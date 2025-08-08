Новини
Вечният президент! Александър Лукашенко за нов мандат: Не, вече не планирам

8 Август, 2025 16:35 747 19

  • беларус-
  • александър лукашенко

Беларуският президент обаче отбеляза, че е по-млад от американския си колега Доналд Тръмп и също е в добра физическа форма

Вечният президент! Александър Лукашенко за нов мандат: Не, вече не планирам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Не, вече не планирам, вече не планирам", каза Лукашенко в интервю за американското сп. "Тайм", излъчено по телевизионния канал "Първи информационен".

Беларуският президент обаче отбеляза, че е по-млад от американския си колега Доналд Тръмп и също е в добра физическа форма.

"Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко. Той добави, че не е искал да се кандидатира за президент и на предишните избори, но е трябвало да остане на власт, за да разсее слуховете, че ще избяга.

"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана."

Лукашенко добави, че не вижда младия си син Николай в голямата политика и помоли да не го наричат негов наследник.

"Не, той не е наследник. Знаех, че ще ме попиташ за това", заяви той. "Не, не. Попитай го, можеш да го обидиш много с това", допълни той.

Според Лукашенко синът му Николай е "донякъде опозиционно" настроен, макар че подкрепя действията му, "разбира се, разбира се от всичко".

Освен това Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".

"Нито аз, нито вие, нито [президентът на Русия Владимир] Путин, нито Тръмп, ние не сме вечни. Всичко ще се промени буквално в следващите две петгодишни, в следващите 10 години. Но нека решим проблема, изхождайки от днешните реалности. Ще се получи. Разбудете Тръмп. А той нека подтикне Зеленски поне към въздушно примирие", заяви беларуският президент.

Лукашенко определи своите отношения с китайския си колега Си Цзинпин като много стабилни и почти семейни.

"Нещо повече, знаете, че по-малкият ми син учи в Китай. С тях вече сме установили, знаете, семейни, може да се каже, отношения", подчерта той в интервюто си. "Имаме форма на общуване, когато моето семейство – аз и Коля – отиваме у дома му и обсъждаме някои въпроси. И той е бил в дома ми. Отдавна сме установили топли приятелски отношения с тях", увери беларуският президент.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Александър Григориевич

    9 4 Отговор
    Лукашенко е роден в Киев и ще следващия президент на Свободна Украйна!

    Коментиран от #6

    16:38 08.08.2025

  • 2 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Δнес е 08.08..Какво стана с ултиматума на Тръмп бре ..?;)

    16:41 08.08.2025

  • 3 СеСеСеРе

    6 7 Отговор
    Знаем ги тия. Уж не планира, ама после - хората ме искат, жертвам се за тях.

    16:42 08.08.2025

  • 4 Рорих

    7 0 Отговор
    След тази новина, кметът на Попово взе решение да последва примера на Лукашенко. Няма да се кандидатира отново.

    16:42 08.08.2025

  • 5 Тоя надуши

    8 7 Отговор
    на къде отиват нещата с путин!

    16:44 08.08.2025

  • 6 Сила

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Григориевич":

    Лукашенко е неуспял футболист и бивш директор на колхоз ....егати късмета в живота извади тоя !!!

    Коментиран от #10

    16:44 08.08.2025

  • 7 Румбата Радев

    3 3 Отговор
    И аз няма да се кандидатирам. Заминавам в централата на НАТО. До свидания, наивни русофили.

    16:45 08.08.2025

  • 8 Сталин

    8 1 Отговор
    Лукашенко един от на великите лидери на новото ,превърна Беларус в единствената нормална държава в Европа,докато талмудистите превърнаха Европа в корумпирана талибанска кочина ,а България се равнява вече с най пропадналите африкански държави,където дори нямат Тикви и Прасета да ги управляват

    16:45 08.08.2025

  • 9 Белорускини напират

    2 5 Отговор
    към България!

    Коментиран от #11, #12

    16:46 08.08.2025

  • 10 Не само това

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Лежал е в психиатрия 1986г. КГБ извади документи още преди 20 години

    Коментиран от #13, #17

    16:47 08.08.2025

  • 11 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Белорускини напират":

    Ами радвайте се тогава.Те са красиви жени.Не са като К.ончита В.урст и останалите жени от Западния свят..

    16:48 08.08.2025

  • 12 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Белорускини напират":

    Да ,много им трябват анадолска кочина и цървули на беларускините

    16:49 08.08.2025

  • 13 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не само това":

    Това съвсем не значи ,че има психиатрични проблеми..В такава клиника може да бъдеш приет и при нервна криза.Както впрочем Урсула зимата лежа в психиатрична клиника..Това далеч не означава,че Урсула е с психиатрични проблеми..
    Зеленски също и той през есента на миналата година лежа в психиатрична клиника..

    16:53 08.08.2025

  • 14 Сталин

    2 0 Отговор
    Беларусите преди няколко години бяха тръгнали за банани ,но като видяха съдбата на най тъпите парчета на света ,укрите и цървулите, много бързо се отказаха

    17:03 08.08.2025

  • 15 Свободен

    0 0 Отговор
    Този ще се кадидатира за първото дърво, когато беларусите се вземат в ръце!
    Само вятъра ще го развява!

    17:04 08.08.2025

  • 16 Той и Путин не искаше нов мандат

    1 0 Отговор
    през 2008, а още е на власт в Русия

    17:04 08.08.2025

  • 17 Свободен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не само това":

    Може ли повече информация, защо лукашенко е лежал в психиатрия?
    За да видим имат ли тези симптоми и неговите поддържници тук!

    17:07 08.08.2025

  • 18 Знаем 😁

    0 0 Отговор
    Двамата с кремълския диктатор са патологични лъжци и пoдлеци.

    17:09 08.08.2025

  • 19 Путин

    0 0 Отговор
    Не иска ама трябва

    17:10 08.08.2025

