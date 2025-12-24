Украйна нанесе удари по ключови съоръжения в Русия

Украинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на завода за синтетичен каучук "Ефремов" в Тулска област на Русия, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво, както и по съоръженията за съхранение и поддръжка на безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров. Това обяви Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
"Като част от систематичното намаляване на военния и икономически потенциал на руския агресор, в нощта на 24 декември части на украинските отбранителни сили нанесоха успешни удари по няколко вражески цели", пише в изявлението, публикувано във "Фейсбук".
В град Ефремов в Тулска област на Русия бяха ударени съоръженията на завода за синтетичен каучук, който е специализиран в производството на компоненти за пластични експлозиви и твърдо ракетно гориво. В производствения обект бяха регистрирани експлозии и голям пожар.
Ударен е и склад и сервизен център за безпилотни лодки в района на Мирний на Кримския полуостров. Сред другите неща, с цел частично да се наруши логистичната система на Русия, е ударен военен склад в Довжанск, Луганска област.
Тази сутрин регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове. Укринформ припомня, че предишната нощ украински дронове нанесоха поредица от удари по химическия завод "Ставролен" в град Будьоновск, разположен на 200 км от Ставропол, Русия.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #86
16:48 24.12.2025
3 зарята продължава
Коментиран от #15, #48
16:49 24.12.2025
4 Хе хе...
Коментиран от #79, #92
16:49 24.12.2025
8 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #17
16:52 24.12.2025
9 Българин
Коментиран от #43, #81, #84, #117
16:52 24.12.2025
10 Хаха
16:53 24.12.2025
13 Колапс за кочината
Коментиран от #20, #21, #25
16:53 24.12.2025
14 000
16:53 24.12.2025
15 Те отломкоте
До коментар #3 от "зарята продължава":Денифицираха повече руснаци отколкото дроновете.
16:53 24.12.2025
16 МЪКА
СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!
16:53 24.12.2025
18 Атина Палада
16:55 24.12.2025
22 лаик
Коментиран от #36
16:56 24.12.2025
23 име
16:56 24.12.2025
24 Жалки дезинформатори
Коментиран от #52
16:56 24.12.2025
25 Хмхмхмхмхм
До коментар #13 от "Колапс за кочината":Чудесни новини. А, и да се знае- България НЕ ТРЯБВА да приема нито един руснак, решил да емигрира от русия в България. Това не са бившите белогвардейци. това са руските неоколониалисти и руските неоимперци, Подай им ръка и те ще щ захапщт до лакътя. Не трябва да допускаме такава грешка в България.
Коментиран от #64
16:57 24.12.2025
26 Механик
Коментиран от #33, #55
16:57 24.12.2025
27 пепи бих те
До коментар #19 от "Пепи Волгата":опънал макарите но не си падам по твоя пол
Коментиран от #49
16:57 24.12.2025
28 ФЕЙК
16:58 24.12.2025
29 УКРИТЕ ПАК ГО ОТНАСЯТГЕРОЙСКИ
16:58 24.12.2025
30 Хаха
До коментар #11 от "Кгб":Как кво става!?
Русия "плахо" настъпва, а всушанките "героично" отстъпват, последно Северск, който изгуби "стратегическо значение"!
Крайно време е да падне поне някой парапет от Кримския мост, поразен от " безаналоговите" Сторм Шадоу, Атакамс и т.н...
Коментиран от #67
16:58 24.12.2025
32 Копейки,
Коментиран от #34, #50
16:59 24.12.2025
33 ако говориш за теб
До коментар #26 от "Механик":е така сменяш никове но това до време с нпо отворено общество таг мила моя
16:59 24.12.2025
34 ох мила що такое
До коментар #32 от "Копейки,":що случила с табой гърбавпедераст
17:00 24.12.2025
35 Урсула и Макрон
Коментиран от #47, #66
17:00 24.12.2025
36 МЪКА
До коментар #22 от "лаик":Защото Кремъл ОТКАЗА спиране на огъня по празниците. КГБ-атеистите (дори когато са патриарси) не признават тези празници.
