Александър Лукашенко: Ще отговоря с ядрено оръжие, ако някой атакува Беларус

8 Август, 2025 20:35 1 083 47

В същото интервю той заявява, че в Беларус вече са определени и се подготвят първите позиции за разполагане на руския ракетен комплекс "Орешник“

Александър Лукашенко: Ще отговоря с ядрено оръжие, ако някой атакува Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е заявил пред списание Time, че е готов да използва ядрено оръжие в случай на военна агресия срещу републиката. Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа, пише Фокус.

"Нито Путин, нито аз, никой не иска да използва ядрено оръжие. Ние не сме самоубийци. Но вашите сателити, вашите приятели, съюзници нека също разберат това, и аз открито заявих: ако някой престъпи границата ни, ще отговорим веднага с цялото оръжие, с което разполагаме. Това не е заплаха, просто предупреждавам", посочва Лукашенко.

"Русия има достатъчно сили, за да ни подкрепи. Ние се готвим за война. Заявих го откровено: всеки ден, всеки месец се готвим за война, за да я избегнем. Знаем какво да правим. Извлекли сме поуки от всички последни войни“, посочва той.

"Нашата концепция се основава на това, че сме готови да нанесем неприемливи щети на Полша, Литва, Латвия, Естония - на всеки, който ще воюва срещу нас. Неприемливи щети. Аз съм един от елементите, които току-що описах. Затова те разбират, че в този случай може би няма да спечелим войната, но ще им нанесем сериозен удар. И Русия в степента, която ни е необходима днес, помага и ще помага като съюзник“, подчертава Лукашенко.

Той също така посочва, че е подписал съответния указ, който регламентира боравенето с ядрено оръжие. "То се намира в складовете на тези, при които трябва да бъде. Ние ясно разбираме и представяме какво е това, как да го правим. Целите са определени“, заявява президентът на Беларус.

В същото интервю той заявява, че в Беларус вече са определени и се подготвят първите позиции за разполагане на руския ракетен комплекс "Орешник“. Комплексите, както той очаква, ще бъдат доставени до края на тази година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    18 15 Отговор
    Много ясно, виж краварника как е свърнал глава и се прави на разсеян, с Кимчо.

    Коментиран от #4

    20:37 08.08.2025

  • 2 руски банан

    20 25 Отговор
    Като че някой е приритал да атакува Беларус.

    20:37 08.08.2025

  • 3 батка

    19 3 Отговор
    радваш ма 👍

    20:38 08.08.2025

  • 4 и кимчо и батката

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    имат пълно каско за разлика от нас

    20:39 08.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    18 20 Отговор
    Само на племето Зулу би му хрумнало да нападне пропадлата Беларус ради картофите, Батя 🤣🤣🤣

    20:40 08.08.2025

  • 6 Той

    22 12 Отговор
    Беларус е много подредена, красива и чудна страна.

    20:42 08.08.2025

  • 7 гост

    10 11 Отговор
    Няма,няма,,, Откаченко го захапва главата...нещо им има на тези хора,нещо нелечимо...

    20:43 08.08.2025

  • 8 Мъж с топ...

    11 5 Отговор
    ...ки, не каТ нашТе наведени 🐀🐀🐀

    20:46 08.08.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    9 9 Отговор
    Живото доказателство че НЕ всеки трябва да притежава ядрено оръжие...то просто ти се навира в очите...

    20:52 08.08.2025

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 7 Отговор
    Точно Беларус обърка плановете на Нато Група армии север не посмяха да нападнат Беларус Какво ги уплаши не знам но планът пропадна

    Коментиран от #14, #16

    20:56 08.08.2025

  • 11 барабар лукаш с "мъджети"

    6 7 Отговор
    тя русия изчезва за половин час че ти ли бре 🤣

    21:02 08.08.2025

  • 12 Кой па тебе

    7 6 Отговор
    Ще те напада бе ,кой го е зор

    21:02 08.08.2025

  • 13 Браво !

    10 6 Отговор
    Двама типичниИдиота на снимката .

