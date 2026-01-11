Новини
Синът на последния ирански шах е готов да се върне в родината си, за да я поведе към демокрация

Съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат безмилостни, заяви главният прокурор на Иран

Синът на последния ирански шах е готов да се върне в родината си, за да я поведе към демокрация - 1
Милена Богданова

Реза Пахлави - синът на последния ирански шах обяви, че е готов да се върне в родината си, за да поведе прехода на Иран от власт на аутоласите към демократично управление, предаде БНР.

"Готов съм да се завърна в Иран при първа възможност. Вече планирам това и събирам екип за политическия преход. Надявам се, че този път иранският народ ще победи и той ще победи, защото знам, че иранците са готови да умрат за тази кауза, както и аз. Задачата ми е да ръководя прехода и да се уверя, да не оставя камък непреобърнат, така че при пълна прозрачност народът да може свободно да избира своите ръководители и да решава своето собствено бъдеще", каза Реза Пахлави в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз".

По последни, непотвърдени данни на неправителствени организации, в размириците в Иран през последните две седмици са загинали повече от 500 души.

Някои от участниците в протестите в Техеран скандираха за завръщането на шаха, но не е ясно докъде се простира влиянието му, отбелязва агенция Ройтерс.

65-годишният Пахлави бе за последен път Иран преди революцията от 1979 година, когато народът свали баща му от власт.

Главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат водени „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участниците в безредиците и терористите в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“

Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове по този въпрос“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    18 21 Отговор
    "Граждани на Русия , които се държат зле в този живот след смъртта си ще попаднат пак в Русия ..." Евангелие от Матея , стих 2 , глава 1 ва

    18:19 11.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 19 Отговор
    Щом грабят и палят джамии значи не са иранци а Хазари.

    Коментиран от #11

    18:19 11.01.2026

  • 3 Не дразнете

    9 15 Отговор
    бай Дони !

    18:20 11.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    36 17 Отговор
    Изпусне ли се духът от бутилката, после е много трудно да се върне отново там. Така и в България през 1989г. беше изпуснат духът от бутилката и 36 години вече живота за 80% от хората е лош и непоносим, а за някои е пълен Ад!

    Коментиран от #28

    18:22 11.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    27 17 Отговор
    САМО ТАКА!И ДА СЕ ИЗГОНЯТ ЗАПАДНИТЕ ПОСОЛСТВА!

    18:25 11.01.2026

  • 6 Реалист

    14 11 Отговор
    Всеки режим ще направи същото,включително и този на Кремъл.

    18:28 11.01.2026

  • 7 Ъъъъъъъъ

    22 7 Отговор
    Пезешкян призова населението да се включи в битката срещу "протестиращите"....Не знам кой какъв е, но сега може да видим сблъсъци между иранци и "протестиращи".....🤣

    18:34 11.01.2026

  • 8 Линда

    12 13 Отговор
    Според мен протестиращите ще са безмилостни към вас хунта

    19:08 11.01.2026

  • 9 Безмилостни действия!

    12 15 Отговор
    Как си мисли главният ирански прокурор, че действията срещу протестиращите иранци ще бъдат безмилостни, а действията на Тръмп срещу аятоласите ще бъдат милостиви. Наивник, много се лъже!

    19:30 11.01.2026

  • 10 Камилара

    10 15 Отговор
    Този прокурор ще свърши по-зле от кадафито

    19:32 11.01.2026

  • 11 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Я реви още бе брадат кухоглав поганец-култист!

    20:51 11.01.2026

  • 12 Бииии

    11 7 Отговор
    Бийте евреите протестиращи в Иран

    20:51 11.01.2026

  • 13 ?????

    12 4 Отговор
    Аз само да попитам къде в Близкия изток има демокрация след ей такива протести.
    Или тва е друго? А?

    20:53 11.01.2026

  • 14 Презвитер Козма

    9 12 Отговор
    Гордият народ на Персия казва не на Исляма и диктатурата. Скоро време аятолхаха ще увисне на някой телеграфен стълб в Техеран ако Бункерния гном не го приюти в квартира на улица “Доктаторска” в Москва

    20:53 11.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    КАТО НАШ СИМЕОНЧО,ЗА 800 ДНИ...Е. НА НАРОДА И СИ ВЪРНА 180 МИЛИОНА, КОИТО НЕ СА НЕГОВИ!

    20:59 11.01.2026

  • 16 Супер...

    11 7 Отговор
    Реза Пахлави го има как се моли на израелската "стена на плача", като другите ционистки лидери. Изводите ги оставям на вас.

    Коментиран от #18

    21:01 11.01.2026

  • 17 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    5 1 Отговор
    За Всички Аятоласи .

    Някакъв 86 Годишен Чалмар

    Тръгнал да Избива Иранския Народ.