Коментиран от #41, #75
17:00 24.12.2025
38 Пепи Волгата
Коментиран от #57
17:05 24.12.2025
40 Е па добре , добре.
До коментар #12 от "какви ватенки пе@№№дера@№сти":Ако намеря една копейка ще стане с една педя по-къс.Добре,добре.
Коментиран от #54, #88
17:05 24.12.2025
41 доктор
До коментар #36 от "МЪКА":Руснаците не са християни
17:06 24.12.2025
42 Урсул фейк информ
17:07 24.12.2025
43 пони, ама розАво
До коментар #9 от "Българин":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Затова и съм решила за себе си да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си елекрически пингвин си го завещавам на теб, да си го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
17:07 24.12.2025
44 гост
17:07 24.12.2025
45 Свобода за Русия
17:10 24.12.2025
46 Цънци
Коментиран от #51
17:10 24.12.2025
47 Абе руски буКЛУк
До коментар #35 от "Урсула и Макрон":И днес ли желаеш смут на дете
Коментиран от #71
17:10 24.12.2025
48 Гадно
До коментар #3 от "зарята продължава":зарята продължава
отломки от свалени дронове фърчат из цялото блато
-;-
Блатото е така пропаднало, че не им прави впечатление какво пада отгоре.
Егати пропадналитеи рашисти!
Коментиран от #53
17:12 24.12.2025
49 Пепи Волгата
До коментар #27 от "пепи бих те":Хаха безмозъчни тролове, ще умрете от глад.
17:13 24.12.2025
50 Редова копейка
До коментар #32 от "Копейки,":Ще отивам в Русия когато и Пепи волгата отиде в Русия.
Коментиран от #61
17:13 24.12.2025
51 Е-е-е-
До коментар #46 от "Цънци":Цънци
00ОТГОВОР
Чий е Крим копейка
-;-
Естествено че Крим е на Третия Райх!
17:13 24.12.2025
52 Сатана Z
До коментар #24 от "Жалки дезинформатори":Къв затвор ,направо на бесилката да видим Мара как се люлее на въжето.
Коментиран от #60, #76
17:13 24.12.2025
53 Обикновен човек
До коментар #48 от "Гадно":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
Коментиран от #56, #58
17:14 24.12.2025
54 Бива , бива !
До коментар #40 от "Е па добре , добре.":Ще му го погълнеш ли , натовче ?.
Коментиран от #85
17:14 24.12.2025
56 Бива , бива !
До коментар #53 от "Обикновен човек":Като обикновен ром си си добре ! Нали съм ти го казвал ?!
17:15 24.12.2025
57 Щото е пдраст
До коментар #38 от "Пепи Волгата":Каквито са всички фъф факти
17:15 24.12.2025
58 Циганин си
До коментар #53 от "Обикновен човек":С бг паспорт
17:16 24.12.2025
59 егати
До коментар #6 от "Е па добре , добре.":Е па добре , добре.
1611ОТГОВОР
Добре са направили.Колко ватенки са станали на каучук?
-;-
От ватенка нищо не става!
17:16 24.12.2025
60 Опростачената
До коментар #52 от "Сатана Z":Аз се чувствам като настъпен зарзават и пропаднал русораб продал се за жълти копейки.
17:17 24.12.2025
61 Спасение няма
До коментар #50 от "Редова копейка":Редова копейка
10ОТГОВОР
До коментар 32 от "Копейки,":
Ще отивам в Русия когато и Пепи волгата отиде в Русия.
-;-
Нима Пешо Волтана
Енчо ГАЗ-ката
и Витан КАМАЗ-ката
ще ходят в Мамаша си раша!
Колко пропаднали са нашите бузлуджански русофили!
17:18 24.12.2025
62 значи
17:18 24.12.2025
63 Киро тъпото
17:18 24.12.2025
64 Всъщност
До коментар #25 от "Хмхмхмхмхм":Въпросът не е да приемаме ли руснаци и украинци - те са ни братя . Въпросът е защо допуснахме етносите да се размножите безконтролно . Че и мразите другите ?!
