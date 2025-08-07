По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.
За стоките, които са били натоварени на плавателни съдове към САЩ и които са били в транзит преди крайния срок в полунощ, се дава разрешение да влизат в страната с по-ниските предишни мита преди 5 октомври.
Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% от Канада и 25% от Индия. Вчера той обяви отделно 25% мито за индийските стоки, което ще бъде наложено след 21 дни заради това, че Индия купува руски петрол.
„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.
Осем основни търговски партньори, на които се падат около 40% от търговията със САЩ, постигнаха рамкови споразумения за търговски и инвестиционни отстъпки, включително Европейският съюз, Япония и Южна Корея, като успяха да намалят основните си митнически ставки до 15%. Великобритания постигна 10%, докато Виетнам, Индонезия, Пакистан и Филипините - до 19% или 20%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:26 07.08.2025
2 Тъпо соросоидче
08:28 07.08.2025
3 Хасковски каунь
Нека компенсираме това с въвеждането на наем 150 млн. на всяка от четирите УСА бази тук..
Коментиран от #6, #7
08:29 07.08.2025
4 си дзън
08:30 07.08.2025
6 си дзън
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Едно годишно данъче от 100евро/м2 на 400 000 руски имота в БГ ще запълни
бюджета и ще има пари за оръжия.
Коментиран от #16, #19
08:32 07.08.2025
7 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти
Коментиран от #13
08:32 07.08.2025
8 търгашите ще компенсират
08:33 07.08.2025
9 Вишванатан Ананд
08:33 07.08.2025
10 Тръмсулът е прав
Естествено Урсулът прецака Европа, която трябва да плати за всичко. Ще се печатат евро, а не долари. Дълговете се поемат от ЕС.
Жалко, че и ние ще платим, но са бяхме мислили преди 35г. Надяваме се децата ни да ни измъкнат някак, а не да чакаме нови 500г освобождение.
08:37 07.08.2025
11 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #14, #21, #23
08:40 07.08.2025
12 Кир Чоретков
Въобще какво ни засяга Тръмп?
Ако махне Посолството и върне имота в Южния парк ще е от полза да всички.
08:41 07.08.2025
13 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":Хи хи хи
Питали оная с ника Костадин Костадинов
- Ти кво работиш ма
- ами украинка съм
08:41 07.08.2025
14 Кир Чопетков
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Русия я няма в списъка с митата. Много забавно се получи.
08:42 07.08.2025
15 Насакото Яката
08:43 07.08.2025
16 Дон Дони
До коментар #6 от "си дзън":Да не ти стоварят това оръжие върху главата, Черноморието да не стане руско като украинското!
08:48 07.08.2025
17 Я пък тоя
Сутрин каже едно на обяд друго, а вечерта направи трето.
08:52 07.08.2025
18 + 40% на всичко ахаха
08:53 07.08.2025
19 Тагарев Тошко
До коментар #6 от "си дзън":Цървулите скъсано но гайдата под мишница! Чувал ли си го? Българите нищо нямаме но санкции ще налагаме!
08:53 07.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:54 07.08.2025
21 Я пък тоя
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Вие кога ще се събудите за да напишете нещо различно?
08:56 07.08.2025
22 бегето да се присъедини към юса
09:00 07.08.2025
23 дядо поп
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А още повече се събуждат нещастни , че са се родили и живеят в ЕС.
09:03 07.08.2025