Кметът на Киев: Ситуацията е сериозна! Някои сгради в столицата ще останат поне два месеца без отопление

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че специалисти са анализирали щетите по Дарницката ТЕЦ, която е била една от целите на масираната руска атака в нощта срещу вторник. По думите му централата е получила критични поражения, а възстановяването ѝ ще отнеме най-малко два месеца, при условие че няма нови разрушителни удари.

Кличко уточни, че Дарницката ТЕЦ е осигурявала топлоснабдяването на части от жилищните райони Дарницки и Днепровски, включително над 1100 многоетажни сгради. В тези домове на сутринта на 3 февруари е била източена водата от отоплителните системи, за да се предотврати замръзване и допълнителни повреди. Кметът публикува и списък с адресите, за които до възстановяването на централата подаването на топлоенергия "за съжаление е невъзможно".

От началото на годината Киев е бил подложен на четири масирани атаки. При три от тях, всички на левия бряг на река Днепър, без отопление са оставали около 6000 многоетажни жилищни сгради. След удара на 3 февруари без топлоснабдяване остават над хиляда блока, за които кметът информира в последното си изявление.