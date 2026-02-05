Новини
Свят »
Украйна »
Кметът на Киев: Ситуацията е сериозна! Някои сгради в столицата ще останат поне два месеца без отопление
  Тема: Украйна

Кметът на Киев: Ситуацията е сериозна! Някои сгради в столицата ще останат поне два месеца без отопление

5 Февруари, 2026 20:53 1 549 28

  • виталий кличко-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
  • укренерго

Виталий Кличко съобщи, че специалисти са анализирали щетите по Дарницката ТЕЦ, която е била една от целите на масираната руска атака в нощта срещу вторник

Кметът на Киев: Ситуацията е сериозна! Някои сгради в столицата ще останат поне два месеца без отопление - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че специалисти са анализирали щетите по Дарницката ТЕЦ, която е била една от целите на масираната руска атака в нощта срещу вторник. По думите му централата е получила критични поражения, а възстановяването ѝ ще отнеме най-малко два месеца, при условие че няма нови разрушителни удари.

Кличко уточни, че Дарницката ТЕЦ е осигурявала топлоснабдяването на части от жилищните райони Дарницки и Днепровски, включително над 1100 многоетажни сгради. В тези домове на сутринта на 3 февруари е била източена водата от отоплителните системи, за да се предотврати замръзване и допълнителни повреди. Кметът публикува и списък с адресите, за които до възстановяването на централата подаването на топлоенергия "за съжаление е невъзможно".

От началото на годината Киев е бил подложен на четири масирани атаки. При три от тях, всички на левия бряг на река Днепър, без отопление са оставали около 6000 многоетажни жилищни сгради. След удара на 3 февруари без топлоснабдяване остават над хиляда блока, за които кметът информира в последното си изявление.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин, В. В.

    46 3 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #21

    20:57 05.02.2026

  • 2 Българин

    43 2 Отговор
    Братска Русия ви предложи да ви пощади енергетика, срещу пълно подчинение.
    Вие отказахте! Е само сте си заслужили съдбата! Който е глупав, трябва да страда!

    21:00 05.02.2026

  • 3 Не е така

    34 0 Отговор
    Ситуацията е катастрофална. На мен ми се струва, че май само на Кличко му пука.

    21:03 05.02.2026

  • 4 В.В.П

    3 27 Отговор
    Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява

    Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна

    Коментиран от #26

    21:03 05.02.2026

  • 5 руски победи настъпление

    3 27 Отговор
    Безкрай, четири годишното тридневно СВО превзема, громи, обсажда, пробива, напредва, чували, клещи и всякакви руски изхвърляния и пръдни, само и само да покажат нещо, а истината е че Зеленски въпреки тежката ситуация в която се сражава срещу четворен враг, Русия, САЩ, Китай и Северна Корея не може да бъде победен, направи бункерният червей за смях пред целия свят.

    21:05 05.02.2026

  • 6 руски депутати с изявление

    4 24 Отговор
    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    21:06 05.02.2026

  • 7 И боксьорът е оптимист

    31 1 Отговор
    Само два месеца ли. Според мен ще бъде докато не дойдат руски специалисти за да го пуснат. Те просто ще бъдат у дома си и ще помагат за възстановяването вместо,, индивидите трето полови ,,от коалицията на лаещите

    Коментиран от #18, #20

    21:06 05.02.2026

  • 8 Хм...

    36 2 Отговор
    И прибалтийските минипинчери взеха да поумняват. Президента на Латвия с особено неудоволствие поиска преки преговори между Русия и ЕсеС. Поради същите причини като бившия външен министър на Финландия и пръв ястреб- кинтите назаем свършват, нови заеми никой не дава, икономиката утече в канала.
    А руснаците дори още не са запрегнали...

    21:07 05.02.2026

  • 9 Соваж бейби

    32 3 Отговор
    Малко им е на украинците ,трябва още по сериозно да ги пердаши Русия докато се сетят да направят Зеленото и шайката му на черевме.

    21:08 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Здрасти ш

    22 1 Отговор
    Нали ви пращаме безплатен ток, що ревеш тогава?

