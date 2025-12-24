Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране.

Осигурените в частни пенсионни фондове ще могат да избират между три начина за инвестиране на парите от индивидуалните им партиди с различна степен на риск и в зависимост от възрастта им. Най-младите – в динамичен подфонд, хората до 50 години – в балансиран, а на тези, на които им остават до три години преди пенсиониране – в консервативен.
Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщи БНР.
Очакванията са с въвеждането на този принцип на управление на средствата, познат като "мултифондове", да доведе до постигане на по-висока доходност, каза Владимир Нечев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:
"Тъй като това означава по-активно управление на средствата. В началото, когато лицата имат по-дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, те ще бъдат инвестирани в по-голяма степен в капиталови инструменти, което е практиката на страните от ОИСР и като цяло на всички тези, които са въвели този фондов модел, показва, че доходността може да бъде дори до два пъти по-висока от това, което имаме в момента при нас като консервативен и балансиран тип на управление".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ружа Игнатова
17:41 24.12.2025
2 Само не мога да разбера
Коментиран от #19
17:43 24.12.2025
3 Комунделски разбойници
17:44 24.12.2025
4 оня с коня
17:44 24.12.2025
5 Красимир Петров
Коментиран от #16
17:49 24.12.2025
6 Променят
18:00 24.12.2025
7 запознат
18:01 24.12.2025
8 Цецо
Коментиран от #11
18:01 24.12.2025
9 Откъде
18:03 24.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
1.Наливане в каца без дъно.
2.Хвърляне на парите през терасата (даването им в частен фонд).
3.Осигуряване на пет цифрени заплати на меринджейте
Коментиран от #15
18:06 24.12.2025
11 По-дълъг
До коментар #8 от "Цецо":Инвестиционен “ хоризонт” значи повече години да внасях, за да има за категориините по-голяма пенсия!
18:08 24.12.2025
12 80% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ГЛУПАЦИ
18:09 24.12.2025
13 Резил !
18:11 24.12.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:11 24.12.2025
15 Частният
До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Фонд ще ти даде , ако се споминеш, минимум каквото си внесъл, на теб или наследници! А държавният? Знаеш ли колко?
18:12 24.12.2025
16 Това е смисълът
До коментар #5 от "Красимир Петров":Да не би от държавния пенсионен фонд да можеш да си изтеглиш вноските ?
18:14 24.12.2025
17 1111
18:18 24.12.2025
18 Ружа Игнатова
18:19 24.12.2025
19 Бифш милионер
До коментар #2 от "Само не мога да разбера":Много по-скоро ще си милионер
18:21 24.12.2025