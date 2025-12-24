Новини
Коледа в Европа: къде почивните дни са най-много

24 Декември, 2025 14:14 926 41

От броя на почивните дни до размера на коледната премия - условията за работещите в Европа по празниците са много различни

Коледа в Европа: къде почивните дни са най-много - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За Дядо Коледа е ясно - той е най-натовареният в този сезон. Но и на други им се налага да работят в последните дни на годината.

Сред тях са например служителите на спешната помощ или заетите в ресторантьорството и търговията, за много от които това е най-напрегнатото време. Същото важи и за работещите в логистиката, които по Коледа разнасят повече писма и пакети, отколкото през цялото останало време.

Кой може да си почине по Коледа?

Повечето европейци се радват на платените почивни празнични дни. Но разликите в това отношение са значителни: в различните държави между Бъдни вечер на 24 декември и шести януари, който за някои нации също е празничен ден, има между два и шест почивни дни.

Така например европейска държава, в която 25 декември да не е почивен ден, няма, но 26 е работен ден в Австрия , Испания, Белгия , Малта, Португалия и Украйна . На 24 декември пък държавите, в които хората работят, са повече от тези, които дават възможност за почивка на гражданите си - 20 срещу 12.

И по Нова година е различно: 31 декември е почивен ден само в Исландия, Швейцария и България - страната, в която почивните дни по Коледа са три, а към тях по Нова година се добавят още толкова. Втори януари също в много малко от европейските държави е почивен ден - само в България и в Румъния .

Невинаги е лесно

Проучване на германската фондация "Ханс Бьоклер" показва, че в Германия почти всеки десети служител трябва да работи на Бъдни вечер , който не е почивен ден. Съществуват и регионални различия - на хората в източната част на страната им се налага да работят повече, отколкото на сънародниците им в западната част. В някои федерални провинции магазините трябва да затворят в 14 часа на 24 декември - затова хората трябва да побързат, за да си осигурят всичко необходимо за периода до 27 декември.

Коледната премия

В Германия тези, които работят по Коледа, не са непременно разочаровани, защото могат да стигнат и до "тринайсета заплата" по празниците - в зависимост от броя на изработените часове. В държавите от Южна Европа като Португалия , Испания , Гърция или Италия пък се плаща единна законова празнична премия - в зависимост от бранша и работодателя. Други страни дават премии по-скоро по традиция, отколкото в съответствие със законовите изисквания. Като някои междувременно обмислят дали да не ги отменят.

Автор: Матю Уорд Ейджъс


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Снегурочка

    10 1 Отговор
    Весели празници!

    Коментиран от #2

    14:16 24.12.2025

  • 2 Дед Мороз

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Снегурочка":

    Весели и на теб!

    14:16 24.12.2025

  • 3 1932 г. в България !

    11 0 Отговор
    Моля прочетете го внимателно и коментирайте колеги

    Коментиран от #15, #19

    14:24 24.12.2025

  • 4 Яцек

    7 8 Отговор
    Дано следващата година да няма държава наречена Украйна!

    14:31 24.12.2025

  • 5 Не е фейк хора! Истина е

    9 3 Отговор
    Тези гнусни индивиди не почиват! Те вредят и по празниците. Вчера атлантическите фееекалии в оставка наречени МС са одобрили на тайно среднощно заседание 17,5 милиона евро Коледна спешна "помощ" за Буферайна. 35 милиона лева е бюджета на една средно голяма община в България. Предателите от БСП-ОЛ и ИТН също с две ръце са гласували "ЗА" !

    14:31 24.12.2025

  • 6 Варна 3

    3 7 Отговор
    Весели празници и щастлив път към еврото. 🥳€

    14:31 24.12.2025

  • 7 нннн

    10 1 Отговор
    Пишете за българските депутати - световни шампиони по коледни почивни дни!

    14:33 24.12.2025

  • 10 Азззззззз

    8 0 Отговор
    Тоя Матю вероятно се е научил да пише, но смятането му е останало в яслата. Според него в Европа има общо само 22 държави...

    14:35 24.12.2025

  • 15 Варна 3

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "1932 г. в България !":

    В България е голяма свобода. На Запад само работа. Ето сравнението.