Коментиран от #80
17:19 24.12.2025
65 ХА ХА
17:19 24.12.2025
67 Спасение няма
До коментар #30 от "Хаха":Хаха
38ОТГОВОР
До коментар 11 от "Кгб":
Как кво става!?
Русия "плахо" настъпва, а всушанките "героично" отстъпват, последно Северск, който изгуби "стратегическо значение"!
...
-;-
А рашистите успяха ли да освободят Покровск?!
Коментиран от #68
17:20 24.12.2025
68 аz CВО Победа 80
До коментар #67 от "Спасение няма":Аз Покровск го освободих 17 пъти.
Коментиран от #74, #77
17:22 24.12.2025
69 Смешник
17:25 24.12.2025
72 Гръч
17:26 24.12.2025
73 Фейк на часа
17:27 24.12.2025
74 Ами ти така викаше и за ,,Курск"...!
До коментар #68 от "аz CВО Победа 80":Но отведнъж забрави да питаш по 100 пъти...-
...,,Чей Курск?!"...😂🤣😝😉!
17:28 24.12.2025
75 Смешник
До коментар #36 от "МЪКА":Коледа в Русия се чества след Нова Година към шести януари Така че в момента не празнуват и Сво продължава
Коментиран от #91
17:29 24.12.2025
76 Никакво въже
До коментар #52 от "Сатана Z":Бенатова когато я уволниха караше такси, сега гледам напълняла здраво. Мара дали има шофьорска книжка? В противен случай ще работи на околовръстното.
Коментиран от #83
17:30 24.12.2025
77 Хаха
До коментар #68 от "аz CВО Победа 80":Освободиха го....
Подобно на Северск, Волчанск, Бахмут, Соледар, Часов Яр, Маринка, Угледар....
Само за протокола - всушанките "нахлуха" ли в Курск!?
17:34 24.12.2025
78 Рублевка
Долнопробна пропаганда тип Гьобелс. Също като ракетите "фламинго" и перемогата. Само трепане на циганята от крайна! Владимир Владимирович удри с атома!
17:37 24.12.2025
79 наблюдател
До коментар #4 от "Хе хе...":до 4 всеки ден по три четири химически завода горят в русия - колко ли дена трябват руснаците да клекнат като останат без тор бензин химикали и пластмаси
Коментиран от #89, #90
17:37 24.12.2025
80 Хмхмхмхмхм
До коментар #64 от "Всъщност":Какви братя са ми руснаците, м- държавата им обяви моята Родина България за свой враг. Щом е така- никакви братп, а ОТЯВЛЕНИ ВРАГОВЕ. Те не се съпротивляват на върхушката в кремъл , а отиват в Украйна и воюват в нея, като избиват и бесарабски българи в нея. Националността ми е българска, не руска- толкова от мен по въпроса....
17:38 24.12.2025
81 Слава Русия
До коментар #9 от "Българин":Майка ти е герой от околовръстното.
Коментиран от #93
17:38 24.12.2025
82 Едно време баба казваше
Коментиран от #87
17:38 24.12.2025
83 Рублевка
До коментар #76 от "Никакво въже":Пробит камък на пътя не остава. Народна поговорка.
17:39 24.12.2025
84 Сиганин
До коментар #9 от "Българин":Бате, ши даваШ пет лева да слага на теби на стата?
17:40 24.12.2025
85 ХА ХА
До коментар #54 от "Бива , бива !":Не, щиго набие.
17:41 24.12.2025
86 може и така да стане
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":, ама колко ватенки ще завлекат със себе си ? Помисли си
17:42 24.12.2025
87 дедо Големия
До коментар #82 от "Едно време баба казваше":Поздрави на баба ти от мен.
17:43 24.12.2025
88 Е добре
До коментар #40 от "Е па добре , добре.":Моя е една педя, били го скрил някъде в теб?
17:44 24.12.2025
89 Рублевка
До коментар #79 от "наблюдател":Химическите заводи са проектирани за бърз ремонт през военно време. Германските химически заводи през ВСВ са били възстановявани дори след бомбените килими на съюзниците. А тук някакво си дробче. След един час заводът продължава работа.
Само будят мечката. После рев, защо ги бият.
17:44 24.12.2025
90 Нищо,ве...!
До коментар #79 от "наблюдател":Радвай се ,че в нашто БГ,гъмжи от химикали...- във въздуха и от пластмаси...-като боклуци...!
17:45 24.12.2025
91 МЪКА
До коментар #75 от "Смешник":Те и Нова година ще забравят да празнуват.
Предложението беше за коледните когато и да са, както и за новогодишните празници.
17:46 24.12.2025
92 ко стана със СВО то ?
До коментар #4 от "Хе хе...":Върви ли ? Ще стигнете ли Киев до 2223 та ? Лисабон ще стигнете само като туристи . Ооо извинявай - там не пускат руснаци и слугите им .
Коментиран от #107
17:46 24.12.2025
93 бебето
До коментар #81 от "Слава Русия":славата на русия е в бункера
17:47 24.12.2025
95 Гръм да ви удари
17:47 24.12.2025
96 Стана съвсем
До коментар #11 от "Кгб":без аналогова.
17:47 24.12.2025
98 Уроод
До коментар #94 от "Слава Украина":Марш да се нашмъркаш!
17:48 24.12.2025
100 Самуил
До коментар #6 от "Е па добре , добре.":Вулканизирани ватенки.Мда.
17:49 24.12.2025
103 АБЕ МАНИ...
АааааааХахахаха
17:51 24.12.2025
104 ЧУДНА РАБОТА?!
Коментиран от #106
17:55 24.12.2025
105 Шум каре, каскете, ми нете
ПРЕГЪРНЕТЕ ХРИСТИЯНСТВОТО И СЕ ОТРЕЧЕТЕ ОТ ... монгольяк АНТИХРИСТА ХУ ЙЛО ,..У РОДИ!!!
БОГ Е МИЛОСТИВ И ЩЕ ВИ ПРОСТИ!
17:57 24.12.2025
107 Ко стана с КонтраНаступа?!
До коментар #92 от "ко стана със СВО то ?":Върви ли ? Ще стигнете ли Москва до 2223 та ? Крим,няма да го стигнете и като туристи . Там не пускат Зелко и слугите му ...
18:00 24.12.2025
108 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #110
18:01 24.12.2025
109 А бе то убуу,ама...
До коментар #94 от "Слава Украина":...баба викаше-
,,Лозето не иска молитва,а мотика...!"
Така,че стига с кухите лозунги и клишета,ами рипай от дивана-каската,пушката и на фронта ,да трепеш Ушанки...
18:02 24.12.2025
110 Като каза-,,Крим"...!
До коментар #108 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не може да не сте забелязали,как на картата ,която представиха САЩ на преговорите,Крим бе...Руски...!
😊👍😊!
18:05 24.12.2025
111 3 дневен ЛЕПИЛАР
12 години без ана логов щурм ма селото ПОКРОВСК и...пи.. ЗДЕЦ!! Хехехехехехе
12 год у ДОНБАС и КРИМ,и.... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ ИЛИ ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
А монголоидния Фюрер пеДо-фил ...оцалива КУ РАна рамАзан и Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ?!?
Хехехехехехе
18:08 24.12.2025
112 Долу
18:08 24.12.2025
113 Оракул
18:13 24.12.2025
114 Боко
18:15 24.12.2025
116 Днес
18:18 24.12.2025
119 Горски
Коментиран от #122
18:19 24.12.2025
120 Я пък тоя
Путин ще ни бомби по празниците!
Помооооощ!
18:19 24.12.2025
121 аz CВО Победа 80
В смисъл,че няма жив руснак там🤣🤣🤣
18:20 24.12.2025
122 Знаеш ли?
До коментар #119 от "Горски":Никой не ти чете диарийте.Русодебилите сте пълна трагедия.
18:22 24.12.2025