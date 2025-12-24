Новини
България »
Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране

Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране

24 Декември, 2025 17:39 858 19

  • частни пенсионни фондове-
  • инвестиране-
  • пенсионери

В началото, когато лицата имат по-дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, те ще бъдат инвестирани в по-голяма степен в капиталови инструменти

Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Осигурените в частни пенсионни фондове ще могат да избират между три начина за инвестиране на парите от индивидуалните им партиди с различна степен на риск и в зависимост от възрастта им. Най-младите – в динамичен подфонд, хората до 50 години – в балансиран, а на тези, на които им остават до три години преди пенсиониране – в консервативен.

Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщи БНР.

Очакванията са с въвеждането на този принцип на управление на средствата, познат като "мултифондове", да доведе до постигане на по-висока доходност, каза Владимир Нечев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

"Тъй като това означава по-активно управление на средствата. В началото, когато лицата имат по-дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, те ще бъдат инвестирани в по-голяма степен в капиталови инструменти, което е практиката на страните от ОИСР и като цяло на всички тези, които са въвели този фондов модел, показва, че доходността може да бъде дори до два пъти по-висока от това, което имаме в момента при нас като консервативен и балансиран тип на управление".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ружа Игнатова

    17 1 Отговор
    Това е по голяма пирамида е и от One Coin

    17:41 24.12.2025

  • 2 Само не мога да разбера

    12 1 Отговор
    що лъжат хората с тези фондове и стълбове? По-добре на месец по грам злато да купувам и след 30 години ще съм милионер...

    Коментиран от #19

    17:43 24.12.2025

  • 3 Комунделски разбойници

    11 2 Отговор
    Зорлем станаха ползватели на тези фондове, сега зорлем и борсови играчи ще ги направят, а целта е да се оправдае кражбата, защото всяко нещо което се налага силово е кражба, включително еврото.

    17:44 24.12.2025

  • 4 оня с коня

    3 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:44 24.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    12 2 Отговор
    Пирамиди от които не можеш да си изтеглиш собствените си пари.

    Коментиран от #16

    17:49 24.12.2025

  • 6 Променят

    5 1 Отговор
    Законът ката ден , с цел парите да “ изчезнат”! Както направиха на 31.12.2018 година!

    18:00 24.12.2025

  • 7 запознат

    7 2 Отговор
    Пълен майтап .Тези фондове са празни , пари няма ! Има справки ,хартия , екселски таблици , разговори с експерти , но ....пари няма !

    18:01 24.12.2025

  • 8 Цецо

    2 2 Отговор
    По-дълъг инвестиционен хоризонт. Пенсионер си по Първа категория но трябва да чакаш до 65 год да получиш нещо !!!????

    Коментиран от #11

    18:01 24.12.2025

  • 9 Откъде

    3 1 Отговор
    На къде бюджета , на нои , е в консолидираният държавен бюджет! Тези пари са на вложителите, а не са на НС и МС !

    18:03 24.12.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 2 Отговор
    Осигурените в частни пенсионни фондове избират между три начина за инвестиране.

    1.Наливане в каца без дъно.
    2.Хвърляне на парите през терасата (даването им в частен фонд).
    3.Осигуряване на пет цифрени заплати на меринджейте

    Коментиран от #15

    18:06 24.12.2025

  • 11 По-дълъг

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Цецо":

    Инвестиционен “ хоризонт” значи повече години да внасях, за да има за категориините по-голяма пенсия!

    18:08 24.12.2025

  • 12 80% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ГЛУПАЦИ

    5 2 Отговор
    ОТ ПИРАМИДА НА ПИРАМИДА.

    18:09 24.12.2025

  • 13 Резил !

    4 0 Отговор
    Евроатлантиците вече приеха в парламента , че българите трябва да работят на практика до смъртта си , без да видят пенсия . А сега натовците ще ограбят и пенсионните им спестявания . Не им стигна че окрадоха държавния пенсионен фонд !

    18:11 24.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Пирамиди ,фараони и бгБалъци за мильони...

    18:11 24.12.2025

  • 15 Частният

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Фонд ще ти даде , ако се споминеш, минимум каквото си внесъл, на теб или наследници! А държавният? Знаеш ли колко?

    18:12 24.12.2025

  • 16 Това е смисълът

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Да не би от държавния пенсионен фонд да можеш да си изтеглиш вноските ?

    18:14 24.12.2025

  • 17 1111

    0 0 Отговор
    Ъхъ, съвсем ще ги окрадат тези пари... И сега, като ги гледам, си измислят някакви такси и си преизчисляват неразбираемо някакви дялове, изменят си правилата едностранно. Сегашните им правила нямат нищо общо с първоначалните. Тези фондове трябва да се закрият - нали си има пенсионна вноска и данъци?!

    18:18 24.12.2025

  • 18 Ружа Игнатова

    0 0 Отговор
    Вервайте ми !

    18:19 24.12.2025

  • 19 Бифш милионер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само не мога да разбера":

    Много по-скоро ще си милионер

    18:21 24.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове