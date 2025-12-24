Кремъл отказа да коментира предложения нов план за Украйна

Кремъл не коментира медийните информации за предложения от Киев вариант на план за уреждане на украинския конфликт, предаде ТАСС, като цитира изявление на Дмитрий Песков, прессекретаря на руския президент Владимир Путин, съобщи БТА.
"Вече съм отговарял на този въпрос, затова не виждам смисъл да се повтарям", заяви Песков в отговор на молба да коментира публикувания в медиите план от 20 точки.
По-рано той подчерта, че Москва не смята за целесъобразно "да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация" по темата за мирния план.
Путин е бил информиран за контактите с пратениците на американския президент Доналд Тръмп по отношение на американските предложения за план за прекратяване на конфликта, добави Песков, цитиран от Ройтерс.
Тръмп, който казва, че иска да бъде запомнен като миротворец, многократно се е оплаквал, че прекратяването на войната в Украйна - най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам - е най-трудно постижимата цел на външната политика на неговото президентство. Украйна и нейните европейски съюзници се притесняват, че Тръмп може да предаде Украйна и да остави европейските сили да платят сметката за подкрепата на опустошената Украйна, след като руските сили са завзели 12-17 квадратни километра от Украйна на ден през 2025 г.
"Всички основни параметри на позицията на руската страна са добре известни на нашите колеги от САЩ", каза Песков. "Сега възнамеряваме да формулираме позицията си въз основа на информацията, получена от държавния глава, и да продължим контактите си в най-близко бъдеще чрез съществуващите канали, които в момента функционират."
През последните седмици Путин заяви, че условията му за мир са Украйна да отстъпи около 5000 кв. км от Донбас, които все още контролира, и Киев да се откаже официално от намерението си да се присъедини към военния алианс НАТО.
Освен това Песков заяви, че Кремъл ще съобщи, ако получи предложения за възобновяване на диалога между президентите на Русия и Франция, Владимир Путин и Еманюел Макрон, отбелязва ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 00000900
Четейки тези 20 точки оставам с впечатление, че Украйна е победила и смачкала едновременно Русия, САЩ и ЕС, защото с ултимативен тон налага свои условия и иска. Иска близо 1 трилион долара, иска безусловно да бъде приета в ЕС, иска САЩ да им гарантира сигурността, иска НАТО безусловно да влезе във война с всеки, който Украйна му посочи. Искат, искат, искат. . Толкова нахално-нагли могат да бъдат само Зеленски и Асенката Василев.
Добри Божилов
Коментиран от #60
15:17 24.12.2025
2 Деьдь
Где упали?
Коментиран от #6, #19
15:17 24.12.2025
3 Сатана Z
15:18 24.12.2025
4 Кремъл отказа да коментира
преди да представят техния контра план
няма кво да разтягат празни локум като зелката всеки ден по няколко пъти ни го изтъпанчвате
15:20 24.12.2025
5 Статистик
Коментиран от #12
15:20 24.12.2025
6 Три милиона
До коментар #2 от "Деьдь":Българи са изчезнали по света и ща празнуват Коледа по Вайбър с близките си.
15:21 24.12.2025
7 Ами погледнато обективно
15:21 24.12.2025
8 Евала ! Точно така се прави
15:22 24.12.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #14
15:23 24.12.2025
10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
15:23 24.12.2025
11 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
15:23 24.12.2025
12 Хахахаха
До коментар #5 от "Статистик":Копейките подкрепящи раша, трябва да са там на терен, а не до громят запада, докато живеят в него!
Коментиран от #15, #17
15:24 24.12.2025
13 404
15:26 24.12.2025
14 Нагънала
До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":те е шизофренията... Яко те е нагънала.
15:27 24.12.2025
15 Ти на запад ли живееш бе
До коментар #12 от "Хахахаха":Мушмурок
Коментиран от #44
15:27 24.12.2025
16 Предложенията
15:28 24.12.2025
17 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
До коментар #12 от "Хахахаха":Няма нужда да са там, руснацине си вършат работата чудесно. Над 1700000 уркууунаццисттт44ета сдадоха фира. Демилитаризацияттттаааа продължава !
Коментиран от #30, #37
15:28 24.12.2025
18 Познаващ
15:30 24.12.2025
19 Попитай
До коментар #2 от "Деьдь":унучките си дали не са ги скрили под поличките?
15:30 24.12.2025
20 Да ви е.а
„Хората са бесни и шокирани. Те са невероятно възмутени от наглостта на Зеленски. И от идиотските лудории на собственото си правителство. Те продължават да разпалват скандала с конфликта с Русия. Междувременно производството ни на сирене е напълно спряно, защото фермерите са подложени на натиск. Заводът на Philips затваря. Здравното осигуряване стана значително по-скъпо. И въпреки всичко това, бандеровците, които някак си успяват да се внедрят в страната, продължават да получават помощ за наша сметка.“
Коментиран от #28
15:31 24.12.2025
21 ру БЛАТА
Коментиран от #36
15:35 24.12.2025
22 Ами
1 - Предоставихме Ви текущата сметка.
