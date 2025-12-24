Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране.

Осигурените в частни пенсионни фондове ще могат да избират между три начина за инвестиране на парите от индивидуалните им партиди с различна степен на риск и в зависимост от възрастта им. Най-младите – в динамичен подфонд, хората до 50 години – в балансиран, а на тези, на които им остават до три години преди пенсиониране – в консервативен.

Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщи БНР.

Очакванията са с въвеждането на този принцип на управление на средствата, познат като "мултифондове", да доведе до постигане на по-висока доходност, каза Владимир Нечев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:



"Тъй като това означава по-активно управление на средствата. В началото, когато лицата имат по-дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, те ще бъдат инвестирани в по-голяма степен в капиталови инструменти, което е практиката на страните от ОИСР и като цяло на всички тези, които са въвели този фондов модел, показва, че доходността може да бъде дори до два пъти по-висока от това, което имаме в момента при нас като консервативен и балансиран тип на управление".