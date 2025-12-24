Новини
Свят »
Турция »
Студена вълна в Турция: Истанбул и много градове на страната ще бъдат обхванати от нея

Студена вълна в Турция: Истанбул и много градове на страната ще бъдат обхванати от нея

24 Декември, 2025 16:15 683 3

  • сняг-
  • студ-
  • време-
  • турция-
  • истанбул

В Истанбул в четвъртък ще вали дъжд, който по високите места ще премине в сняг

Студена вълна в Турция: Истанбул и много градове на страната ще бъдат обхванати от нея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От утре в Турция се очаква да нахлуе студена вълна, която ще обхване Истанбул и много градове на страната, съобщиха от Координационния център за бедствия към истанбулската голяма община/АКОМ/, предаде БТА.

Според синоптичната служба се очакват снеговалежи през уикенда в Истанбул и Анкара.

През цялата седмица се очаква да духат силни северни ветрове с превалявания от дъжд и сняг по високите места. Прогнозите са, че температурите, които към момента са 11-13 градуса и са над сезонните норми, ще се понижат и от петък нататък ще спаднат под 10 градуса, а до неделя вечер - и до под 5 градуса, информира турската държавна телевизия ТРТХабер.

Средната температура ще спадне с 8 градуса в трите най-големи града Истанбул, Анкара и Измир. В петък в Анкара се очаква дъжд, а в събота - сняг. Дневните температури ще бъдат около 4 градуса, като през нощта ще спаднат до минус 2 градуса.

В Истанбул в четвъртък ще вали дъжд, който по високите места ще премине в сняг. Очаква се през уикенда температурите да спаднат до минус 3 градуса през нощта.

В Измир се очаква дъжд само в четвъртък. Времето ще бъде облачно през целия уикенд, като най-високата температура ще бъде около 12 градуса.

Очаква се времето в цялата страна да бъде облачно с валежи в западната част на Мраморно море, крайбрежието на Егейско море, западната част на средиземноморското крайбрежие, централното и източното крайбрежие на Черно море, както и в районите около Маниса, Йозгат, Сивас, Токат, Синоп, Артвин, западната част на Денизли, северната и западната части на Коня и около Зонгулдак и Бартън. Валежите ще бъдат предимно от дъжд, смесени със снеговалежи, във вътрешните райони на Източното Черноморие и около Сивас и Йозгат.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ханко Брат

    1 1 Отговор
    Щом няма -20С новината е незначителна , абдалите такива положителни темперетури няма да ги притеснят.

    16:36 24.12.2025

  • 2 И защо

    2 1 Отговор
    Защо ни занимавате с обречената турция ? Тязи земя така или иначе е обречена на апокалипсис ! Населението е обречено на библейско наказание - скоро ще бъдат пометени от невиждани катаклизми !

    16:38 24.12.2025

  • 3 До авторката

    2 0 Отговор
    Защо в навечерието на Коледа , ни занимаваш с изтърбушените мюсюлмани ?

    16:41 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания