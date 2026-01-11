Новини
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата

11 Януари, 2026 20:51 892 12

Показва се на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление, казва още Желязко Радуков

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вандалско нападение над посолството ни в Скопие. Неизвестен мъж е счупил стъклото на главния вход на дипломатическата мисия. Външно министерство излезе с остра реакция за нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

С българския посланик в Скопие по темата разговаря Иво Никодимов от БНТ.

-Разбрахме от МВнР и от Фейсбук профила на посолството ни в Скопие, че днес е извършено нападение срещу сградата на посолството, кога е извършено и само стъклото на главния вход ли е счупено?

Желязко Радуков, посланик на България в Република Северна Македония: Нападението е извършено днес, около 12.20 ч. местно време, извършителят е забелязан от охранителните камери – как целенасочено се приближава с тежък , остър предмет към входната врата на посолството, нанася удари и се оттегля в друга посока. Става въпрос за едно все пак укрепено стъкло, витрина на входната врата. То е двойно стъкло, имаме едно прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова не е продължило нападението, тъй като е видял, че след това има още защитни системи.

- Посланик Радуков, последните седмици сме свидетели на ескалация на говора на омразата, смятате ли, че днешното нападение е резултат от този говор на омразата, който продължително време съществува в РСМ спрямо България?

- Не съм сигурен дали е резултата от последната ескалация този говор на омразата и манипулация с истината, дипломатически казано, по темата България продължава вече десетилетия. Това действие разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения. Дали човекът се е почувствал насърчен от този говор през последните седмици или преди тях – в случая е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава в резултат именно на този целенасочено създаван наратив.

- Наблюдаваме и една безнаказаност за нападения над български сдружения, включително и за нападение над хора с българско самосъзнание. Едва 8 месеца е присъдата на нападателите над Християн Пендиков. В същото време пък станахме свидетели на доста по-тежка присъда за Люпчо Георгиевски заради това, че е цитирал Ванче Михайлов. Тази безнаказаност от една страна и от друга страна тези двойни стандарти допринасят ли за подобни посегателства?

- Аз ви благодаря за този доста прецизен анализ на обстановката. Ако говорът на омраза разширява кръга на потенциалните извършители, то тази безнаказаност на престъпленията срещу българската общност или на престъпленията срещу обекти и фигури, свързани с България, не допуска създаването на една превенция, напротив. Показва на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление. Ще ви припомня, че ние през последните години имаме посегателства срещу българи, имаме стрелба, имаме нападение с брадва. Всички тези или не са били ефективно разследвани, съответно не сме стигнали до съдебна зала, или наказанията са били толкова малки, че на практика обезсмислят терминът превенция, а напротив – насърчават този тип посегателства. И това е, естествено, притеснително. Не колкото за служителите на нашето посолство, които напълно съзнателно за направили своя избор да дойдат и работят за България тук, но повече се притеснявам за членовете на българската общност, които нямат тази защита , с която се ползваме ние.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Не биваше да вдигаме ветото, но жълтокопитните и Весела Чернева това ни докараха.

    20:54 11.01.2026

  • 2 си дзън

    10 3 Отговор
    То пък в БГ всички вандали наказани с тези съд и прокуратура.

    Коментиран от #7

    20:54 11.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Трябва да се уведомят европейските институции и пак да им сложим вето. Но едва ли някой ще се занимава. Правителството е в оставка.

    20:57 11.01.2026

  • 4 кочо чистеменски

    9 1 Отговор
    Същото става ив България бе глупако Каквото е повикало ,таково се е обадила €Поголяма безнаказаност има в България Опг борисов и пеевски безнаказано мародерстват из българските ширшни

    Коментиран от #5

    21:04 11.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "кочо чистеменски":

    Ти си като Мирча Кришан с краставицата. За каквото и да било, все Борисов и Пеевски.

    21:07 11.01.2026

  • 6 !!!?

    5 0 Отговор
    Задачата на този посланик е да каже какви дипломатически стъпки ще предприеме към правителствените органи на държавата Северна Македония за да бъде засъпжан и наказан този "патриот", а не да повтаря сугестивните въпроси на журналиста !

    Коментиран от #8

    21:08 11.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    В БГ едни идиоти мацаха Руското посолство с червена боя. Няколко пъти. А копеиките разбиха офиса на ЕК в София и направиха мазало с флакони с боя. Сега са следствени.

    21:11 11.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Той е в чужда държава. Какви стъпки да предприеме? Най много да връчи нота, която Мицкоски ще я хвърли директно в коша за боклук, без въобще да я чете.

    21:14 11.01.2026

  • 9 един съвет от мен

    1 0 Отговор
    тази тема е важна но все пак в момента е много важно като излизате навън в леда и нямате как по друг начин да се предпазите правете следното
    движете се с леко разтворени крака
    правете малки крачки
    опитайте се да ги правите сравнително бързо
    при възможност ръцете леко встрани
    този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
    ръцете встрани помагат за баланса
    приятно ходене

    21:17 11.01.2026

  • 10 Северна макия

    2 0 Отговор
    е наш враг и ние трябва да се отнасяме с нея реципрочно.
    Северна макия не ни е никаква вече.
    Щом не искат мира, нека ги интегрира шиптария.

    21:19 11.01.2026

  • 11 кой му дреме

    2 1 Отговор
    думички !
    толкова си можеме

    21:20 11.01.2026

  • 12 Разберете

    0 0 Отговор
    СЪРБИЯ СТОИ ЗАД ТОЗИ ВАНДАЛСКИ АКТ.ПОСТОЯННО СЕЕ РАЗДОРИ МЕЖДУ НАС И МАКЕДОНИЯ

    21:28 11.01.2026