    21:09 05.02.2026

  • 12 Шопо

    30 1 Отговор
    Путин не иска да бомби Киев защото там живеят много Руснаци, Той иска да принуди хората да напуснат града и тогава да атакува. Лвов е друго нещо там може да бомби веднага.

    21:13 05.02.2026

  • 13 хихи

    19 0 Отговор
    Мир чрез сила!
    Да ни топли Борис Джонсън

    21:19 05.02.2026

  • 14 Хм...

    23 0 Отговор
    Един от основните же лаещи, стармър, е на път да потъне в блатото епщайн. Яко е замесено и кралското семейство. В момента в малкобритания се заформя грандиозен цирк.
    Нещо подобно се е задало и във Франция, но доста по мащабно и с доста по гнусни подробности касаещи друг же лаещ, мИкрончето на дядо бриджит.
    Запасяваите се с бира и пуканки, предстоят много забавни и поучителни мелодрами в "обединения", "демократичен" запад.

    Коментиран от #27

    21:20 05.02.2026

  • 15 Георгиев

    13 0 Отговор
    Време е за евакуация. Все ще се намери къде. И ще е по безопасно. Защото идва ред на Банкова, а после ще е страшно.

    Коментиран от #17

    21:26 05.02.2026

  • 16 ех и ние да имахме тоз късмет

    4 0 Отговор
    по възможност завинаги

    21:28 05.02.2026

  • 17 Мдаа...

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Георгиев":

    Лично аз мога да приютя до три внимателно подбрани от мен у краинки 25-35 годишни. Ще им осигуря покрив, що годе прилична храна и превъзпитание. Срещу пълно и безпрекословно послушание, естествено. Разбира се, след обстоен медицински преглед за евентуално наличие на полово предавани болести.

    21:37 05.02.2026

  • 18 Кметът на Киев

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "И боксьорът е оптимист":

    Е, след два месеца ще се стопли времето и не трябва парно.. Ама Зеленото барна ли го, ще го правя на пихтия..

    21:55 05.02.2026

  • 19 Но пък

    7 0 Отговор
    Шефчето каза, че няма проблем и войната продължава. Абе обяви си го като все едно той е на фронта

    21:57 05.02.2026

  • 20 Тотал щета по тръбите лальо!

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "И боксьорът е оптимист":

    Тоя е тъп боксьор. ВСИТЕ тръби ке се напукат, на ВиК, водопроводните, топлопроводност. Тотал щета ще е по всички тръби с вода по всички сгради. Е това как ще се оправи за два месеца? Тоя лаже КАО изпечен наш управляващ от ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ.

    22:01 05.02.2026

  • 21 Петрохан Жълтопаветников

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, В. В.":

    Те ще е видят сега като нямат старлинк, нищо няма уцелят! Пътят към Москва е открит! 😂😂

    22:01 05.02.2026

  • 22 Механик

    6 0 Отговор
    Ами да почват да скачат та да се загряват. Опит имат. На майдана скачаха.
    Кой не скача е москал!
    Кой не скача е москал!
    Кой не скача е.... замръзнАл.

    22:11 05.02.2026

  • 23 смотань бандерець..

    6 0 Отговор
    Тия пък масковци,уж не го ловать старлинго а уцелия най убавио тец в бандерско,дека даваше жешко у столицата на кieвската хунта

    22:26 05.02.2026

  • 24 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Споко ве зеленчук, догодина пак ще ти избомбят енергийната система. Ма си тп на зеленчук от удърите в главата

    22:37 05.02.2026

  • 25 Шумен

    6 0 Отговор
    На наркомана нали му е топло , кво му пука за хората

    22:43 05.02.2026

  • 26 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "В.В.П":

    Медицината е безполезна в твоя случай ,щом имаш такъв "достоверен източник"

    23:04 05.02.2026

  • 27 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Там е Ротшил с частната банка, спонсори на войни

    00:04 06.02.2026

  • 28 Вовата

    1 0 Отговор
    Как може така !!!!
    Нали януарските сметки за ток в цяла България са по високи заради войната в украйна !?!
    Да не би хартията за златната тоалетна да се свършила !?!

    19:43 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания