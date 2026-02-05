Новини
Свят »
Украйна »
Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва
  Тема: Украйна

Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

5 Февруари, 2026 22:53, обновена 6 Февруари, 2026 04:19 4 959 138

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво-
  • донбас

В момента ракетите преминават през финални тестове, очаква се обаче, че кодификацията и официалното им въвеждане в оръжието ще се състоят още през февруари тази година

Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украинската отбранителна компания Fire Point подготвя за въвеждане в експлоатация балистичните ракети FP-7 и FP-9. Новите разработки са значително по-евтини от западните аналози, а обсегът им позволява да поразяват стратегически обекти в дълбокия тил на Русия, пише РБК-Украйна, като се позовава на интервю на съоснователите на компанията Ирина Терех и Денис Штилерман за Deutsche Welle.

Характеристики на ракетите от Fire Point: алтернатива на ATACMS

Според разработчиците ракетата FP-7 е бюджетен аналог на американската система ATACMS. Тя има обсег до 300 км и е предназначена за високопрецизни удари на къси разстояния.

По-мощната модификация - FP-9 - е способна да поразява цели на разстояние 800-850 км и носи полезен товар с тегло 800 кг.

"800 километра - това е Москва, това е Санкт Петербург“, подчертава Штилерман.

От своя страна Терех отбелязва, че за разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните снаряди имат значително по-голям шанс да пробият трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица.

"Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете в някакъв голям процент, който може да нанесе значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда е балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда", заявява тя.

Кога FP-9 ще бъдат на фронта

В момента ракетите преминават през финални тестове. Очаква се обаче, че кодификацията и официалното им въвеждане в оръжието ще се състоят още през февруари тази година.

Скоростта на разработката се обяснява с липсата на бюрокрация и опростяването на процедурите за отбранителния сектор на Украйна (става дума по-специално за постановление № 256 от март 2022 г.). За сравнение: аналогични програми във Франция или Русия са продължили повече от 15 години.

"Дори страни с голям опит и мощна ракетна програма са отделили десетки години, за да създадат балистични ракети. Франция, например, с балистичната си ракета М51 е отделила 15 години. С-400 – руският комплекс също е разработван 15 години“, отбелязва Штилерман.

Противоракетен щит за Европа

Приоритетът на Fire Point за текущата година е развитието на балистично оръжие, а в перспектива от две-три години – изграждането на противоракетен щит за цяла Европа.

Тази отбранителна система ще функционира на базата на отворена архитектура, което ще осигури пълна независимост на софтуера от конкретни производители или държави.

Една от ключовите задачи на проекта е радикалното понижаване на цената на ПВО. В момента свалянето на една руска ракета "Искандер“ струва около 6 милиона долара, но Fire Point се стреми да намали тази цена до 1-1,5 милиона долара.

Планира се този резултат да бъде постигнат чрез използването на ракетата FP-7. Тя е композитна и значително по-евтина версия на аналозите на системата С-400, има опростено управление и е защитена от всякаква дистанционна намеса или изключване.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 142 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    67 37 Отговор
    Английска В Украйна се сглобява.

    Коментиран от #11, #31

    22:54 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хитлер

    67 29 Отговор
    ФАУ 1 и ФАУ 2 ще обърнат войната.

    22:55 05.02.2026

  • 4 Така де

    84 95 Отговор
    Ботоксовото джуджи тлябва да трепери.

    Коментиран от #8

    22:55 05.02.2026

  • 5 Kaлпазанин

    98 128 Отговор
    Аман от вашите глупости ,и като стигне да не вземе и да подмине Москва ,и после що нямало примирие ,кой каквото си направи цяло село не може да му го направи .укрите по прости и от нас излязоха че още не са окачили евреина продал ги за жълти стотинки

    22:57 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Белото, белото

    69 30 Отговор
    Укрофснтазии.

    22:59 05.02.2026

  • 10 си дзън

    33 46 Отговор
    Абе вчера имало фламинга в Капустин Яр и много капусти дали фира.

    Коментиран от #54

    22:59 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Минувач

    88 35 Отговор
    Тези укри имат ли си идея, какво ще стане, ако случайно удари Москва тая ракета, ако някакси пробие ПВО-то. Тогава в Киев не ток, парно и вода, а камъни няма да останат.

    Коментиран от #20, #37, #63

    23:02 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БАНДЕРКОВЦИТЕ

    64 24 Отговор
    СА БЕЗУМНИ САМОУБИЙЦИ.

    23:03 05.02.2026

  • 16 9689

    53 17 Отговор
    Има малък проблем,още не е готова.Иначе заглавието е убийствено.

    23:03 05.02.2026

  • 17 Гост

    31 56 Отговор
    Шокиращи данни от една от най четените и актуални руски медии които са направили репортаж за руските загуби досега в Украйна. NGS.РУ публикува ориенторъвъчни цифри - 2.4 млн.загинали и ранени руски войници.

    Коментиран от #97, #109

    23:03 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 късно

    23 32 Отговор
    По-добре късно, отколкото никога.

    23:06 05.02.2026

  • 23 1111

    27 16 Отговор
    Сигурно убаво ша гърмят у заводите тия ръждясали бойлери.

    23:08 05.02.2026

  • 24 Ау ууууу вярвам

    18 15 Отговор
    Ще ни оправите ли за 600 дни
    Вярвам

    23:08 05.02.2026

  • 25 Опорка

    40 23 Отговор
    За ракети не знам, ама могат ли да правят ТЕЦ-ове и трансформатори?

    23:08 05.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Инфо

    31 35 Отговор
    Украинците са жилаво племе и Путин го знаеше това много добре.повечето уръжия на бифшият СССР се мислеха и произвеждаха в Украйна, най - големият отпор на Хитлер го дадоха Украинците после за благодарност Сталин им подари гладомор!А Путин 5 годишна война.

    Коментиран от #32

    23:11 05.02.2026

  • 31 койдазнай

    9 35 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това като "Шахеда", който е ирански, ама се сглобява в Русия?!?
    Или не точно, защото реактивният двигател на Фламингото си е съвсем украински, за разлика от двигателят на Шахеда, който германски.

    23:12 05.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 симха

    22 22 Отговор
    Дано успеят да отвърнат на руските удари.

    23:15 05.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    15 18 Отговор
    Москва с лешници, Киев с орехи...

    23:18 05.02.2026

  • 40 ГИРКИН

    19 26 Отговор
    руския националист Гиркин, който беше казал : заради неадекватните действия на руските управляващи, Русия ще се превърне в тестова площадка за експериментални американски оръжия.

    23:19 05.02.2026

  • 41 Заводчето ще хвръкне.

    27 14 Отговор

    До коментар #37 от "Преминаващ":

    Пък и ток нямат:))

    Коментиран от #49

    23:19 05.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ха, ха, ха...

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Рьоне":

    Я пак, че нещо си започнал да кикирдисваш.

    23:20 05.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сатана Z

    8 21 Отговор
    Но ракетата няма да демонстрира нищо принципно ново. Подобни цели вече могат да бъдат прихванати от системите за противовъздушна отбрана С-300В4, С-350А „Витяз“ и „Бук-М3“. Ключът тук ще бъде правилното ешелониране на противоракетната отбрана, като батареите на зенитните ракети ще припокриват слепите зони над радарите за насочване. По същество това е същото като ситуацията с отблъскването на удари от ATACMS, но с допълнителното предимство на удвояване на дълбочината на удара срещу нашите цели в европейска Русия.

    23:22 05.02.2026

  • 49 Хммм,

    17 10 Отговор

    До коментар #41 от "Заводчето ще хвръкне.":

    Недей да плачеш на чужд гроб, че не знаеш по какъв обичай е погребението и коя глава оплакваш.

    23:22 05.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Глас от бункера

    15 14 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Мил ми е животеца!

    23:22 05.02.2026

  • 52 ?????

    24 15 Отговор
    Пак ли?
    А кво стана със супер- пупер ракетата Фламинго дето ни я презентираха лятото?

    Коментиран от #133

    23:23 05.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Отреазвяващ

    20 13 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Ти още ли вярваш,че украинците са стреляли по Капустин яр?

    Коментиран от #71

    23:24 05.02.2026

  • 55 ...

