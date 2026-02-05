Кметът на Киев: Ситуацията е сериозна! Някои сгради в столицата ще останат поне два месеца без отопление

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че специалисти са анализирали щетите по Дарницката ТЕЦ, която е била една от целите на масираната руска атака в нощта срещу вторник. По думите му централата е получила критични поражения, а възстановяването ѝ ще отнеме най-малко два месеца, при условие че няма нови разрушителни удари.
Кличко уточни, че Дарницката ТЕЦ е осигурявала топлоснабдяването на части от жилищните райони Дарницки и Днепровски, включително над 1100 многоетажни сгради. В тези домове на сутринта на 3 февруари е била източена водата от отоплителните системи, за да се предотврати замръзване и допълнителни повреди. Кметът публикува и списък с адресите, за които до възстановяването на централата подаването на топлоенергия "за съжаление е невъзможно".
От началото на годината Киев е бил подложен на четири масирани атаки. При три от тях, всички на левия бряг на река Днепър, без отопление са оставали около 6000 многоетажни жилищни сгради. След удара на 3 февруари без топлоснабдяване остават над хиляда блока, за които кметът информира в последното си изявление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #21
20:57 05.02.2026
2 Българин
Вие отказахте! Е само сте си заслужили съдбата! Който е глупав, трябва да страда!
21:00 05.02.2026
3 Не е така
21:03 05.02.2026
4 В.В.П
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна
Коментиран от #26
21:03 05.02.2026
5 руски победи настъпление
21:05 05.02.2026
6 руски депутати с изявление
21:06 05.02.2026
7 И боксьорът е оптимист
Коментиран от #18, #20
21:06 05.02.2026
8 Хм...
А руснаците дори още не са запрегнали...
21:07 05.02.2026
9 Соваж бейби
21:08 05.02.2026
11 Здрасти ш
21:09 05.02.2026
12 Шопо
21:13 05.02.2026
13 хихи
Да ни топли Борис Джонсън
21:19 05.02.2026
14 Хм...
Нещо подобно се е задало и във Франция, но доста по мащабно и с доста по гнусни подробности касаещи друг же лаещ, мИкрончето на дядо бриджит.
Запасяваите се с бира и пуканки, предстоят много забавни и поучителни мелодрами в "обединения", "демократичен" запад.
Коментиран от #27
21:20 05.02.2026
15 Георгиев
Коментиран от #17
21:26 05.02.2026
16 ех и ние да имахме тоз късмет
21:28 05.02.2026
17 Мдаа...
До коментар #15 от "Георгиев":Лично аз мога да приютя до три внимателно подбрани от мен у краинки 25-35 годишни. Ще им осигуря покрив, що годе прилична храна и превъзпитание. Срещу пълно и безпрекословно послушание, естествено. Разбира се, след обстоен медицински преглед за евентуално наличие на полово предавани болести.
21:37 05.02.2026
18 Кметът на Киев
До коментар #7 от "И боксьорът е оптимист":Е, след два месеца ще се стопли времето и не трябва парно.. Ама Зеленото барна ли го, ще го правя на пихтия..
21:55 05.02.2026
19 Но пък
21:57 05.02.2026
20 Тотал щета по тръбите лальо!
До коментар #7 от "И боксьорът е оптимист":Тоя е тъп боксьор. ВСИТЕ тръби ке се напукат, на ВиК, водопроводните, топлопроводност. Тотал щета ще е по всички тръби с вода по всички сгради. Е това как ще се оправи за два месеца? Тоя лаже КАО изпечен наш управляващ от ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ.
22:01 05.02.2026
21 Петрохан Жълтопаветников
До коментар #1 от "Путин, В. В.":Те ще е видят сега като нямат старлинк, нищо няма уцелят! Пътят към Москва е открит! 😂😂
22:01 05.02.2026
22 Механик
Кой не скача е москал!
Кой не скача е москал!
Кой не скача е.... замръзнАл.
22:11 05.02.2026
23 смотань бандерець..
22:26 05.02.2026
24 Хохо Бохо
22:37 05.02.2026
25 Шумен
22:43 05.02.2026
26 Kaлпазанин
До коментар #4 от "В.В.П":Медицината е безполезна в твоя случай ,щом имаш такъв "достоверен източник"
23:04 05.02.2026
27 Ха,ха
До коментар #14 от "Хм...":Там е Ротшил с частната банка, спонсори на войни
00:04 06.02.2026
28 Вовата
Нали януарските сметки за ток в цяла България са по високи заради войната в украйна !?!
Да не би хартията за златната тоалетна да се свършила !?!
19:43 06.02.2026