам с впечатление, че Украйна е победила и смачкала едновременно Русия, САЩ и ЕС, защото с ултимативен тон налага свои условия и иска. Иска близо 1 трилион долара, иска безусловно да бъде приета в ЕС, иска САЩ да им гарантира сигурността, иска НАТО безусловно да влезе във война с всеки, който Украйна му посочи. Искат, искат, искат.  . Толкова нахално-нагли могат да бъдат само Зеленски и Асенката Василев.
    Добри Божилов

    Коментиран от #60

    15:17 24.12.2025

  • 2 Деьдь

    7 13 Отговор
    Издирват се 1.5 милиона мобилизирани!
    Где упали?

    Коментиран от #6, #19

    15:17 24.12.2025

  • 3 Сатана Z

    31 6 Отговор
    Мирният план на Русия включва Одеса,Харков,Николаев ,Суми и т.н в границите на Федерацията.На Русия не и трябва нито добра,нито лоша Украйна.

    15:18 24.12.2025

  • 4 Кремъл отказа да коментира

    25 4 Отговор
    не неуморно миче

    преди да представят техния контра план
    няма кво да разтягат празни локум като зелката всеки ден по няколко пъти ни го изтъпанчвате

    15:20 24.12.2025

  • 5 Статистик

    24 7 Отговор
    Българете подкрепящи Украйна трябва да са там,на терен.КРА ли ми държат в България.Бегом в окопите,страхливци.Освободете поне едно село ,което Русия е превзела.

    Коментиран от #12

    15:20 24.12.2025

  • 6 Три милиона

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Деьдь":

    Българи са изчезнали по света и ща празнуват Коледа по Вайбър с близките си.

    15:21 24.12.2025

  • 7 Ами погледнато обективно

    32 6 Отговор
    Кремъл не е длъжен глупости да коментира нали? Особенно пък от терористи и нацисти

    15:21 24.12.2025

  • 8 Евала ! Точно така се прави

    27 4 Отговор
    Москва не смята за целесъобразно "да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация" по темата за мирния план

    15:22 24.12.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    14 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14

    15:23 24.12.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    16 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:23 24.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    20 3 Отговор
    Демилитаризацията на уркkkkkkkи продължава

    15:23 24.12.2025

  • 12 Хахахаха

    7 20 Отговор

    До коментар #5 от "Статистик":

    Копейките подкрепящи раша, трябва да са там на терен, а не до громят запада, докато живеят в него!

    Коментиран от #15, #17

    15:24 24.12.2025

  • 13 404

    24 4 Отговор
    Какво мислите, ако 30 години ви казват, че украинците са елитна нация, докато Изтокът е населен с диваци и измет? Сега те не се страхуват от нищо, мислят си, че са хванали Бог за брадата. Но в същото време осъзнават, че руснаците вече са в Константиновка.

    15:26 24.12.2025

  • 14 Нагънала

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    те е шизофренията... Яко те е нагънала.

    15:27 24.12.2025

  • 15 Ти на запад ли живееш бе

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Мушмурок

    Коментиран от #44

    15:27 24.12.2025

  • 16 Предложенията

    13 2 Отговор
    на наркоманите не се коментират защото не се изпълняват.

    15:28 24.12.2025

  • 17 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Няма нужда да са там, руснацине си вършат работата чудесно. Над 1700000 уркууунаццисттт44ета сдадоха фира. Демилитаризацияттттаааа продължава !

    Коментиран от #30, #37

    15:28 24.12.2025

  • 18 Познаващ

    17 4 Отговор
    "Москва не вярва на сълзи",сополи,кокаинови брътвежи и т.н. Москва е пределно ясна от доста време в своите изисквания.Напоследък тя заговори за цялата Новорусия,който не знае, да отваря картата и да се образова.

    15:30 24.12.2025

  • 19 Попитай

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Деьдь":

    унучките си дали не са ги скрили под поличките?

    15:30 24.12.2025

  • 20 Да ви е.а

    22 5 Отговор
    Как реагират жителите на Нидерландия на постоянната помощ за Украйна?“, питам я.

    „Хората са бесни и шокирани. Те са невероятно възмутени от наглостта на Зеленски. И от идиотските лудории на собственото си правителство. Те продължават да разпалват скандала с конфликта с Русия. Междувременно производството ни на сирене е напълно спряно, защото фермерите са подложени на натиск. Заводът на Philips затваря. Здравното осигуряване стана значително по-скъпо. И въпреки всичко това, бандеровците, които някак си успяват да се внедрят в страната, продължават да получават помощ за наша сметка.“

    Коментиран от #28

    15:31 24.12.2025

  • 21 ру БЛАТА

    4 14 Отговор
    На последните две места по свобода на словото в Европа са беларус и раша(даже ние сме по средата така че смятай за ква сеч иде реч

    Коментиран от #36

    15:35 24.12.2025

  • 22 Ами

    21 4 Отговор
    Позицията на руската страна е ясна и само в три точки :)
    1 - Предоставихме Ви текущата сметка.
    2 - Вие решавате кой и как да я плаща.
    3 - Докато умувате сметката продължава да расте.

