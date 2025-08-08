Вечният президент! Александър Лукашенко за нов мандат: Не, вече не планирам

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Не, вече не планирам, вече не планирам", каза Лукашенко в интервю за американското сп. "Тайм", излъчено по телевизионния канал "Първи информационен".
Беларуският президент обаче отбеляза, че е по-млад от американския си колега Доналд Тръмп и също е в добра физическа форма.
"Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко. Той добави, че не е искал да се кандидатира за президент и на предишните избори, но е трябвало да остане на власт, за да разсее слуховете, че ще избяга.
"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана."
Лукашенко добави, че не вижда младия си син Николай в голямата политика и помоли да не го наричат негов наследник.
"Не, той не е наследник. Знаех, че ще ме попиташ за това", заяви той. "Не, не. Попитай го, можеш да го обидиш много с това", допълни той.
Според Лукашенко синът му Николай е "донякъде опозиционно" настроен, макар че подкрепя действията му, "разбира се, разбира се от всичко".
Освен това Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".
"Нито аз, нито вие, нито [президентът на Русия Владимир] Путин, нито Тръмп, ние не сме вечни. Всичко ще се промени буквално в следващите две петгодишни, в следващите 10 години. Но нека решим проблема, изхождайки от днешните реалности. Ще се получи. Разбудете Тръмп. А той нека подтикне Зеленски поне към въздушно примирие", заяви беларуският президент.
Лукашенко определи своите отношения с китайския си колега Си Цзинпин като много стабилни и почти семейни.
"Нещо повече, знаете, че по-малкият ми син учи в Китай. С тях вече сме установили, знаете, семейни, може да се каже, отношения", подчерта той в интервюто си. "Имаме форма на общуване, когато моето семейство – аз и Коля – отиваме у дома му и обсъждаме някои въпроси. И той е бил в дома ми. Отдавна сме установили топли приятелски отношения с тях", увери беларуският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Александър Григориевич
Коментиран от #6
16:38 08.08.2025
2 Атина Палада
16:41 08.08.2025
3 СеСеСеРе
16:42 08.08.2025
4 Рорих
16:42 08.08.2025
5 Тоя надуши
16:44 08.08.2025
6 Сила
До коментар #1 от "Александър Григориевич":Лукашенко е неуспял футболист и бивш директор на колхоз ....егати късмета в живота извади тоя !!!
Коментиран от #10
16:44 08.08.2025
7 Румбата Радев
16:45 08.08.2025
8 Сталин
16:45 08.08.2025
9 Белорускини напират
Коментиран от #11, #12
16:46 08.08.2025
10 Не само това
До коментар #6 от "Сила":Лежал е в психиатрия 1986г. КГБ извади документи още преди 20 години
Коментиран от #13, #17
16:47 08.08.2025
11 Атина Палада
До коментар #9 от "Белорускини напират":Ами радвайте се тогава.Те са красиви жени.Не са като К.ончита В.урст и останалите жени от Западния свят..
16:48 08.08.2025
12 Сталин
До коментар #9 от "Белорускини напират":Да ,много им трябват анадолска кочина и цървули на беларускините
16:49 08.08.2025
13 Атина Палада
До коментар #10 от "Не само това":Това съвсем не значи ,че има психиатрични проблеми..В такава клиника може да бъдеш приет и при нервна криза.Както впрочем Урсула зимата лежа в психиатрична клиника..Това далеч не означава,че Урсула е с психиатрични проблеми..
Зеленски също и той през есента на миналата година лежа в психиатрична клиника..
16:53 08.08.2025
14 Сталин
17:03 08.08.2025
15 Свободен
Само вятъра ще го развява!
17:04 08.08.2025
16 Той и Путин не искаше нов мандат
17:04 08.08.2025
17 Свободен
До коментар #10 от "Не само това":Може ли повече информация, защо лукашенко е лежал в психиатрия?
За да видим имат ли тези симптоми и неговите поддържници тук!
17:07 08.08.2025
18 Знаем 😁
17:09 08.08.2025
19 Путин
17:10 08.08.2025