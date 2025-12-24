Студена вълна в Турция: Истанбул и много градове на страната ще бъдат обхванати от нея

От утре в Турция се очаква да нахлуе студена вълна, която ще обхване Истанбул и много градове на страната, съобщиха от Координационния център за бедствия към истанбулската голяма община/АКОМ/, предаде БТА.

Според синоптичната служба се очакват снеговалежи през уикенда в Истанбул и Анкара.

През цялата седмица се очаква да духат силни северни ветрове с превалявания от дъжд и сняг по високите места. Прогнозите са, че температурите, които към момента са 11-13 градуса и са над сезонните норми, ще се понижат и от петък нататък ще спаднат под 10 градуса, а до неделя вечер - и до под 5 градуса, информира турската държавна телевизия ТРТХабер.

Средната температура ще спадне с 8 градуса в трите най-големи града Истанбул, Анкара и Измир. В петък в Анкара се очаква дъжд, а в събота - сняг. Дневните температури ще бъдат около 4 градуса, като през нощта ще спаднат до минус 2 градуса.

В Истанбул в четвъртък ще вали дъжд, който по високите места ще премине в сняг. Очаква се през уикенда температурите да спаднат до минус 3 градуса през нощта.

В Измир се очаква дъжд само в четвъртък. Времето ще бъде облачно през целия уикенд, като най-високата температура ще бъде около 12 градуса.

Очаква се времето в цялата страна да бъде облачно с валежи в западната част на Мраморно море, крайбрежието на Егейско море, западната част на средиземноморското крайбрежие, централното и източното крайбрежие на Черно море, както и в районите около Маниса, Йозгат, Сивас, Токат, Синоп, Артвин, западната част на Денизли, северната и западната части на Коня и около Зонгулдак и Бартън. Валежите ще бъдат предимно от дъжд, смесени със снеговалежи, във вътрешните райони на Източното Черноморие и около Сивас и Йозгат.