    Коментиран от #23, #25

    15:35 24.12.2025

  • 23 Пуратино 🤥🤥

    5 11 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация конфискация и депопулация

    15:38 24.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    3 12 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Расте.При Кобзон расте.

    15:38 24.12.2025

  • 26 мдаааа ... да се премахне причината

    16 2 Отговор
    То за това е тази операция ... да се премахне причината за СВО... т.е. да се неутрализират бандерите и НАТЮ да спре да пре0при-пикава оградата на мечката!!!
    Не се ли реши този въпрос СВО ще продължава!!!

    15:39 24.12.2025

  • 27 Ама как бре

    12 0 Отговор
    Точно на Ройтерс и на психиатрията БТА, Кремъл отчет ще дава нали? Хо хо хо хо ....

    15:40 24.12.2025

  • 28 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Да ви е.а":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    15:40 24.12.2025

  • 29 ОПТИМИСТ СЪМ БИЛ ВИНАГИ

    7 0 Отговор
    Но това вече е не търпимост. МЕНКАТ СЕ МИСЛЯТ СЕ ЗА ГОЛЕМИ И САЩ И РУС И КИТАЙ И ЕВРОПАТА НО ВСИЧКО Е КОЙ КОЙ ЩЕ ПРЕЦАКА. САЩ ГО НАПРАВИХА СЪС ИРАК ЕГИПЕТ СЕГА ИСКАТ И ПЕТРОЛА НА ВЕНЕЦУЕЛА РУС ИСКАТ ПРИРОДНИТЕ ТЕРитории на ОКРАНЯНО. КИТАЙ ИСКАТ ВСИЧКО. ЕВРОПА БЛЕЕ КЪТ мумия. РЪКОВОДНИ КАДРИ НА НЯКОЯ СИ ОТ ТЯХ СЪС ЩО ЩЕ СЕ ОБЛАЖИ. Хищници И ПОПУЛИСТИ

    15:41 24.12.2025

  • 30 Брато,

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Чуваш гласове? Говорят ли ти?

    15:41 24.12.2025

  • 31 Решението...

    16 3 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
    Справедливият мир и условията ще определя победителя Путин.

    Коментиран от #34, #35

    15:41 24.12.2025

  • 32 Няма такива "нов план"

    9 5 Отговор
    Българите пък искаме само старият руски план !

    15:41 24.12.2025

  • 33 Кремълски плъхове

    4 11 Отговор
    Заради вас два братски народа дадоха милиони жертви.

    15:43 24.12.2025

  • 34 СБО провал

    3 13 Отговор

    До коментар #31 от "Решението...":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #45

    15:43 24.12.2025

  • 35 Геро

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Решението...":

    Нали ти казах че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    15:43 24.12.2025

  • 36 Това какво общо има с

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "ру БЛАТА":

    написаното по-горе,че Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата за мирния план?

    15:45 24.12.2025

  • 37 Хахахаха

    12 9 Отговор

    До коментар #17 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Добре копей, живейте на запад и НАТО, защото вашите данъци достигат до ВСУ, да громят руските фашисти!

    Коментиран от #48, #53

    15:45 24.12.2025

  • 38 Плана е

    9 12 Отговор
    Украйна да бъде смазана, нацизма да бъде унищожен, да е демилитаризирана на 100% и една буферна граница да има по цялото течение на Днепър включително и тази част на Киев която е от изток. Одеса да е офшорна с руско турско китайско управление. Може и един двама от Одеса но от тези с руско гражданство естествено

    15:46 24.12.2025

  • 39 Какво

    3 12 Отговор
    да коментират от Кремъл, то им се реве. Като тръгнаха към Коев мислеха че ще лапнат цяла Украйна за няколко дни, накрая даже Покровск не получиха, а си оставиха костите там...

    15:46 24.12.2025

  • 40 Вместо кремъл

    8 1 Отговор
    Мирния план ще бъде коментиран скоро от господин орешников

    15:47 24.12.2025

  • 41 старият руски план

    10 0 Отговор
    Е българският план. Точка. И атлантическото ни престъпно правителство да се съобразява щото е в оставка и после да не отнесе мощно един народен съд по бързата процедура

    15:50 24.12.2025

  • 42 ВЕЧЕ ГОДИНА ТРЪМП

    2 2 Отговор
    СЕ ГАВРИ СЪС МИРА И Е ПОПУЛИСТ ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ. ТОЯ ПОКРАЙ ДУМИТЕ СИ ПРОТИВ ВОЙНИТЕ КОЛКО ВОЙНИ Е СПРЯЛ,,.. ПРАВИ СВЕТОВНА ВОЙНА. ОТ ДУМИТЕ СИ ПОШЛИ ЛЪЖЛИВИ ТОЙ ПРОБИВА ПЪТИЩА КЪМ СВОИ ОБЛАГИ. МЕНТАК Е.