    21:03 11.01.2026

  • 18 Презвитер Козма

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Супер...":

    Ми ти к’во искаш бе ш@пшал, да целува Корана като Путин ли? Израел е враг на Моллите и убийците, много ясно, че Пахлави ще е с Израел

    Коментиран от #27

    21:04 11.01.2026

  • 19 Баце

    14 2 Отговор
    Царска динадтия ще води племето към демокрация, това е все едно дървено желязо, бял негър скиор или Боко Тиквата да не краде. Е нема къ да стане.

    21:08 11.01.2026

  • 20 Ако откаже

    2 0 Отговор
    И аз си мама работа!

    21:08 11.01.2026

  • 21 ФАКТ

    4 2 Отговор
    Продажник а върни се и поведи протестите бъди смел

    21:11 11.01.2026

  • 22 един съвет от мен

    4 0 Отговор
    тази тема е важна но все пак в момента е много важно като излизате навън в леда и нямате как по друг начин да се предпазите правете следното
    движете се с леко разтворени крака
    правете малки крачки
    опитайте се да ги правите сравнително бързо
    при възможност ръцете леко встрани
    този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия кръг почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да отпред тялото
    ръцете встрани помагат за баланса
    приятно ходене

    21:11 11.01.2026

  • 23 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Новият Ирански цар ще ги оправи за 800 дена.

    21:11 11.01.2026

  • 24 Нeвеpoятни т пaци

    5 4 Отговор
    Aз бях готов да кажа какво е интелектуалното ниво на редакцията на този сайт и дежурните русофобни коментатори, но не само ме изтриха, а даже ме блокираха, при положение, че чета откровени псувни, заплахи (за убийство с картечница, наритвания, каторга и какво ли не) и клетви срещу мен лично, Путин и руския народ.

    Коментиран от #30

    21:12 11.01.2026

  • 25 Какво общо има един шах

    8 2 Отговор
    Със демокрацията , и къде по света има демокрация , всъщност никъде

    21:13 11.01.2026

  • 26 долу сащ

    3 2 Отговор
    за да я предададе на краварите както вдички предатели!!!

    21:19 11.01.2026

  • 27 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Презвитер Козма":

    Израел бил "враг на Моллите и убийците"
    Любопитно ми е да знам към коя група принадлежат 20-те хиляди деца убити в Палестина според твоето изкривено съзнание.

    Коментиран от #34

    21:21 11.01.2026

  • 28 80%

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    80% са за Възраждане
    80% са за Русия
    80% живеят в Ад
    80% били против Еврото


    Много магически процент е това!

    А на избори тия 80% никакви ги няма!

    Коментиран от #33, #35, #37

    21:23 11.01.2026

  • 29 За каква

    2 2 Отговор
    демокрация бълнувате ве мисирки ,ще сътворят сами хаос и ще крадът петрола на Иран ,нищо друго

    Коментиран от #38

    21:24 11.01.2026

  • 30 Руската пропаганда опростачва

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нeвеpoятни т пaци":

    И винаги има за цел глупака.

    21:24 11.01.2026

  • 31 Янукович

    1 1 Отговор
    Я да видим, дали почитателите на Янукович, които го смятат за законен президент, дали същите тия смятат Реза Пахлави, за законен шах на Иран?

    21:25 11.01.2026

  • 32 нннн

    2 1 Отговор
    Иска да работи като цар, щото тати бил някога цар.. Скромно, а!

    21:26 11.01.2026

  • 33 Копейките са в интернет

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "80%":

    Навън сякаш са се изпарили.20 копейки пазиха Мочата

    21:27 11.01.2026

  • 34 Презвитер Козма

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "хмм":

    Към групата на убийците от Хамас, които след като избиха 1200 невинни евреи включително и деца и гориха живи бебета, се покриха в тунелите под училища, болници и джамии и използваха цивилните араби като щит

    21:27 11.01.2026

  • 35 Лъв

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "80%":

    Има ли партия в България която може да помогне на тия 80%?

    21:27 11.01.2026

  • 36 604

    2 1 Отговор
    ще я поведе към гражданска война.....туй то

    21:29 11.01.2026

  • 37 604

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "80%":

    кви избори ве, който брои той прави изборите, за туй хората отдавна са ви плюли на мутро-олигархичната демокрация!!!!

    21:31 11.01.2026

  • 38 е, да де

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "За каква":

    То точно това е демокрацията - идват, обират те, фалират те, и накрая те вкарват във война. Ако не вярваш, питай сирийците, либийците, иракчаните, че и българите.

    21:32 11.01.2026

  • 39 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Синът на последния ирански шах е готов да се върне в родината си, за да я поведе към демокрация"

    Баща му щяха да го убият с камъни, но сега синът ще се завърне на бял кон....Американски!🤣
    Ама Путин имал имперски амбиции....🤣

    21:32 11.01.2026