    17 30 Отговор
    Путин планира да умрат още 800 000 руски войници в Украйна до края на 2026 г.
    Както се пее: Нас не догонят... Бабите ще родят нови

    Коментиран от #137

    23:25 05.02.2026

  • 56 Артилерист

    36 16 Отговор
    За тази ракета досега е известно, че в поне два случая се е взривила още при стартиране. В някои от опитите, ракетите просто не искат да тръгнат и се взривяват или още на стартовата позиция-за жалост на разчета-или в близост до нея. Така че тази ракета е още в мечтите на своите конструктори.
    Не така стои въпроса с руските Орешник, Буревестник, Посейдон. Те нямат аналози в света и за тях НЯМА още открито средство за възпиране. Така че приказките за железни и прочие вълшебни защитни куполи са в сферата на мечтите на ПВО творците или на западните политико-журналистически пропагандисти...

    Коментиран от #61, #70, #83, #129

    23:26 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 да питам

    16 17 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    23:27 05.02.2026

  • 60 Джобния еврейски Хитлер

    20 8 Отговор
    почна и той като оригинала с вундавафетата преди разгрома и капитулацията

    23:27 05.02.2026

  • 61 Ха сега де...

    11 7 Отговор

    До коментар #56 от "Артилерист":

    И като се събуди?

    Коментиран от #78

    23:27 05.02.2026

  • 62 да питам

    11 19 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    23:29 05.02.2026

  • 63 Нормално

    19 5 Отговор

    До коментар #13 от "Минувач":

    Война като на война, руснаците може да стрелят по Киев, украинците може да стрелят по Москва. Защо така неправилно ги интерпретираш нещата

    Коментиран от #65, #66

    23:33 05.02.2026

  • 64 хахахаха

    20 8 Отговор
    Стига глупости хахахаха. Поредния чаршаф...не е украинска а британска...ще споменат ли колко жертви има от тази ракета от тези които са се опитвали да я изпитат, защото се взривяват още преди да излетят :)

    23:43 05.02.2026

  • 65 дали

    10 4 Отговор

    До коментар #63 от "Нормално":

    могат но няма с какво. Това е поредния блъф

    23:44 05.02.2026

  • 66 Минувач

    23 8 Отговор

    До коментар #63 от "Нормално":

    Ама те укрите нека си рпавят, каквото решат! Казвам, че балансът на силите е коренно различен и, ако много по-силният пострада сериозно, като това да понесе сериозен удар по столицата, то той ще отговори много по-силно и непропорционално. Сериозен удар по Москва ще означава серия от Орешници по Киев и то по парламент и центъра им. А, ако руснаците полудеят, може и тактически атом по военни и стратегически цели. Когато воюваш с някого от такъв ранг, трябва да осъзнаваш възможностите му, ако го предизвикаш в такава степен.

    Коментиран от #72

    23:45 05.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ти да видиш

    25 11 Отговор
    Четиво за наивници. Те до сега с американските и немските нищо не успяха да направят и изведнъж виждаш ли Украйна произвела ракета и то с обсег 850 км. А пък ние пасем трева и повярвахме...

    23:49 05.02.2026

  • 69 стига глупости

    13 4 Отговор

    До коментар #67 от "Защо така реагираш негативно":

    нека и според теб ей така се прави такава разработка за няколко дни :)

    23:51 05.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 си дзън

    13 22 Отговор

    До коментар #54 от "Отреазвяващ":

    Вярвам, руснаците днес са спрели защото им спряха Старлинка.
    Сега си говорят с Баофенг за 30 долара, които имат. Укрите ги слушат, заглушават
    подправят им гласовете, заповедите. Пълен цирк.

    23:57 05.02.2026

  • 72 си дзън

    11 24 Отговор

    До коментар #66 от "Минувач":

    Оня ден свалиха 4 несваляеми дупер-звукови Цирконя укрите.
    Орешниците са по-стари. Така, че отиват на скрап.

    23:59 05.02.2026

  • 73 Иван

    11 21 Отговор
    Прекрасна новина.Чакаме резултати.
    А на путинофилите ще кажа : имам приятели и колеги руснаци,винаги сме в добри отношения и се чустваме близки с тях, но за диктатурата в Русия самите те не я подкрепят а за вас не знам причината.Ако може някой да каже нещо по темата ако е дотатъчно честен пред съвестта си.

    Коментиран от #75

    00:06 06.02.2026

  • 74 Мирен гражданин

    10 20 Отговор
    Като се има предвид, че унищожиха полигона, откъдето се изстрелват искандерите, нещата се подреждат!

    00:09 06.02.2026

  • 75 Да питам

    4 18 Отговор

    До коментар #73 от "Иван":

    Защо на руснаците им викат оорки? Не знам руснак да не е путинофил.

    Коментиран от #76, #82

    00:11 06.02.2026

  • 76 Има много

    5 22 Отговор

    До коментар #75 от "Да питам":

    свободомислещи руснаци, които не желаят Путин да ги ръководи, срамуват се че живеят в такава робска държава, в 21век. Много голяма част от тях са напуснали Русия отдавна и биха се върнали, ако Русия стане нормална и свободна държава.

    00:19 06.02.2026

  • 77 Лопата Орешник

    24 5 Отговор
    Все едно чета за ФАУ 1 и ФАУ 2 на художника от последните му дни!

    00:20 06.02.2026

  • 78 Артилерист

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ха сега де...":

    По военен навик не съм сънлив, но това е трети опит да си напиша мнението и много се чудех докато го нагодя, за да не го изтрият.

    00:33 06.02.2026

  • 79 НАТО Порчени

    20 8 Отговор
    То войната свършва, закъсняхте братя по натопорчване.
    Вовката предава Крим и Донбас на адаша си, и си остава на поста докато не направи избори. После си отива във Флоридата.

    А горгака Украйна я чакат още 35 години мизерия. Но няма страшно - България също ще й приглася в мизеерията.

    Коментиран от #121

    00:34 06.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Айде де

    14 3 Отговор
    Нека видим дали е така! Ама да не стане нещо наобратно? Защото винаги така се получава! А съм доста наблюдателен човек.

    00:44 06.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Даа

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "Артилерист":

    Вярна е приказката за военните и моста

    00:59 06.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Перо

    22 8 Отговор
    Чисто ционистко, пропагандно писание! За подобни, измислени ракети има С 500, но на украинците не им стиска да ползват английските ракети, под украински флаг, защото добре знаят какво чудо ще се изсипе от небето над Киев и как ще се получи от Украйна лунен пейзаж! Единственото спасение за Зеленски е да подписва, каквото му дадат, защото “червената му линия” ще достигне Ивано-Франковск!

    02:33 06.02.2026

  • 91 Цък

    21 4 Отговор
    Започнаха да се редят на опашка за среща в Кремъл. Към 5-6 февруари 2026 г. в Москва е швейцарският външен министър Игнацио Касис, който пристигна в качеството си на действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Най интересното швейцареца е посрещнат от незнаен служител на МВнР на Русия. Пълно пренебрежение.

    02:38 06.02.2026

  • 92 Иван

    10 3 Отговор
    Значи САЩ капут в сравнение с Покрайна.

    04:12 06.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Историята се повтаря като фарс

    19 2 Отговор
    И бай Хитлер така е подкарал лакардиите за вундервафетата малко преди Райха да капитулира.

    04:27 06.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 хихи

    18 8 Отговор
    Винаги се минава през Москва (на парад на Унизените) после трудов лагер за военно пленици в Сибир 10-тина години. Все пак репарации трябва да се изплащат...

    04:36 06.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 колчо

    16 4 Отговор
    Поредно ВУНДЕРВАФЕ, платено от инфлацията ни.

    04:46 06.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Настрана поредните

    17 3 Отговор
    дърти лъжи,на които сме свикнали,но ако имат щастието поне една ракета да удари Москва,тогава руснаците са с развързани ръце! И даже наивната до глупост доброта и безкрайно търпение на Путин няма да ги спаси от зануляване.

    05:12 06.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Уса

    13 3 Отговор
    Това означава,че цяла Украйна ще бъде превърната в развалини.Тук се коментира само една ракета докато руснаците изстрелват много повече ефективни и несваляеми

    05:25 06.02.2026

  • 104 Кирил

    4 16 Отговор
    Времето работи в полза на Украйна

    Коментиран от #106

    05:35 06.02.2026

  • 105 Луд с картечница

    14 3 Отговор
    Хохохолите щели били да изграждат противоракетен щит за Европа ,да ривьеш ли ,да се смееш ли ?Пари даже нямат тоалетна хартия да си купят и просят ,че иначе мажат по стените Слава Украiнi .

    05:45 06.02.2026

  • 106 Димитър Георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Кирил":

    Ееех ,Крчо ,Крчо ,като малък си беше тппоо парче и такъв си и остана !

    05:47 06.02.2026

  • 107 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #102 от "Свободен":

    Тихоо!Тихо πррррр ∆ льоооо не си компетентен да коментираш !

    05:49 06.02.2026

  • 108 Сър Артър Хатис

    8 1 Отговор
    Въздушните удари през ВСВ бяха насочени срещу германски работници и домовете им с цел парализиране на германската индустрия: според Харис, масираните бомбардировки трябва да имат за цел „унищожаването на германските градове, убийството на германските работници и дезорганизацията на цивилизования живот в цяла Германия“. Харис казва: „Нашата основна цел е моралът на вражеското население, преди всичко на индустриалните работници“.
    Бомбардировки с 1000 самолета. Две вълни на нощ.
    В съвременната война това може да бъде извършено с малки ядрени заряди два пъти на нощ. 50000 тона тротилов еквивалент два пъти на нощ ще имат същият ефект, като бомбардировките на Хамбург и Дрезден.

    05:58 06.02.2026

  • 109 хаха

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Как точно армия, която цялата е 2 милиона, може да загуби 2.4 милиона на фронта и без мобилизация да се бие още? Ако тази статистика е вярна, Русия трябва някак за 4г да обучила от 0 целия личен състав на армията и да е мобилизирала 1 на 15-20 руснаци. Цялото население на Русия е 143 милиона, като жените са около 50%. Като махнем и пенсионери, инвалиди и деца, 20-30% да са боеспособни мъже.
    Как така при такава масова мобилизация Русия не е подпалена от бунтове и никъде не се е видяло да се гонят руснаци по улиците?
    Реалистичната цифра е отдавна казана от много експерти- 100-200 000 загуби(убити и тежко ранени) и сигурно 300-400 000 ранени по-леко и връщани на фронта след лечение. Това за война реално с 30 държави накуп е бая добра статистика. Защото войната не е само в броя биещи се, а и в ресурсите да се води. За Украйна цяло НАТО налива оръжия и пари и сигурно вече са налети повече при отчитане на инфлацията от Втората Световна, като е водена.

    06:01 06.02.2026

  • 110 Щом се хвалят,

    14 1 Отговор
    значи нямат нищо. Ако се опитат да направят, ще станат като иранските центрофуги. Тези украинци излязоха по мазохисти от наш Пулев, скъсват ги от бой, но пак се заканват, че ще бият Русия!?

    06:05 06.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Сър Артър Харис

    11 1 Отговор
    Победата във ВСВ била благодарение на масираните бомбардировки, разработени от сър Артър Харис. Германия останала без горива за своите самолети и танкове и без работници, които да произвеждат и ремонтират военната техника.
    След войната опозицията го оплюла и бил принуден да емигрира в ЮАР. Демокрация.

    06:17 06.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 хайВАНЧО

    5 2 Отговор
    а, ЛАЗАР ПИПНЕ ЛИ Я - "0" за ракетата от УКРАЯ. Може и от космоса, може и от землята на МЕДВЕДИТЕ.

    06:38 06.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Сър Артър Харис

    8 2 Отговор
    Орешник носи почти 1000000 тона тротилов еквивалент. За Украйна Орешник е прекалено мощен. С един удар може да бъде унищожен Киев. Прекалено мощен. По 50000 тона тротилов еквивалент два пъти на нощ е рецептата за победа.

    Коментиран от #128

    06:50 06.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ацтека

    6 12 Отговор
    Москвата е легитимна цел! Кремъл, лигитимна цел! Бункеро, легитимна цел! Много ги бави Зeлето! Зимата минава, а той още не ги е набутал у метрото!

    07:23 06.02.2026

  • 119 Сър Артър Харис

    4 1 Отговор
    Сър Артър Харис пое тежката отговорност за масираните бомбардировки на Германия, които доведоха до победа във войната. ТЕЖКА ОТГОВОРНОСТ. Но в противен случай войната можеше да продължи още няколко години с още повече убити.
    Ситуацията в Украйна е същата. Тотални бомбардировки с използване на ядрени удари или още 10 години война и милиони жертви.