    15:55 24.12.2025

  • 43 Лапландският гений, хо хо хо ...

    4 3 Отговор
    Идва новата година и германски заводи за барути ще гърмят и децата в Сопот ще се веселят....хо хо хо

    15:57 24.12.2025

  • 44 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ти на запад ли живееш бе":

    Да! Живея в ЕС и НАТО! А ти не вярвам да живееш в раша.

    15:58 24.12.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 8 Отговор

    До коментар #34 от "СБО провал":

    От руснак войник не става.

    15:58 24.12.2025

  • 46 Георгиев

    5 3 Отговор
    Колко е просто! 5000 кв. Км за Русия и отказ от НАТО. Елементарни неща. И има отказ на зеления наркоман. Затова боевете ще продължат. Русия ще си вземе И: Одеса, Николаев, Харков и пак... Не ги разбирам. Държат като удавени за парче земя 70 х 70 км и ще загубят много пъти по толкова. Защото така казва Лондон, Рюте, Мерц.

    16:07 24.12.2025

  • 47 Пламен

    2 3 Отговор
    Народа е казал , че Бит и е..ан отказват да коментират . :)

    Коментиран от #51

    16:08 24.12.2025

  • 48 Какви данъци

    0 7 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Копеите са безработни, те не знаят какво е да плащаш данък

    16:11 24.12.2025

  • 49 Перо

    7 0 Отговор
    Какъв Макрон, какви 5 лв.? Преговорите са във Формат САЩ, Украйна, Русия! Всички останали паразити са нежелани от двама участници и тяхното присъствие е гарантиран провал на преговорите! После няма Украйна, няма преговори!

    16:12 24.12.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на терен в Украйна за да я защитава !Оня Светльо Ултраса не се брои ,че утече още в движение .

    Коментиран от #55

    16:25 24.12.2025

  • 51 Тачо Пърмака

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    Не знам кога са те били и не ме интересува , но след първата ни среща много се хвалеше в г ..ей средите ,сам си го казвал нееднократно .

    16:28 24.12.2025

  • 52 Нормално

    8 1 Отговор
    Какво да коментират рашистите? За Раша ,като цяло няма "светлина в тунела"... Във война и международна изолация... Икономиката е в будна кома.

    Най-малко 20 танкера, заредени с руски петрол, чакат разрешение за разтоварване край бреговете на Китай и Индия, като доставката на някои пратки отнема месеци. Въпреки рекордните обеми на износа — около 3,9 милиона барела на ден — Русия се сблъсква с трудности при физическото разтоварване на петрола си поради санкции. От края на август обемът на руския петрол, „блокиран“ на танкери, се е увеличил с близо 50%.

    16:29 24.12.2025

  • 53 Тити

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Кво громиш бре травертин ?Най много с умммрррссния си ...3 ,някой надда ренн ромски ....й да разгромиш 😂😂😂 !

    16:32 24.12.2025

  • 54 Лили

    0 0 Отговор
    Русия е продала на 2 пъти значителни златни резерви на Китай .Първия път за почти 1 милиард , а втория за малко над 2 милиарда .
    Но се пази в пълна тайна . Това се случва за последните 6 месеца

    16:37 24.12.2025

  • 55 Митрофановче 4000

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Има поне 10 души българи .
    Не ръси мозък като немаш а ходи да браниш Матушката ,че го е яко закъсала . Аман от хрантутници в интернет - копейки няма да има повече

    Коментиран от #57, #59

    16:40 24.12.2025

  • 56 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Вече втори танк "Абрамс", от наскоро доставените от Австралия на Киев така да се каже "излезе от чата"! 🤣

    16:46 24.12.2025

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Митрофановче 4000":

    Ломски ,отнема ти се думата ,защото си алоизмамник а и си също м......ал. !

    16:46 24.12.2025

  • 58 Болумача на Зеленски и Кораторите

    1 0 Отговор
    Няма никой в Русия да го Чете! Зареждат Украйна през Румъния и Молдова със Оръжия от Складове в Гърция, летят по 30 -40 товарни самолета на ден! Войната Продължава до Последния Украинецза съжаление!

    16:47 24.12.2025

  • 59 Криси Патрашкова

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Митрофановче 4000":

    Дано се оправят хората ,че хич не мога да понасям насилие .

    16:48 24.12.2025

  • 60 Отказват, защото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "00000900":

    знаят, че за базар нужно отвечать..
    Празни приказки, даже на пазара не се чуват..

    16:48 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания