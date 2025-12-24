Русия планира да разположи електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, с цел осигуряване на енергия за своята лунна космическа програма, както и съвместна за руско-китайска изследователска станция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, излязъл в открития космос през 1961 г., Русия се утвърди като една от водещите сили в космическите изследвания. През последните десетилетия обаче страната изостава от Съединените щати и все по-осезаемо от Китай.
Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната при опит за кацане. В същото време Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати - област, в която Русия някога беше водеща.
Държавната космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи в официално изявление, че планира изграждането на лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор за тази цел с авиационно-космическата компания „Лавочкин“.
Според „Роскосмос“ основното предназначение на електроцентралата ще бъде да осигурява енергия за руската лунна програма, включително за лунноходи, астрономическа обсерватория и инфраструктурата на съвместната Руско-китайска международна лунна изследователска станция.
„Проектът представлява важна стъпка към създаването на постоянно функционираща научна лунна станция и към прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната“, заявиха от „Роскосмос“.
Корпорацията не уточнява изрично, че електроцентралата ще бъде ядрена, но посочва, че сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт – водещият ядрен изследователски център на Русия.
Ръководителят на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е разполагането на ядрена електроцентрала на Луната, както и изследването на Венера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #18, #35, #50
13:44 24.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пешо
Коментиран от #15
13:45 24.12.2025
7 Факти
13:47 24.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Е как
Това ще е фалшива новина да ви кажа
Коментиран от #20
13:49 24.12.2025
10 мдам
13:51 24.12.2025
11 Тиня и лъжи как всегда
13:52 24.12.2025
12 Тик- Ток
Коментиран от #49
13:54 24.12.2025
13 Баце ЕООД
Коментиран от #42
13:55 24.12.2025
14 Планът
13:56 24.12.2025
15 Ахаха
До коментар #6 от "пешо":Ти вярваш ли си? Смешен си, да.. Ама вярваш ли си?
13:56 24.12.2025
16 Руски космонавт
13:57 24.12.2025
17 Бг паплач
До коментар #4 от "1488":Пали при богатите, питат за теб, тук няма да липсваш и на псетата крастави.
13:57 24.12.2025
18 Музея
До коментар #1 от "Тома":Е в партийния дом, в офиса на бай Тошо
13:57 24.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами
До коментар #9 от "Е как":Това са мечти и планове,а НЕ реалност!Щото имаха и план за Луна 25,ама не се осъществи!
13:58 24.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Коко Н
"Ало-о-о Петрова,лап ай го,че ни се спи!
Открит космос?
14:00 24.12.2025
24 Дго
14:02 24.12.2025
25 Боруна Лом
14:05 24.12.2025
26 Копейкин
14:06 24.12.2025
27 Шопо
14:07 24.12.2025
28 оня с коня
14:07 24.12.2025
29 Посейдон Буревестников Сарматов
14:09 24.12.2025
30 луноход
Последната руска Луна се разби преди две години върху Луната. Ако се присламчат към китайската програма, ще могат да се похвалят. Щом електроцентралата няма да е вятърна или водна, им остава да е атомна.
14:11 24.12.2025
31 Аз казах
14:11 24.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 финна корекция
Коментиран от #41
14:17 24.12.2025
34 Ганя либердала
14:25 24.12.2025
35 уточнител
До коментар #1 от "Тома":Те ще построят музей, но за осветлението ще им трябва електричество.
14:26 24.12.2025
36 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:27 24.12.2025
37 антипутя
14:29 24.12.2025
38 горките тролейчета
14:30 24.12.2025
39 ЕДГАР КЕЙСИ
14:32 24.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 спомени и размисли
До коментар #33 от "финна корекция":Когато лекаря отива при току що казналия след "полет в космоса" Гагарин, той измерва кръвно 120/80 и възкликва: "Сякаш не сте летял". На което Гагарин отговаря: "А, аз не съм летял".
Дъщерята на Юрий Гагарин споделя че баща й никога не й е говорил за своя полет в космоса.
Коментиран от #45, #48
14:33 24.12.2025
42 няма и да успее
До коментар #13 от "Баце ЕООД":докато не си купи руски двигател за нея … само те излитат извън орбита!!!
14:34 24.12.2025
43 Лекси фльорц
14:36 24.12.2025
44 Македонеца
14:40 24.12.2025
45 напразни приказки
До коментар #41 от "спомени и размисли":смешни градски и селски сплетни за привличане на внимание.
14:44 24.12.2025
46 Анализатор
Ще им подхожда.
Мавзолей на Путлер на Луната, и рушляците ще го посещават еднопосочно....
14:47 24.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 сенки от миналото
До коментар #41 от "спомени и размисли":И втория космонавт в света , успешно летяп в космоса е също съветски гражданин Герман Титов с Восток 2 на 6-ти и 7-ми август 1961г.
14:51 24.12.2025
49 Солар Про
До коментар #12 от "Тик- Ток":През 2025 построихме 16 централи.
14:55 24.12.2025
50 Киев за три дни
До коментар #1 от "Тома":Путин възнамерява да разположи електроцентрала и на Сатурн, но Зеленски не му разрешавал...
15:01 24.12.2025
51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
15:02 24.12.2025
52 Потресен
15:05 24.12.2025
53 Олеле
15:10 24.12.2025