    Коментиран от #29

    21:02 08.08.2025

  • 14 Тихо бе

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Тъ по пи тек.НАТО не е нападнала никой и няма да напада

    Коментиран от #24

    21:03 08.08.2025

  • 15 Как

    2 4 Отговор
    Как да не искат ядрена война? Руснаците постоянно заплашват целия свят с ядрени бомби. Не може да вадиш атомни бомби и да не искаш да ги използваш. И китайците имат но не заплашват никого!

    21:04 08.08.2025

  • 16 Жълтопаветен канибал

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Уплаши ги това, че батька не се уплаши, когато започнаха преврата. Вместо това грабна калаша в ръка, заедно със сина си застанаха начело и разбиха тамошните жълтопаветни дpиcъци. Те затова оттогава надават демонски писъци срещу Лукашенко, колко лошав диктатор бил.

    21:05 08.08.2025

  • 17 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Цитат от интервюто на Батка:
    "Путин может послать Трампа нахй."

    Лукашенко

    21:05 08.08.2025

  • 18 Кратко точно и ясно

    7 3 Отговор
    Браво на Лукашенко !

    21:05 08.08.2025

  • 19 кафявите линии

    5 4 Отговор
    И кремълското джудже казваше същото.

    21:05 08.08.2025

  • 20 Респект

    5 3 Отговор
    Изключителен лидер и патриот.

    21:05 08.08.2025

  • 21 Хаха

    3 2 Отговор
    Дебелия и късокракия. Тези стават за ролите на Астерикс и Обеликс. Топчно пък са си самоубийци. Ама и двамата. И до ядрена война няма да се стигне. На Украйна трябва да се върне ядреното оръжие.

    21:06 08.08.2025

  • 22 Волята на победителите.

    5 3 Отговор
    По късно Орешник в Куба ,Венесуела,Северна Корея и Иран.Те разбират само по този начин!

    21:07 08.08.2025

  • 23 Да де

    2 1 Отговор
    Обаче любовницата на Лукашенко не се притеснява да напада други държави.

    21:08 08.08.2025

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тихо бе":

    Кой нападна Югославия Кой срина амбасадата на Китай в Белград Кой изпраща десетки хиляди войници и специалисти в Украйна

    Коментиран от #26, #28

    21:08 08.08.2025

  • 25 Бегай

    4 1 Отговор
    Ей, аман от малоумняци...
    Ако не е някое джудже от москва, ще е джуджето от Пхенян.Ако не е той ,ще е тоя изкукуригалц...
    Само се пъчат и поддрънчат с тия ядрени бомби.

    21:11 08.08.2025

  • 26 България 🇧🇬, чети неуки човек

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    Коментиран от #30, #35

    21:11 08.08.2025

  • 27 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    когато вместо акъл, имаш картошки в главата.....

    21:14 08.08.2025

  • 28 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    В България има толкова много хора, които като теб не знаейки или отровени с чужда идеология. Са готови да се изправят срещу своята държава и народ? Какви са причините? Заразени с руската идеология пионерчета и чавдарчета ли сте? Да вземете да си научите историята на своя народ? Тъкмо ще си намерите цел в живота! Да изучите българската история, не партийната история на тапанарите.

    Коментиран от #33

    21:14 08.08.2025

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво !":

    САМО ЛИПСВА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ................,. ТА ДА СТАНАТ "ТРИМАТА ГЛУПАЦИ" ................... ФАКТ !

    21:15 08.08.2025

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "България 🇧🇬, чети неуки човек":

    Всичко това е вярно Много малко хора знаят че България дефакто е била във война с Югославия по времето на Червенков След първата американска бомба паднала в столица на държава от антихитлеристката коалиция договора от Рейкявик не струва лула тютюн Пълна ревизия на Ялта и Потсдам Америка наруши споразумението

    Коментиран от #36

    21:18 08.08.2025

  • 31 Гориил

    2 1 Отговор
    Можете да нямате никакви съмнения, никакви илюзии и никаква еуфория. Лукашенко няма да пощади психопатите.

    21:20 08.08.2025

  • 32 НИКО

    3 1 Отговор
    САМО ТАКА БАТКА БЕЛАРУС НЯМА КАКВО ДА ГУБИ

    21:22 08.08.2025

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Защо":

    Относно историята на България е добре първо да ми обясните как се побраха двеста четници плюс други пътници плюс екипаж на кораба Радецки После ми обяснение как така Левски е знаел Перфектно турски и е имал над десет тескерета Какъв е бил Раковски Каравелов Вазов Кой е финансирал легията и защо

    21:26 08.08.2025

  • 34 Сериозен ей

    2 0 Отговор
    Тебе пък кой те брои за нещо

    21:27 08.08.2025

  • 35 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "България 🇧🇬, чети неуки човек":

    Според Саймън Ципис експерт по международна сигурност и кибертepopизъм, Македония е проблем създаден от англocaкcите още по време на Освобождението. Макар сръбските инспирации към Македония да са доста отпреди това.

    Коментиран от #37, #38

    21:31 08.08.2025

  • 36 Което

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не заличава факта на злото което Русия е сторила на българския народ в македонската област. Нали така. Резултатът се вижда от всички, една изкуствена държава.

    Коментиран от #40, #41

    21:33 08.08.2025

  • 37 Йехе

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жълтопаветен канибал":

    Добра шега, но не става.

    21:34 08.08.2025

  • 38 Какво мисли Цайман шамана за това

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жълтопаветен канибал":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    Коментиран от #42, #45

    21:35 08.08.2025

  • 39 шашармак

    0 0 Отговор
    Я па тоя. Тоя тракторист знае ли какво го очаква ако си позволи да изстреля ядрено оръжие.

    21:44 08.08.2025

  • 40 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Което":

    Цялата тази история за злата Русия обикновено се разпространява от атланическите-османофилски среди. Така че имам основателни съмнения към всяка информация която идва от сkoпeните (по препоръка на Паси) атлантета.

    А Англия е от отколешен неприятел на България и нашия народ! Така че има логика това което казва Ципис.

    21:44 08.08.2025

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Което":

    За мен е важно защо бе нарушено споразумението от Потсдам Защо се обединиха зоните на Франция Англия и САЩ и направиха ФРГ За България Русия е направила и добро и лошо България е загубила ВСВ и е в зоната на Русия Чърчил я разменя за Гърция За мен е важна справедливостта Другото няма значение

    Коментиран от #43

    21:44 08.08.2025

  • 42 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какво мисли Цайман шамана за това":

    Те затова се казват договорки, защото не са договори, умник. Какво ще стане накрая никой не знае. И тъй като тогавашна Обединена Европа, са били на страната на Турция, Русия е трябвало да се бие срещу тогавашното "НАТО". Резултатът е ясен, Европа разкъсва Санстефанска България!

    Коментиран от #44, #46

    21:48 08.08.2025

  • 43 Да да

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Чувал съм от такива. Които викат че не ги интересува какво зло е направила Русия на българския народ. Цитирам "нали ние тук сме си били добре". Думите на самия безроден човек. Какво ме интересува че на вижте му е зле. Това е особена и гшхсрактерна черта в българското самосъзнание доколкото един човек изобщо има такова. Както и безчетните предателства и разцепления в борбите за българската кауза.

    21:49 08.08.2025

  • 44 Сигурен ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Жълтопаветен канибал":

    Как да не се знае какво се е случило бе интелигент. Северна Добруджа не я ли отцепи Русия? Южна Добруджа не се ли опита Русия да я отцепи? Македония не я ли създаде Русия? Какво учите по история днес? Как да станете фалшиви бизнесмени и измамници с хотели, които грабят своя народ?

    Коментиран от #47

    21:52 08.08.2025

  • 45 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какво мисли Цайман шамана за това":

    Никой никога не е имал интерес от силна държава на Балканите Една такива държава може да обърне много каруци по ПЪТЯ НА КОПРИНАТА

    21:53 08.08.2025

  • 46 Сюлейман Великолепни

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Жълтопаветен канибал":

    Охх,котьо много си слаб по-история

    21:56 08.08.2025

  • 47 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сигурен ли си":

    И аз не знам каква евроатлантическа османофилска история учат туземните атлантета, в която Европа която прави Берлинския конгрес е добрата, а Русия която прави Санстефанска България е лошата.

    21:56 08.08.2025

