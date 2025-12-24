Новини
Русия планира да разположи електроцентрала на Луната

Русия планира да разположи електроцентрала на Луната

24 Декември, 2025

Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната

Русия планира да разположи електроцентрала на Луната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия планира да разположи електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, с цел осигуряване на енергия за своята лунна космическа програма, както и съвместна за руско-китайска изследователска станция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, излязъл в открития космос през 1961 г., Русия се утвърди като една от водещите сили в космическите изследвания. През последните десетилетия обаче страната изостава от Съединените щати и все по-осезаемо от Китай.

Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната при опит за кацане. В същото време Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати - област, в която Русия някога беше водеща.

Държавната космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи в официално изявление, че планира изграждането на лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор за тази цел с авиационно-космическата компания „Лавочкин“.

Според „Роскосмос“ основното предназначение на електроцентралата ще бъде да осигурява енергия за руската лунна програма, включително за лунноходи, астрономическа обсерватория и инфраструктурата на съвместната Руско-китайска международна лунна изследователска станция.

„Проектът представлява важна стъпка към създаването на постоянно функционираща научна лунна станция и към прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната“, заявиха от „Роскосмос“.

Корпорацията не уточнява изрично, че електроцентралата ще бъде ядрена, но посочва, че сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт – водещият ядрен изследователски център на Русия.

Ръководителят на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е разполагането на ядрена електроцентрала на Луната, както и изследването на Венера.


  • 1 Тома

    22 12 Отговор
    Предполагах, че ще започнат с музей на Ленин, Троцки, Сталин и Навални, ама и електроцентрала бива😉😂

    Коментиран от #18, #35, #50

    13:44 24.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    33 14 Отговор
    руснаците първо да си направят вътрешни тоалетни на Земята и после да фантазират за луната

    Коментиран от #15

    13:45 24.12.2025

  • 7 Факти

    16 7 Отговор
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

    13:47 24.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е как

    14 21 Отговор
    Нали са много изостанали ?? Необяснимо е .. С външни тоалетни били казват ..А на Луната станции..Че и войната губят , украинците и целият колективен Запад са пред Москва ..
    Това ще е фалшива новина да ви кажа

    Коментиран от #20

    13:49 24.12.2025

  • 10 мдам

    23 3 Отговор
    През 2017-та година Путин обеща, че през 2025-та Русия ще има база на луната, а през 2026-та ще стъпят на Марс... Малка подробност е, че тази година всичко това беше отложено за неопределено време. Спрени са и проектите за газопровод "Сибир" и ЖП линия през севера до Китай. Спрени са и много други проекти. Явно, за да могат да вдигнат електроцентралата на луната. И след като вдигнат електроцентралата, ще построят и цял град, наречен Воркута-2, защото за какво им е централа за ток, от който никой няма нужда? А след като вдигнат Воркута-2, ще построят и резиденция на Путин, да има къде да си почива. Всичко това ще е готово до месец-два.

    13:51 24.12.2025

  • 11 Тиня и лъжи как всегда

    24 11 Отговор
    Некадърни алкохолици дето 60 года вече кола и телевизор за пред хората не могат да издялат, "щяли" да правили нещо на Луната????!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:52 24.12.2025

  • 12 Тик- Ток

    19 10 Отговор
    А ние в България за 30 години не можем и една централа на земята да построим

    Коментиран от #49

    13:54 24.12.2025

  • 13 Баце ЕООД

    8 10 Отговор
    Мъск не успява една ракета да изтреля, наще момчета вече електроцентрала правят.

    Коментиран от #42

    13:55 24.12.2025

  • 14 Планът

    20 7 Отговор
    за електроцентралата преди или след плана за завземане на Покровск ще де изпълнява? Те руснаците като тръгнат да ти обясняват как планират нещо да направят, все до под кривата круша

    13:56 24.12.2025

  • 15 Ахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Ти вярваш ли си? Смешен си, да.. Ама вярваш ли си?

    13:56 24.12.2025

  • 16 Руски космонавт

    19 5 Отговор
    Само да я уцеля, че разлях водката на навигационната система (хлъц) 😀😀😀

    13:57 24.12.2025

  • 17 Бг паплач

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Пали при богатите, питат за теб, тук няма да липсваш и на псетата крастави.

    13:57 24.12.2025

  • 18 Музея

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Е в партийния дом, в офиса на бай Тошо

    13:57 24.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Е как":

    Това са мечти и планове,а НЕ реалност!Щото имаха и план за Луна 25,ама не се осъществи!

    13:58 24.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Коко Н

    4 4 Отговор
    Първият човек, излязъл в открития космос през 1961 г.
    "Ало-о-о Петрова,лап ай го,че ни се спи!
    Открит космос?

    14:00 24.12.2025

  • 24 Дго

    12 1 Отговор
    Те първо да кацнат,после да мечтаят. Срамно е че дори Китайците шетат там,а Роскосмос само пропиват парите от сателитите.

    14:02 24.12.2025

  • 25 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ПЪРВО ДА ПИТАТ МАКЕТАТА, ЗАЩОТО Е ЛУНА МАКЕДОНСКА!

    14:05 24.12.2025

  • 26 Копейкин

    8 1 Отговор
    Тук съм за коментарите.

