Франция осъди визовите ограничения, наложени от САЩ върху Тиери Бретон

Френското правителство днес осъди забраната на достъп до САЩ, наложена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп върху бившия еврокомисар Тиери Бретон, който помогна за приемането на Закона за цифровите услуги на ЕС, засягащ и редица водещи американски технологични компании, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Франция остро осъжда визовите ограничения, наложени от САЩ върху Тиери Бретон – бивш министър и еврокомисар, както и на четири други видни европейски личности", написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалната мрежа "Екс".
Администрацията на Тръмп наложи визови ограничения на Бретон и други лица, свързани с кампании против дезинформацията, за които, в рамките на кампания срещу европейските правила, твърди, че са участвали в цензуриране на американски социални мрежи.
Бретон – бивш финансов министър на Франция и еврокомисар за вътрешния пазар в периода 2019-2024 г. - е най-изтъкнатата фигура със забрана за достъп. Заместник държавният секретар на САЩ Сара Роджърс при налагането на ограниченията вчера заяви, че Бретон е "мозъкът" зад Закона за цифровите услуги на ЕС, в чиято защита тази сутрин се изказа и Баро.
"Законът за цифровите услуги беше демократично приет в Европа, за да гарантира, че това, което е незаконно офлайн, също така е незаконно и онлайн. Той няма абсолютно никакъв извънтериториален обхват и по никакъв начин не засяга САЩ", написа френският външен министър в "Екс". Самият Бретон също осъди наложената му визова забрана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
14:47 24.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цвете
Коментиран от #8
14:54 24.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цвете
14:55 24.12.2025
8 Каквото повикало, това се обадило
До коментар #5 от "Цвете":"Действията на тези хора са равносилни на цензура в ущърб на американските интереси, аргументира мярката вчера Държавният департамент на САЩ.
"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят", заяви в "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио. "Администрацията на президента Тръмп повече няма да търпи тези нечувани актове на екстериториална цензура", добави той, цитиран от ДПА.
Рубио каза, че по тази причина Държавният департамент налага забрана за влизане в САЩ на водещи фигури на глобалния "цензурно-промишлен комплекс", като списъкът може да бъде разширен, "ако другите не променят курса".
Рубио и други американски официални представители многократно са критикували "онлайн цензурата" в Европа. Коментарите са в отговор на решение на Европейската комисия да глоби мрежата "Екс" на милиардера Илон Мъск със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност.
Французинът Тиери Бретон е смятан за един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС - законодателство, което регулира онлайн платформите.
Сред засегнатите са управляващите директори на германската организация "ХейтЕйд" (HateAid), която води кампания срещу онлайн злоупотреби. Заместник държавният секретар на САЩ Сара Роджърс каза, забраната се отнася за Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон. Фон Ходенберг през октомври получи германския Федералния орден з
Коментиран от #9
15:01 24.12.2025
9 Продължение
До коментар #8 от "Каквото повикало, това се обадило":Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон. Фон Ходенберг през октомври получи германския Федералния орден за заслуги като признание за работата й срещу насилието в интернет. "ХейтЕйд" е основана през 2018 г. и се смята за първия национален консултантски център в Германия за хора, пострадали от онлайн злоупотреби.
Другите двама санкционирани са Имран Ахмед, основател на Центъра за противодействие на дигиталната омраза САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация. И двете организации работят за противодействие на речта на омразата и дезинформацията в интернет.
15:03 24.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хмхмхмхмхм
До коментар #10 от "Хмхмхмхмхм":простквантовата - т.е. постквантовата
Коментиран от #15
15:06 24.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
Ха ха ха и как стана това "демократично" приемане на този закон. Аз не си спомням някой да е питал гражданите на ЕС или пък отделните държави дали са съгласни. От никого неизбрани личности ни налагат някакви измислени от тях "закони" които ограничават правата на човека като целта е единствено да се наложи цензура.
Какъв е този че да налага закони на суверенни държави - много правилно са му отказали да пътува в САЩ.
15:09 24.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зевзек
До коментар #11 от "Хмхмхмхмхм":Не не много правилно си го написал - особено за простквантовата ти пропаганда.
15:14 24.12.2025
16 Хеми значи бензин
До коментар #10 от "Хмхмхмхмхм":Всичко е до чипове а там сте гола вода квантов кампютер с дърво не става.
15:14 24.12.2025
17 А впрочем френските олигофрени
15:15 24.12.2025
18 А тъй, само тъй
15:17 24.12.2025