"Синът на последния ирански шах е готов да се върне в родината си, за да я поведе към демокрация"

Реза Пахлави - синът на последния ирански шах обяви, че е готов да се върне в родината си, за да поведе прехода на Иран от власт на аутоласите към демократично управление, предаде БНР.
"Готов съм да се завърна в Иран при първа възможност. Вече планирам това и събирам екип за политическия преход. Надявам се, че този път иранският народ ще победи и той ще победи, защото знам, че иранците са готови да умрат за тази кауза, както и аз. Задачата ми е да ръководя прехода и да се уверя, да не оставя камък непреобърнат, така че при пълна прозрачност народът да може свободно да избира своите ръководители и да решава своето собствено бъдеще", каза Реза Пахлави в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз".
По последни, непотвърдени данни на неправителствени организации, в размириците в Иран през последните две седмици са загинали повече от 500 души.
Някои от участниците в протестите в Техеран скандираха за завръщането на шаха, но не е ясно докъде се простира влиянието му, отбелязва агенция Ройтерс.
65-годишният Пахлави бе за последен път Иран преди революцията от 1979 година, когато народът свали баща му от власт.
Главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат водени „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.
„Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участниците в безредиците и терористите в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“
Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове по този въпрос“.
