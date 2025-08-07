Новини
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори
  Тема: Войната на митата

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори

7 Август, 2025 08:25 958 23

Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния им размер

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.

За стоките, които са били натоварени на плавателни съдове към САЩ и които са били в транзит преди крайния срок в полунощ, се дава разрешение да влизат в страната с по-ниските предишни мита преди 5 октомври.

Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% от Канада и 25% от Индия. Вчера той обяви отделно 25% мито за индийските стоки, което ще бъде наложено след 21 дни заради това, че Индия купува руски петрол.

„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Осем основни търговски партньори, на които се падат около 40% от търговията със САЩ, постигнаха рамкови споразумения за търговски и инвестиционни отстъпки, включително Европейският съюз, Япония и Южна Корея, като успяха да намалят основните си митнически ставки до 15%. Великобритания постигна 10%, докато Виетнам, Индонезия, Пакистан и Филипините - до 19% или 20%.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Край с ЕС и еврозоната.Честито запазване на лева Българи!

    08:26 07.08.2025

  • 2 Тъпо соросоидче

    16 2 Отговор
    Слава на Урсула.

    08:28 07.08.2025

  • 3 Хасковски каунь

    23 2 Отговор
    Ние българите губим около 600 млн. долара от т.н.наш приятел.
    Нека компенсираме това с въвеждането на наем 150 млн. на всяка от четирите УСА бази тук..

    Коментиран от #6, #7

    08:29 07.08.2025

  • 4 си дзън

    14 1 Отговор
    След митата балонът Изкуствен интелект и всякакви облаци ще се спука.

    08:30 07.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    5 19 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Едно годишно данъче от 100евро/м2 на 400 000 руски имота в БГ ще запълни
    бюджета и ще има пари за оръжия.

    Коментиран от #16, #19

    08:32 07.08.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти

    Коментиран от #13

    08:32 07.08.2025

  • 8 търгашите ще компенсират

    8 2 Отговор
    25 процента са стабилитетни . другите се сменят . мита си трябват . и ние слагаме на нечленки на еврозоната . турска, сръбска, македония, албания . от това се удвояват приходите . цигари , алкохол , дрехи , мебели , авточасти , лекарства , а това е добре за търгашите . най сметка са лекарства от турция, почивка за ден в гърция , пазар в сърбия . затова е огромния трафик .

    08:33 07.08.2025

  • 9 Вишванатан Ананд

    5 3 Отговор
    Давaй Тръмпе. мaчкaй неолибералите !

    08:33 07.08.2025

  • 10 Тръмсулът е прав

    12 1 Отговор
    Ако непвдига митата трябва да продълже да печата пари. Единственият начин да започне производство на нещо в САЩ е кано се забрани вносът.

    Естествено Урсулът прецака Европа, която трябва да плати за всичко. Ще се печатат евро, а не долари. Дълговете се поемат от ЕС.

    Жалко, че и ние ще платим, но са бяхме мислили преди 35г. Надяваме се децата ни да ни измъкнат някак, а не да чакаме нови 500г освобождение.

    08:37 07.08.2025

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 10 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #14, #21, #23

    08:40 07.08.2025

  • 12 Кир Чоретков

    13 2 Отговор
    Някой сеща ли се въобще Бълария какво изнася за САЩ, освен емигранти?
    Въобще какво ни засяга Тръмп?
    Ако махне Посолството и върне имота в Южния парк ще е от полза да всички.

    08:41 07.08.2025

  • 13 Костадин Костадинов

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Хи хи хи
    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    - Ти кво работиш ма
    - ами украинка съм

    08:41 07.08.2025

  • 14 Кир Чопетков

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Русия я няма в списъка с митата. Много забавно се получи.

    08:42 07.08.2025

  • 15 Насакото Яката

    7 1 Отговор
    Сепуко,това означават тези мита за САЩ и ЕС!

    08:43 07.08.2025

  • 16 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Да не ти стоварят това оръжие върху главата, Черноморието да не стане руско като украинското!

    08:48 07.08.2025

  • 17 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Тръмп е завършил школата на наш Бойко.
    Сутрин каже едно на обяд друго, а вечерта направи трето.

    08:52 07.08.2025

  • 18 + 40% на всичко ахаха

    1 0 Отговор
    Американският матрял ще плати цената хахах

    08:53 07.08.2025

  • 19 Тагарев Тошко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Цървулите скъсано но гайдата под мишница! Чувал ли си го? Българите нищо нямаме но санкции ще налагаме!

    08:53 07.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    С такъв "ПАРТНЬОР"- врагове не ти трябват❗

    08:54 07.08.2025

  • 21 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Вие кога ще се събудите за да напишете нещо различно?

    08:56 07.08.2025

  • 22 бегето да се присъедини към юса

    0 0 Отговор
    да , така ще затлъстеят още нашенци . родени гладни да лапкат до живот .

    09:00 07.08.2025

  • 23 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    А още повече се събуждат нещастни , че са се родили и живеят в ЕС.

    09:03 07.08.2025