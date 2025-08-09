Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска идния петък

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска идния петък

9 Август, 2025 05:29, обновена 9 Август, 2025 04:39 455 7

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • среща-
  • русия-
  • сащ

Новината обяви американският президент

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска идния петък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска, съобщи БТА.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

В четвъртък Путин потвърди, че е планирана среща с Тръмп за войната в Украйна, и предложи Обединените арабски емирства като възможен домакин на разговорите.

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.

Новината за срещата бе потвърдена пред журналисти от съветника на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Ушаков посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

"Ако гледаме напред, то, естествено се ориентираме към това следващата среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп да бъде на руска земя. Съответната покана към американския лидер вече е отправена", каза кремълският официален представител.

По-рано президентът на САЩ каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението между Москва и Киев ще включва размяна на територии.

"Ще има известна размяна на земи за доброто на двете държави", каза той пред журналисти по време на среща на върха за мир в Белия дом с участието на лидерите на Армения и Азербайджан.

По-рано вчера Тръмп каза, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии като част от споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Но Кремъл изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.

В четвъртък руският лидер каза, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.

Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя незаконно анексира през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.

Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добра новина

    6 0 Отговор
    А юнака с тениската няма ли да е ПОКАНЕН ДА ПРАВИ СМЕШКИ

    04:36 09.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Центаджии защо Путин няма да бъде арестуван на краварска земя!? Нали има заповед за ареста му от ООН?

    04:37 09.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 5 Отговор
    Много странно руски президент да подпише споразумение на краварска земя! Това ми изглежда като капитулация за Русия. Защо Путин отива при врага!? Защо не направиха срещата в Бейжин или Ню Делхи? Или Рияд? Ако щеш и във Цюрих.

    04:39 09.08.2025

  • 4 Роберт ДеНиро жега

    0 4 Отговор
    Путин е новия Горбачев! Спекулациите че Путин работи за зионистите се оказаха верни. Путин продаде матушка и 1 млн руски мъже загинаха напразно. Путин ще върне земя на окраина, то е ясно!

    04:42 09.08.2025

  • 5 Киро Сводникъъ

    0 1 Отговор
    Абонирайти се за моя Патреон да ви кажа кво ши стани. Есклузивно видео от Киа Спортаж. Веско го реже и качва. Много съм разочарован, ши ставам Републиканец. Русия приключи.

    04:44 09.08.2025

  • 6 Роберт ДеНиро жега

    0 0 Отговор
    След това предателство Путин подава оставка и Медведев става президент. Но ще завие към кого...към Демократите. Започва процеса по приватизация на Русия от краварски хедж фондове. На нас ни откраднаха всичко, сега отиват в расий.

    04:46 09.08.2025

  • 7 Карате Кид оригинала

    0 0 Отговор
    Тотално унижение за Путин! Той да отиде при врага да подпише мир ☮️ Алоооу многоходовия таксиджия нали не те интересуваше нищо и само интереса на Русия защитаваш!? Нали войната продължава до изпълняване на целите!? Защо дебелия палячо кравар Тръмпоча не дойде в Москва като иска да договори мир!? Ааа? Кажи бе многоходовия!? Защо ти отиваш при него бе?

    04:51 09.08.2025