Украйна нанесе удари по ключови съоръжения в Русия

Украинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на завода за синтетичен каучук "Ефремов" в Тулска област на Русия, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво, както и по съоръженията за съхранение и поддръжка на безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров. Това обяви Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Като част от систематичното намаляване на военния и икономически потенциал на руския агресор, в нощта на 24 декември части на украинските отбранителни сили нанесоха успешни удари по няколко вражески цели", пише в изявлението, публикувано във "Фейсбук".

В град Ефремов в Тулска област на Русия бяха ударени съоръженията на завода за синтетичен каучук, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво. В производствения обект бяха регистрирани експлозии и голям пожар.

Ударен е и склад и сервизен център за безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров. Сред другите неща, с цел частично да се наруши логистичната система на Русия, е ударен военен склад в Довжанск, Луганска област.

Тази сутрин регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове. Укринформ припомня, че предишната нощ украински дронове нанесоха поредица от удари по химическия завод "Ставролен" в град Будьоновск, разположен на 200 км от Ставропол, Русия.