2 - Вие решавате кой и как да я плаща.
3 - Докато умувате сметката продължава да расте.
Коментиран от #23, #25
15:35 24.12.2025
23 Пуратино 🤥🤥
До коментар #22 от "Ами":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация конфискация и депопулация
15:38 24.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #22 от "Ами":Расте.При Кобзон расте.
15:38 24.12.2025
26 мдаааа ... да се премахне причината
Не се ли реши този въпрос СВО ще продължава!!!
15:39 24.12.2025
27 Ама как бре
15:40 24.12.2025
28 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #20 от "Да ви е.а":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
15:40 24.12.2025
29 ОПТИМИСТ СЪМ БИЛ ВИНАГИ
15:41 24.12.2025
30 Брато,
До коментар #17 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Чуваш гласове? Говорят ли ти?
15:41 24.12.2025
31 Решението...
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Справедливият мир и условията ще определя победителя Путин.
Коментиран от #34, #35
15:41 24.12.2025
32 Няма такива "нов план"
15:41 24.12.2025
33 Кремълски плъхове
15:43 24.12.2025
34 СБО провал
До коментар #31 от "Решението...":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #45
15:43 24.12.2025
35 Геро
До коментар #31 от "Решението...":Нали ти казах че мнението на от-падъци като теб е без значение.
15:43 24.12.2025
36 Това какво общо има с
До коментар #21 от "ру БЛАТА":написаното по-горе,че Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата за мирния план?
15:45 24.12.2025
37 Хахахаха
До коментар #17 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Добре копей, живейте на запад и НАТО, защото вашите данъци достигат до ВСУ, да громят руските фашисти!
Коментиран от #48, #53
15:45 24.12.2025
38 Плана е
15:46 24.12.2025
39 Какво
15:46 24.12.2025
40 Вместо кремъл
15:47 24.12.2025
41 старият руски план
15:50 24.12.2025
42 ВЕЧЕ ГОДИНА ТРЪМП
15:55 24.12.2025
43 Лапландският гений, хо хо хо ...
15:57 24.12.2025
44 Хахахаха
До коментар #15 от "Ти на запад ли живееш бе":Да! Живея в ЕС и НАТО! А ти не вярвам да живееш в раша.
15:58 24.12.2025
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #34 от "СБО провал":От руснак войник не става.
15:58 24.12.2025
46 Георгиев
16:07 24.12.2025
47 Пламен
Коментиран от #51
16:08 24.12.2025
48 Какви данъци
До коментар #37 от "Хахахаха":Копеите са безработни, те не знаят какво е да плащаш данък
16:11 24.12.2025
49 Перо
16:12 24.12.2025
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #55
16:25 24.12.2025
51 Тачо Пърмака
До коментар #47 от "Пламен":Не знам кога са те били и не ме интересува , но след първата ни среща много се хвалеше в г ..ей средите ,сам си го казвал нееднократно .
16:28 24.12.2025
52 Нормално
Най-малко 20 танкера, заредени с руски петрол, чакат разрешение за разтоварване край бреговете на Китай и Индия, като доставката на някои пратки отнема месеци. Въпреки рекордните обеми на износа — около 3,9 милиона барела на ден — Русия се сблъсква с трудности при физическото разтоварване на петрола си поради санкции. От края на август обемът на руския петрол, „блокиран“ на танкери, се е увеличил с близо 50%.
16:29 24.12.2025
53 Тити
До коментар #37 от "Хахахаха":Кво громиш бре травертин ?Най много с умммрррссния си ...3 ,някой надда ренн ромски ....й да разгромиш 😂😂😂 !
16:32 24.12.2025
54 Лили
Но се пази в пълна тайна . Това се случва за последните 6 месеца
16:37 24.12.2025
55 Митрофановче 4000
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Има поне 10 души българи .
Не ръси мозък като немаш а ходи да браниш Матушката ,че го е яко закъсала . Аман от хрантутници в интернет - копейки няма да има повече
Коментиран от #57, #59
16:40 24.12.2025
56 az СВО Победа 80
16:46 24.12.2025
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #55 от "Митрофановче 4000":Ломски ,отнема ти се думата ,защото си алоизмамник а и си също м......ал. !
16:46 24.12.2025
58 Болумача на Зеленски и Кораторите
16:47 24.12.2025
59 Криси Патрашкова
До коментар #55 от "Митрофановче 4000":Дано се оправят хората ,че хич не мога да понасям насилие .
16:48 24.12.2025
60 Отказват, защото
До коментар #1 от "00000900":знаят, че за базар нужно отвечать..
Празни приказки, даже на пазара не се чуват..
16:48 24.12.2025