    14:06 24.12.2025

  • 27 Шопо

    12 2 Отговор
    Она (Русията) планираше ракета да кацне на луната, ама она се разби! Планираше също за три дня да завладее Украина, ама четвърта година не е завладяла и наполовина! Въобще Русия е галяма работа.

    14:07 24.12.2025

  • 28 оня с коня

    6 6 Отговор
    моля крийте ги тия перални че ето какво правят рунаците със тия чипове от укрански перални

    14:07 24.12.2025

  • 29 Посейдон Буревестников Сарматов

    12 2 Отговор
    🤣🤣🤣Айде няма смисъл...Питайте Лукашенко дали има още картофи ,че ви чака голям глад.

    14:09 24.12.2025

  • 30 луноход

    11 0 Отговор
    Единствения космодрум за космонавти Байконур заради авария е извън строя за неопределено време.
    Последната руска Луна се разби преди две години върху Луната. Ако се присламчат към китайската програма, ще могат да се похвалят. Щом електроцентралата няма да е вятърна или водна, им остава да е атомна.

    14:11 24.12.2025

  • 31 Аз казах

    13 0 Отговор
    За целта Роскосмос,ще използва впряг от кучета,за да достави оборудването.

    14:11 24.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 финна корекция

    1 3 Отговор
    Юрий Гагарин е първия човек успешно летял с космическа ракета в космоса на 12 април 1961г., а първия човек """"излязъл в открития космос""""" е Алексей Леонов на 18 март 1965г. двамата са граждани на СССР.

    Коментиран от #41

    14:17 24.12.2025

  • 34 Ганя либердала

    3 3 Отговор
    Мани ги тия изостанали блатни орки.Ганя слага перки и панели на плодородните си земи,така казват началничките Урсула и кая бавно развиващите се

    14:25 24.12.2025

  • 35 уточнител

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Те ще построят музей, но за осветлението ще им трябва електричество.

    14:26 24.12.2025

  • 36 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    "лунНоходи" - Браво, Марче, голяма си...

    14:27 24.12.2025

  • 37 антипутя

    6 1 Отговор
    А новата лада кога?

    14:29 24.12.2025

  • 38 горките тролейчета

    2 5 Отговор
    моля ви имайте милост към джендърите не им пускайте такива новини ще получат ортикария мислете за тях нали са ваши служители кой ще ви пише злобни постове към русия после?

    14:30 24.12.2025

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 0 Отговор
    НА ТИЯ РУСКИ ИДИОТИ ..................... ИМ Е МАЛКО ЗЕМЯТА , АМИ ИСКАТ ДА ..................... ОКУПИРАТ И ПРЕВZEMAT И ЛУНАТА ................. .. . НЕЩАСТНИЦИ КАТО ПУТЛЕР И КИТАЕЦА ..................... КОИТО СИ МЕЧТАЕХА (НА УХО) С ЕДНО "ХАПЧЕ" (КАПСУЛА) ДА ЖИВЕЯТ 200 години .................

    14:32 24.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 спомени и размисли

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "финна корекция":

    Когато лекаря отива при току що казналия след "полет в космоса" Гагарин, той измерва кръвно 120/80 и възкликва: "Сякаш не сте летял". На което Гагарин отговаря: "А, аз не съм летял".
    Дъщерята на Юрий Гагарин споделя че баща й никога не й е говорил за своя полет в космоса.

    Коментиран от #45, #48

    14:33 24.12.2025

  • 42 няма и да успее

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Баце ЕООД":

    докато не си купи руски двигател за нея … само те излитат извън орбита!!!

    14:34 24.12.2025

  • 43 Лекси фльорц

    2 1 Отговор
    И аз тръгвам за луната да горя руското знаме и да викам тук не е моцква

    14:36 24.12.2025

  • 44 Македонеца

    3 0 Отговор
    Ааа, не може така! Това си и Луна Македонска. Пръво ке платите

    14:40 24.12.2025

  • 45 напразни приказки

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "спомени и размисли":

    смешни градски и селски сплетни за привличане на внимание.

    14:44 24.12.2025

  • 46 Анализатор

    4 1 Отговор
    Ами те и да се преместят там...
    Ще им подхожда.
    Мавзолей на Путлер на Луната, и рушляците ще го посещават еднопосочно....

    14:47 24.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 сенки от миналото

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "спомени и размисли":

    И втория космонавт в света , успешно летяп в космоса е също съветски гражданин Герман Титов с Восток 2 на 6-ти и 7-ми август 1961г.

    14:51 24.12.2025

  • 49 Солар Про

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тик- Ток":

    През 2025 построихме 16 централи.

    14:55 24.12.2025

  • 50 Киев за три дни

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Путин възнамерява да разположи електроцентрала и на Сатурн, но Зеленски не му разрешавал...

    15:01 24.12.2025

  • 51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Ние, като много се перчим с толкова много професори, защо не пратим поне един на Луната? Един имаме на Антарктида, моите уважения към професор Пимпирев!

    15:02 24.12.2025

  • 52 Потресен

    0 0 Отговор
    Отдавна не се бях смял така! Мужици щяли да работят в лунната станция,ще хвърлят кюмюр в пещта

    15:05 24.12.2025

  • 53 Олеле

    0 0 Отговор
    Ужас ! Дано се намесят космическите сили !

    15:10 24.12.2025

