България призова Путин да спре бруталната агресия срещу Украйна и заплаши със санкции

Последната въздушна атака със стотици дронове и ракети, изстреляни срещу Киев и други градове в Украйна, доказва за пореден път, че Русия не желае мир. Това обяви Министерство на външните работи на Република България.

София се присъединява към призивите на международната общност за незабавно 30-дневно прекратяване на огъня като предпоставка за смислени преговори.

МВнР обяви, че ако Русия не спре с тази „безсмислена и брутална агресия“ срещу Украйна, ЕС ще продължи да засилва санкциите си.

🇧🇬 adds it's voice to the overwhelming calls of the international community for immediate 30-day ceasefire as a prerequisite for meaningful negotiations. If 🇷🇺 doesn't stop with this senseless and brutal aggression, the EU should continue ramping up its sanctions. 2/2