    07:30 06.02.2026

  • 120 Кремълска Шпакла

    4 9 Отговор
    Ще се правят Финални Тестове
    Така или иначе ,
    Затова направо да ги пращат в Путинландия
    Където да ги тестват.
    Най добре подобно
    На Блатните

    По Електропреносната мрежа на
    Руските Пияндурници.

    Със новите Ракети .

    07:31 06.02.2026

  • 121 А то щото в Мускалието

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "НАТО Порчени":

    Мизерията я няма

    Нали бре Рублоидиот?

    07:33 06.02.2026

  • 122 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    Какво стана с пеликан или фламинго беше?
    А бе тая птица защо не лети!?

    07:43 06.02.2026

  • 123 А къде

    6 3 Отговор
    Е фламингото , колко яйца снесе , тези окрайнци освен че са идиоти и са големи лъжци .

    07:51 06.02.2026

  • 124 Блатна скрап

    2 7 Отговор
    Просията не и пука щото има безаналогова пъвъо в мирето, вече били издялали и най по новата С-900 Мусор дето сваляла и ластовици чак на Юпитер.....😂😂😂😂😂

    07:52 06.02.2026

  • 125 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    2 8 Отговор
    Чува се болно и неумни квичане от негодни блатни подлоги,голям кефффф!!!😂😂😂😂

    07:56 06.02.2026

  • 126 Същата тази компания

    8 2 Отговор
    хвалеше много и друго свое произведение - т. нар. "Фламинго". Но освен че усвоиха огромно количество пари, не се е чуло друго за тази "ракета". Украински ютубъри говорят, че същото име е носила компанията на Еленски в Русия. Така че докато не покажат нещо по-реално, ще си останат приказки от 1001 нощ на 95-и Квартал.

    08:11 06.02.2026

  • 127 Украинците мозъкът на СССР!

    4 6 Отговор
    За това Фашиста путин мрази Украинците, щото са по умни от руските крепостни!

    08:58 06.02.2026

  • 128 празна глава

    4 6 Отговор

    До коментар #116 от "Сър Артър Харис":

    В кой век живееш рубло заспала? Кво унищожение на градове? Нали росия не е Агресор?!?

    09:00 06.02.2026

  • 129 кат русия няма втора :)))))

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Артилерист":

    Артилерист фантазьор- руските ракети са от времето на СССР....При Горбачов русия фалира! Руските алкохолизирани мозъци са в застой!

    09:06 06.02.2026

  • 130 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Всички центове са неграмотни. Научете се да пишете грамотно.

    Коментиран от #136

    09:23 06.02.2026

  • 131 АБВ

    3 6 Отговор
    Украинско вундервафе ?! Смешници ! Дано им помага за повдигане на бойния дух, като виагра на 90 - годишен.

    09:39 06.02.2026

  • 132 Иван

    6 3 Отговор
    Шаш и паника в Кремъл
    Путин наредил на всичките си министри за няколко дена да прочетат романа на Шолохов - Разораната целина.
    Другата седмица щял да ги изпитва.

    10:34 06.02.2026

  • 133 стоян

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "?????":

    До 52 ком - вчера две ракети Фламинго с по един тон заряд посетили рузкия полигон за изстрелване на орешници в Капустий яр и разрушили сградите в полигона

    10:44 06.02.2026

  • 134 БеГемот

    2 4 Отговор
    Фау 2 аха да излети и червената армия влезе в Киев опс Берлин....

    10:57 06.02.2026

  • 135 Наско

    3 2 Отговор
    Ботоксовото джудже докара до фалит РФ. най-бездарният и некадърен управляващ в руската история. А си живееха добре даже бяха измамили Света че са силен и надежден партньор.

    11:26 06.02.2026

  • 136 ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "стоян георгиев":

    Ти ли ще водиш курса по ограмотяване копейка?

    11:31 06.02.2026

  • 137 Напомняне

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "...":

    Е, чак пък бабите... На руски "баба" не означава това, което е на български, а просто "жена" в ежедневната, разговорна реч и просторечието, с леко пренебрежителен оттенък. Впрочем, казал го е маршал Жуков.

    12:01 06.02.2026

  • 138 ПЕНКО

    0 2 Отговор
    ...." КИЕВ -РАЗ е -- КЪЕВ - РАЗ е - ОШЧО МНЪГО -МНЪГО КЪЕВ РАЗе " !?!?!?!?!?

    13:25 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания