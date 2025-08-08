Александър Лукашенко: Ще отговоря с ядрено оръжие, ако някой атакува Беларус

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е заявил пред списание Time, че е готов да използва ядрено оръжие в случай на военна агресия срещу републиката. Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа, пише Фокус.
"Нито Путин, нито аз, никой не иска да използва ядрено оръжие. Ние не сме самоубийци. Но вашите сателити, вашите приятели, съюзници нека също разберат това, и аз открито заявих: ако някой престъпи границата ни, ще отговорим веднага с цялото оръжие, с което разполагаме. Това не е заплаха, просто предупреждавам", посочва Лукашенко.
"Русия има достатъчно сили, за да ни подкрепи. Ние се готвим за война. Заявих го откровено: всеки ден, всеки месец се готвим за война, за да я избегнем. Знаем какво да правим. Извлекли сме поуки от всички последни войни“, посочва той.
"Нашата концепция се основава на това, че сме готови да нанесем неприемливи щети на Полша, Литва, Латвия, Естония - на всеки, който ще воюва срещу нас. Неприемливи щети. Аз съм един от елементите, които току-що описах. Затова те разбират, че в този случай може би няма да спечелим войната, но ще им нанесем сериозен удар. И Русия в степента, която ни е необходима днес, помага и ще помага като съюзник“, подчертава Лукашенко.
Той също така посочва, че е подписал съответния указ, който регламентира боравенето с ядрено оръжие. "То се намира в складовете на тези, при които трябва да бъде. Ние ясно разбираме и представяме какво е това, как да го правим. Целите са определени“, заявява президентът на Беларус.
В същото интервю той заявява, че в Беларус вече са определени и се подготвят първите позиции за разполагане на руския ракетен комплекс "Орешник“. Комплексите, както той очаква, ще бъдат доставени до края на тази година.
1 Вашето Мнение
Коментиран от #4
20:37 08.08.2025
2 руски банан
20:37 08.08.2025
3 батка
20:38 08.08.2025
4 и кимчо и батката
До коментар #1 от "Вашето Мнение":имат пълно каско за разлика от нас
20:39 08.08.2025
5 Злобното Джуджи
20:40 08.08.2025
6 Той
20:42 08.08.2025
7 гост
20:43 08.08.2025
8 Мъж с топ...
20:46 08.08.2025
9 Кривоверен алкаш
20:52 08.08.2025
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #14, #16
20:56 08.08.2025
11 барабар лукаш с "мъджети"
21:02 08.08.2025
12 Кой па тебе
21:02 08.08.2025
13 Браво !
Коментиран от #29
21:02 08.08.2025
14 Тихо бе
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Тъ по пи тек.НАТО не е нападнала никой и няма да напада
Коментиран от #24
21:03 08.08.2025
15 Как
21:04 08.08.2025
16 Жълтопаветен канибал
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Уплаши ги това, че батька не се уплаши, когато започнаха преврата. Вместо това грабна калаша в ръка, заедно със сина си застанаха начело и разбиха тамошните жълтопаветни дpиcъци. Те затова оттогава надават демонски писъци срещу Лукашенко, колко лошав диктатор бил.
21:05 08.08.2025
17 Сатана Z
"Путин может послать Трампа нахй."
Лукашенко
21:05 08.08.2025
18 Кратко точно и ясно
21:05 08.08.2025
19 кафявите линии
21:05 08.08.2025
20 Респект
21:05 08.08.2025
21 Хаха
21:06 08.08.2025
22 Волята на победителите.
21:07 08.08.2025
23 Да де
21:08 08.08.2025
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Тихо бе":Кой нападна Югославия Кой срина амбасадата на Китай в Белград Кой изпраща десетки хиляди войници и специалисти в Украйна
Коментиран от #26, #28
21:08 08.08.2025
25 Бегай
Ако не е някое джудже от москва, ще е джуджето от Пхенян.Ако не е той ,ще е тоя изкукуригалц...
Само се пъчат и поддрънчат с тия ядрени бомби.
21:11 08.08.2025
26 България 🇧🇬, чети неуки човек
До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
Коментиран от #30, #35
21:11 08.08.2025
27 Ха ха ха
21:14 08.08.2025
28 Защо
До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В България има толкова много хора, които като теб не знаейки или отровени с чужда идеология. Са готови да се изправят срещу своята държава и народ? Какви са причините? Заразени с руската идеология пионерчета и чавдарчета ли сте? Да вземете да си научите историята на своя народ? Тъкмо ще си намерите цел в живота! Да изучите българската история, не партийната история на тапанарите.
Коментиран от #33
21:14 08.08.2025
29 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #13 от "Браво !":САМО ЛИПСВА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ................,. ТА ДА СТАНАТ "ТРИМАТА ГЛУПАЦИ" ................... ФАКТ !
