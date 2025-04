Джорджа Мелони се отправя към Белия дом в опит да намали търговското напрежение между САЩ и ЕС

Премиерът на Италия Джорджа Мелони се стреми да изиграе ролята на посредник между ЕС и САЩ по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в четвъртък. Тя е първият европейски лидер, който ще се срещне с Тръмп, откакто той обяви, а след това спря прилагането на 20-процентни мита върху европейския износ, предава France 24.

Мелони, която е в тясна координация с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, поема ролята на своеобразен посредник между Брюксел и Вашингтон. Според говорител на Комисията, контактите между Рим и Брюксел са „тясно координирани“ в навечерието на визитата.

„Осъзнавам отговорността си и какво защитавам“, заяви Мелони в началото на седмицата в Рим. Тя призна, че срещата идва в особено деликатен момент за трансатлантическите отношения.

С годишен стокообмен от 1,6 трилиона евро, търговските връзки между ЕС и САЩ се считат за най-значимите в света. Въпреки това администрацията на Тръмп продължава да настоява за базова 10-процентна тарифа върху целия чуждестранен внос, като въпросът засяга пряко икономическите интереси на европейските държави. Засега отлагането на по-високите мита с 90 дни се приема като жест на добра воля, но реален напредък остава несигурен.

Именно в този контекст експертите оценяват визитата на Мелони като възможност по-скоро да се сондират намеренията на Тръмп, отколкото да се постигнат конкретни споразумения.

„Това е много деликатна мисия“, коментира Фабиан Цулег, главен икономист в Европейския политически център. „Макар че тя не води официалните преговори, Тръмп предпочита неофициален стил на комуникация, който понякога има по-голяма тежест от формалните канали.“

Като лидер на дяснопопулистка партия, Мелони и Тръмп споделят сходни позиции по въпроси като имиграция, традиционни ценности и евроскептицизъм. Различията между тях обаче проличават най-ясно по отношение на външната политика - Мелони е един от най-ярките поддръжници на Украйна в Европа, докато Тръмп демонстрира по-премерен подход към конфликта.

Мелони осъди митата като „погрешен ход“ и предупреди, че „разделението в рамките на Запада може да има катастрофални последици“.

„Тя е изключително предпазлива - и точно това е необходимо, когато се работи с толкова променлив партньор“, отбелязва Волфанго Пиколи, анализатор в лондонската консултантска компания Teneo.

Италия е особено уязвима от евентуални мита, тъй като поддържа търговски излишък от над 40 милиарда евро със САЩ. Американският пазар е основен потребител на емблематични италиански продукти като пенливо вино, пармезан, шунка „Парма“ и луксозни модни изделия - сектори, в които малките и средни предприятия играят водеща роля и които съставляват електоралната база на десницата в страната.

„Мелони вероятно ще акцентира върху стратегическите икономически отношения между двете страни - не само в сферата на износа, но и по отношение на услуги и енергийни доставки“, прогнозира Антонио Вилафранка, вицепрезидент на миланския мозъчен тръст ISPI. По думите му, Италия дори може да предложи увеличаване на вноса на американски втечнен газ.

Срещата се провежда на фона на икономическа несигурност и глобално напрежение. Очакванията за растежа на италианската икономика вече са понижени от 1% на 0,5%, а ескалиращата тарифна война остава основен риск.

ЕС от своя страна заплашва с „твърди контрамерки“, ако митата бъдат въведени окончателно. Експертите обаче съветват да не се надценява потенциалът на срещата.

„Най-реалистичният сценарий е тази визита да се използва за изграждане на доверие, за разчитане на сигналите от Вашингтон и за създаване на канал за бъдещ диалог“, заключава Пиколи.

„Ако Мелони се върне с по-ясна представа за приоритетите на САЩ в търговията, отбраната и украинската криза, това само по себе си ще бъде значителен успех.“