    14:37 24.12.2025

  • 16 Никакъв празник не е Коледа

    1 4 Отговор
    Нова година е празника. На коледа само клади и горене на вещици и изперкали миряни църквата е организирала. Ние обаче по културно сме го давали само с колове и коледари

    Коментиран от #36

    14:38 24.12.2025

  • 17 Български Патриот 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Весели празници на всички! Дай Боже новата 2026 година България да се модернизира!

    14:39 24.12.2025

  • 18 Иван

    2 0 Отговор
    То се оказва че май в България най малко работим.

    14:40 24.12.2025

  • 19 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "1932 г. в България !":

    Това се отнася само до държавните чиновници, а те са били много малко тогава.

    Коментиран от #29

    14:42 24.12.2025

  • 21 От 1 ноември

    3 0 Отговор
    До края на април само се яде и пие и на чорбаджии НЕ се слугува ! Само робите във САЩ и ЕС го правят

    14:43 24.12.2025

  • 22 Бай Мехмед историка

    0 3 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, пакистанците и индийците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре, че са били византйците и османцине да ги еб... 700 г. за да побелеят малко

    Коментиран от #28, #33

    14:44 24.12.2025

  • 27 Цвете

    4 0 Отговор
    КОЙ НАПИСА ТАЗИ ГЛУПОСТИ? В ГЕРМАНИЯ НА 24 ДЕКЕМВРИ СЕ РАБОТИ ДО 12 ЧАСА НА ОБЕД И ПОСЛЕ, НА 27 ДЕКЕМВРИ. НОВАТА ГОДИНА Е ДО 31 ОКОЛО ОБЕД ВСИЧКО СЕ ЗАТВАРЯ И СЛЕД ТОВА 3 ЯНУАРИ. ПРИЯТНИ ПОЧИВНИ ДНИ НА ВСИЧКИ. 💯👍🎄🎄🎄

    14:47 24.12.2025

  • 28 Скептик

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Мехмед историка":

    Чудя се тази информация да не е от уикито?

    Коментиран от #32

    14:48 24.12.2025

  • 29 Дръжки само за само за държавните

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    чиновници. Родата ми е половината от Странжа, половината от Еленският балкан. 3 месеца зимата всичко живо само е яло и пило... До кръчмата тунели в снега е имало.

    14:49 24.12.2025

  • 30 Диктор

    2 1 Отговор
    Нова година! Нова година! Поемаме по еврото! 1 януари 2026!

    14:50 24.12.2025

  • 31 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЙ НАПИСА ТАЗИ ГЛУПОСТИ? В ГЕРМАНИЯ НА 24 ДЕКЕМВРИ СЕ РАБОТИ ДО 12 ЧАСА НА ОБЕД И ПОСЛЕ, НА 27 ДЕКЕМВРИ. НОВАТА ГОДИНА Е ДО 31 ОКОЛО ОБЕД ВСИЧКО СЕ ЗАТВАРЯ И СЛЕД ТОВА 3 ЯНУАРИ. ПРИЯТНИ ПОЧИВНИ ДНИ НА ВСИЧКИ. 💯👍🎄🎄🎄

    14:50 24.12.2025

  • 32 Бай Мехмед историка

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Скептик":

    Аз съм пътешественик във времето лично съм документирал всичко. Днес съм тук утре съм в 351г. А вдуги ден съм в 1581 г.

    14:52 24.12.2025

  • 34 Лекувай се мисирР

    3 1 Отговор
    Прабългарите били черни ..... Те да не са от Африка бре? В Афганистан дори са два пъти по бели от анадолските майййймуняци.

    Коментиран от #35

    14:55 24.12.2025

  • 35 Бай Мехмед историка

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лекувай се мисирР":

    Ти четеш ли какво съм написал? Индийците и бангладешците да не би да са от Африка за та имат тъмен цвят на кожата?

    14:58 24.12.2025

  • 36 Обективно и исторически погледнато

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Никакъв празник не е Коледа":

    е точно така. Никакъв празник не е Коледа. За хиляди в Испания дори е било трагедия благодарение на "светата" инквизиция

    Коментиран от #38

    14:59 24.12.2025

  • 38 Бай Мехмед историка

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Обективно и исторически погледнато":

    Религиите са измислени за да държат тълпите хора да не се бунтуват а да са в подчинение на власт имащите

    15:01 24.12.2025