21:15 08.08.2025
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "България 🇧🇬, чети неуки човек":Всичко това е вярно Много малко хора знаят че България дефакто е била във война с Югославия по времето на Червенков След първата американска бомба паднала в столица на държава от антихитлеристката коалиция договора от Рейкявик не струва лула тютюн Пълна ревизия на Ялта и Потсдам Америка наруши споразумението
Коментиран от #36
21:18 08.08.2025
31 Гориил
21:20 08.08.2025
32 НИКО
21:22 08.08.2025
33 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "Защо":Относно историята на България е добре първо да ми обясните как се побраха двеста четници плюс други пътници плюс екипаж на кораба Радецки После ми обяснение как така Левски е знаел Перфектно турски и е имал над десет тескерета Какъв е бил Раковски Каравелов Вазов Кой е финансирал легията и защо
21:26 08.08.2025
34 Сериозен ей
21:27 08.08.2025
35 Жълтопаветен канибал
До коментар #26 от "България 🇧🇬, чети неуки човек":Според Саймън Ципис експерт по международна сигурност и кибертepopизъм, Македония е проблем създаден от англocaкcите още по време на Освобождението. Макар сръбските инспирации към Македония да са доста отпреди това.
Коментиран от #37, #38
21:31 08.08.2025
36 Което
До коментар #30 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не заличава факта на злото което Русия е сторила на българския народ в македонската област. Нали така. Резултатът се вижда от всички, една изкуствена държава.
Коментиран от #40, #41
21:33 08.08.2025
37 Йехе
До коментар #35 от "Жълтопаветен канибал":Добра шега, но не става.
21:34 08.08.2025
38 Какво мисли Цайман шамана за това
До коментар #35 от "Жълтопаветен канибал":Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
Коментиран от #42, #45
21:35 08.08.2025
39 шашармак
21:44 08.08.2025
40 Жълтопаветен канибал
До коментар #36 от "Което":Цялата тази история за злата Русия обикновено се разпространява от атланическите-османофилски среди. Така че имам основателни съмнения към всяка информация която идва от сkoпeните (по препоръка на Паси) атлантета.
А Англия е от отколешен неприятел на България и нашия народ! Така че има логика това което казва Ципис.
21:44 08.08.2025
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #36 от "Което":За мен е важно защо бе нарушено споразумението от Потсдам Защо се обединиха зоните на Франция Англия и САЩ и направиха ФРГ За България Русия е направила и добро и лошо България е загубила ВСВ и е в зоната на Русия Чърчил я разменя за Гърция За мен е важна справедливостта Другото няма значение
Коментиран от #43
21:44 08.08.2025
42 Жълтопаветен канибал
До коментар #38 от "Какво мисли Цайман шамана за това":Те затова се казват договорки, защото не са договори, умник. Какво ще стане накрая никой не знае. И тъй като тогавашна Обединена Европа, са били на страната на Турция, Русия е трябвало да се бие срещу тогавашното "НАТО". Резултатът е ясен, Европа разкъсва Санстефанска България!
Коментиран от #44, #46
21:48 08.08.2025
43 Да да
До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Чувал съм от такива. Които викат че не ги интересува какво зло е направила Русия на българския народ. Цитирам "нали ние тук сме си били добре". Думите на самия безроден човек. Какво ме интересува че на вижте му е зле. Това е особена и гшхсрактерна черта в българското самосъзнание доколкото един човек изобщо има такова. Както и безчетните предателства и разцепления в борбите за българската кауза.
21:49 08.08.2025
44 Сигурен ли си
До коментар #42 от "Жълтопаветен канибал":Как да не се знае какво се е случило бе интелигент. Северна Добруджа не я ли отцепи Русия? Южна Добруджа не се ли опита Русия да я отцепи? Македония не я ли създаде Русия? Какво учите по история днес? Как да станете фалшиви бизнесмени и измамници с хотели, които грабят своя народ?
Коментиран от #47
21:52 08.08.2025
45 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Какво мисли Цайман шамана за това":Никой никога не е имал интерес от силна държава на Балканите Една такива държава може да обърне много каруци по ПЪТЯ НА КОПРИНАТА
21:53 08.08.2025
46 Сюлейман Великолепни
До коментар #42 от "Жълтопаветен канибал":Охх,котьо много си слаб по-история
21:56 08.08.2025
47 Жълтопаветен канибал
До коментар #44 от "Сигурен ли си":И аз не знам каква евроатлантическа османофилска история учат туземните атлантета, в която Европа която прави Берлинския конгрес е добрата, а Русия която прави Санстефанска България е лошата.
21:56 08.08.2025