Велислава Делчева: Няма причина омбудсманът и заместникът му да са сред вариантите за служебен премиер

Самата промяна на позицията представлява конфликт и не виждам абсолютно никаква причина омбудсманът и заместник-омбудсманът да остават като част от списъка за служебен премиер.

Това каза омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Защо? С Жени Марчева“ по бТВ в отговор на въпрос за избора на служебен премиер. Омбудсманът и заместник-омбудсманът са сред длъжностите, измежду които президентът може да посочва служебен премиер.

Делчева смята, че институцията на омбудсмана трябва да бъде независима от останалите власти, както е записано и в самата Конституция и в Закона за омбудсмана. Комитетът на ООН, който извършва акредитация на институции за защита на правата на човека, отправи към България препоръка, в която изрично се посочва, че омбудсманът не трябва да бъде част от изпълнителната власт, посочи също общественият защитник.

Според Делчева, ако омбудсманът приеме да е служебен премиер, може да се подрони репутацията на самата институция. Може да си представите как омбудсманът, който е призван да защитава правата на гражданите, когато държавата не си е свършила работата, за няколко месеца става държавата, след което отново се връща и пак защитава гражданите от действие или бездействие на държавата, коментира тя.

Велислава Делчева каза също, че президентът Румен Радев не я е потърсил за среща по темата. Тя добави, че ще отиде на разговори, ако получи покана. И ще обясня още веднъж моята позиция защо омбудсманът не трябва да бъде служебен премиер, заяви Делчева. Попитана за промяна на Конституцията, тя каза, че за всички е ясно, че член 99 създава проблеми, защото голяма част от потенциалните кандидати, по една или друга причина, не желаят да стават служебни премиери.

Относно смяната на валутата в страната омбудсманът очаква банките да решат проблемите за обмяна на левове в евро. Делчева каза, че граждани са сигнализирали институцията за поскъвапне на храната в училищни столове, за което е изпратила запитване до кмета Васил Терзиев.