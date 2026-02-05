Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

Украинската отбранителна компания Fire Point подготвя за въвеждане в експлоатация балистичните ракети FP-7 и FP-9. Новите разработки са значително по-евтини от западните аналози, а обсегът им позволява да поразяват стратегически обекти в дълбокия тил на Русия, пише РБК-Украйна, като се позовава на интервю на съоснователите на компанията Ирина Терех и Денис Штилерман за Deutsche Welle.



Характеристики на ракетите от Fire Point: алтернатива на ATACMS



Според разработчиците ракетата FP-7 е бюджетен аналог на американската система ATACMS. Тя има обсег до 300 км и е предназначена за високопрецизни удари на къси разстояния.



По-мощната модификация - FP-9 - е способна да поразява цели на разстояние 800-850 км и носи полезен товар с тегло 800 кг.



"800 километра - това е Москва, това е Санкт Петербург“, подчертава Штилерман.



От своя страна Терех отбелязва, че за разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните снаряди имат значително по-голям шанс да пробият трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица.



"Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете в някакъв голям процент, който може да нанесе значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда е балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда", заявява тя.



Кога FP-9 ще бъдат на фронта



В момента ракетите преминават през финални тестове. Очаква се обаче, че кодификацията и официалното им въвеждане в оръжието ще се състоят още през февруари тази година.



Скоростта на разработката се обяснява с липсата на бюрокрация и опростяването на процедурите за отбранителния сектор на Украйна (става дума по-специално за постановление № 256 от март 2022 г.). За сравнение: аналогични програми във Франция или Русия са продължили повече от 15 години.



"Дори страни с голям опит и мощна ракетна програма са отделили десетки години, за да създадат балистични ракети. Франция, например, с балистичната си ракета М51 е отделила 15 години. С-400 – руският комплекс също е разработван 15 години“, отбелязва Штилерман.



Противоракетен щит за Европа



Приоритетът на Fire Point за текущата година е развитието на балистично оръжие, а в перспектива от две-три години – изграждането на противоракетен щит за цяла Европа.



Тази отбранителна система ще функционира на базата на отворена архитектура, което ще осигури пълна независимост на софтуера от конкретни производители или държави.



Една от ключовите задачи на проекта е радикалното понижаване на цената на ПВО. В момента свалянето на една руска ракета "Искандер“ струва около 6 милиона долара, но Fire Point се стреми да намали тази цена до 1-1,5 милиона долара.



Планира се този резултат да бъде постигнат чрез използването на ракетата FP-7. Тя е композитна и значително по-евтина версия на аналозите на системата С-400, има опростено управление и е защитена от всякаква дистанционна намеса или изключване.

