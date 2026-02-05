Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

Украинската отбранителна компания Fire Point подготвя за въвеждане в експлоатация балистичните ракети FP-7 и FP-9. Новите разработки са значително по-евтини от западните аналози, а обсегът им позволява да поразяват стратегически обекти в дълбокия тил на Русия, пише РБК-Украйна, като се позовава на интервю на съоснователите на компанията Ирина Терех и Денис Штилерман за Deutsche Welle.
Характеристики на ракетите от Fire Point: алтернатива на ATACMS
Според разработчиците ракетата FP-7 е бюджетен аналог на американската система ATACMS. Тя има обсег до 300 км и е предназначена за високопрецизни удари на къси разстояния.
По-мощната модификация - FP-9 - е способна да поразява цели на разстояние 800-850 км и носи полезен товар с тегло 800 кг.
"800 километра - това е Москва, това е Санкт Петербург“, подчертава Штилерман.
От своя страна Терех отбелязва, че за разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните снаряди имат значително по-голям шанс да пробият трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица.
"Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете в някакъв голям процент, който може да нанесе значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда е балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда", заявява тя.
Кога FP-9 ще бъдат на фронта
В момента ракетите преминават през финални тестове. Очаква се обаче, че кодификацията и официалното им въвеждане в оръжието ще се състоят още през февруари тази година.
Скоростта на разработката се обяснява с липсата на бюрокрация и опростяването на процедурите за отбранителния сектор на Украйна (става дума по-специално за постановление № 256 от март 2022 г.). За сравнение: аналогични програми във Франция или Русия са продължили повече от 15 години.
"Дори страни с голям опит и мощна ракетна програма са отделили десетки години, за да създадат балистични ракети. Франция, например, с балистичната си ракета М51 е отделила 15 години. С-400 – руският комплекс също е разработван 15 години“, отбелязва Штилерман.
Противоракетен щит за Европа
Приоритетът на Fire Point за текущата година е развитието на балистично оръжие, а в перспектива от две-три години – изграждането на противоракетен щит за цяла Европа.
Тази отбранителна система ще функционира на базата на отворена архитектура, което ще осигури пълна независимост на софтуера от конкретни производители или държави.
Една от ключовите задачи на проекта е радикалното понижаване на цената на ПВО. В момента свалянето на една руска ракета "Искандер“ струва около 6 милиона долара, но Fire Point се стреми да намали тази цена до 1-1,5 милиона долара.
Планира се този резултат да бъде постигнат чрез използването на ракетата FP-7. Тя е композитна и значително по-евтина версия на аналозите на системата С-400, има опростено управление и е защитена от всякаква дистанционна намеса или изключване.
Новата украинска ракета FP-9! По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #31
22:54 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хитлер
22:55 05.02.2026
4 Така де
Коментиран от #8
22:55 05.02.2026
5 Kaлпазанин
22:57 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Белото, белото
22:59 05.02.2026
10 си дзън
Коментиран от #54
22:59 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Минувач
Коментиран от #20, #37, #63
23:02 05.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БАНДЕРКОВЦИТЕ
23:03 05.02.2026
16 9689
23:03 05.02.2026
17 Гост
Коментиран от #97, #109
23:03 05.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 късно
23:06 05.02.2026
23 1111
23:08 05.02.2026
24 Ау ууууу вярвам
Вярвам
23:08 05.02.2026
25 Опорка
23:08 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Инфо
Коментиран от #32
23:11 05.02.2026
31 койдазнай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това като "Шахеда", който е ирански, ама се сглобява в Русия?!?
Или не точно, защото реактивният двигател на Фламингото си е съвсем украински, за разлика от двигателят на Шахеда, който германски.
23:12 05.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 симха
23:15 05.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...
23:18 05.02.2026
40 ГИРКИН
23:19 05.02.2026
41 Заводчето ще хвръкне.
До коментар #37 от "Преминаващ":Пък и ток нямат:))
Коментиран от #49
23:19 05.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ха, ха, ха...
До коментар #38 от "Рьоне":Я пак, че нещо си започнал да кикирдисваш.
23:20 05.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сатана Z
23:22 05.02.2026
49 Хммм,
До коментар #41 от "Заводчето ще хвръкне.":Недей да плачеш на чужд гроб, че не знаеш по какъв обичай е погребението и коя глава оплакваш.
23:22 05.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Глас от бункера
До коментар #21 от "Иван":Мил ми е животеца!
23:22 05.02.2026
52 ?????
А кво стана със супер- пупер ракетата Фламинго дето ни я презентираха лятото?
Коментиран от #133
23:23 05.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Отреазвяващ
До коментар #10 от "си дзън":Ти още ли вярваш,че украинците са стреляли по Капустин яр?
Коментиран от #71
23:24 05.02.2026
55 ...
Както се пее: Нас не догонят... Бабите ще родят нови
Коментиран от #137
23:25 05.02.2026
56 Артилерист
Не така стои въпроса с руските Орешник, Буревестник, Посейдон. Те нямат аналози в света и за тях НЯМА още открито средство за възпиране. Така че приказките за железни и прочие вълшебни защитни куполи са в сферата на мечтите на ПВО творците или на западните политико-журналистически пропагандисти...
Коментиран от #61, #70, #83, #129
23:26 05.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 да питам
23:27 05.02.2026
60 Джобния еврейски Хитлер
23:27 05.02.2026
61 Ха сега де...
До коментар #56 от "Артилерист":И като се събуди?
Коментиран от #78
23:27 05.02.2026
62 да питам
23:29 05.02.2026
63 Нормално
До коментар #13 от "Минувач":Война като на война, руснаците може да стрелят по Киев, украинците може да стрелят по Москва. Защо така неправилно ги интерпретираш нещата
Коментиран от #65, #66
23:33 05.02.2026
64 хахахаха
23:43 05.02.2026
65 дали
До коментар #63 от "Нормално":могат но няма с какво. Това е поредния блъф
23:44 05.02.2026
66 Минувач
До коментар #63 от "Нормално":Ама те укрите нека си рпавят, каквото решат! Казвам, че балансът на силите е коренно различен и, ако много по-силният пострада сериозно, като това да понесе сериозен удар по столицата, то той ще отговори много по-силно и непропорционално. Сериозен удар по Москва ще означава серия от Орешници по Киев и то по парламент и центъра им. А, ако руснаците полудеят, може и тактически атом по военни и стратегически цели. Когато воюваш с някого от такъв ранг, трябва да осъзнаваш възможностите му, ако го предизвикаш в такава степен.
Коментиран от #72
23:45 05.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ти да видиш
23:49 05.02.2026
69 стига глупости
До коментар #67 от "Защо така реагираш негативно":нека и според теб ей така се прави такава разработка за няколко дни :)
23:51 05.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 си дзън
До коментар #54 от "Отреазвяващ":Вярвам, руснаците днес са спрели защото им спряха Старлинка.
Сега си говорят с Баофенг за 30 долара, които имат. Укрите ги слушат, заглушават
подправят им гласовете, заповедите. Пълен цирк.
23:57 05.02.2026
72 си дзън
До коментар #66 от "Минувач":Оня ден свалиха 4 несваляеми дупер-звукови Цирконя укрите.
Орешниците са по-стари. Така, че отиват на скрап.
23:59 05.02.2026
73 Иван
А на путинофилите ще кажа : имам приятели и колеги руснаци,винаги сме в добри отношения и се чустваме близки с тях, но за диктатурата в Русия самите те не я подкрепят а за вас не знам причината.Ако може някой да каже нещо по темата ако е дотатъчно честен пред съвестта си.
Коментиран от #75
00:06 06.02.2026
74 Мирен гражданин
00:09 06.02.2026
75 Да питам
До коментар #73 от "Иван":Защо на руснаците им викат оорки? Не знам руснак да не е путинофил.
Коментиран от #76, #82
00:11 06.02.2026
76 Има много
До коментар #75 от "Да питам":свободомислещи руснаци, които не желаят Путин да ги ръководи, срамуват се че живеят в такава робска държава, в 21век. Много голяма част от тях са напуснали Русия отдавна и биха се върнали, ако Русия стане нормална и свободна държава.
00:19 06.02.2026
77 Лопата Орешник
00:20 06.02.2026
78 Артилерист
До коментар #61 от "Ха сега де...":По военен навик не съм сънлив, но това е трети опит да си напиша мнението и много се чудех докато го нагодя, за да не го изтрият.
00:33 06.02.2026
79 НАТО Порчени
Вовката предава Крим и Донбас на адаша си, и си остава на поста докато не направи избори. После си отива във Флоридата.
А горгака Украйна я чакат още 35 години мизерия. Но няма страшно - България също ще й приглася в мизеерията.
Коментиран от #121
00:34 06.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Айде де
00:44 06.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Даа
До коментар #56 от "Артилерист":Вярна е приказката за военните и моста
00:59 06.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Перо
02:33 06.02.2026
91 Цък
02:38 06.02.2026
92 Иван
04:12 06.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Историята се повтаря като фарс
04:27 06.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 хихи
04:36 06.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 колчо
04:46 06.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Настрана поредните
05:12 06.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Уса
05:25 06.02.2026
104 Кирил
Коментиран от #106
05:35 06.02.2026
105 Луд с картечница
05:45 06.02.2026
106 Димитър Георгиев
До коментар #104 от "Кирил":Ееех ,Крчо ,Крчо ,като малък си беше тппоо парче и такъв си и остана !
05:47 06.02.2026
107 стоян георгиев
До коментар #102 от "Свободен":Тихоо!Тихо πррррр ∆ льоооо не си компетентен да коментираш !
05:49 06.02.2026
108 Сър Артър Хатис
Бомбардировки с 1000 самолета. Две вълни на нощ.
В съвременната война това може да бъде извършено с малки ядрени заряди два пъти на нощ. 50000 тона тротилов еквивалент два пъти на нощ ще имат същият ефект, като бомбардировките на Хамбург и Дрезден.
05:58 06.02.2026
109 хаха
До коментар #17 от "Гост":Как точно армия, която цялата е 2 милиона, може да загуби 2.4 милиона на фронта и без мобилизация да се бие още? Ако тази статистика е вярна, Русия трябва някак за 4г да обучила от 0 целия личен състав на армията и да е мобилизирала 1 на 15-20 руснаци. Цялото население на Русия е 143 милиона, като жените са около 50%. Като махнем и пенсионери, инвалиди и деца, 20-30% да са боеспособни мъже.
Как така при такава масова мобилизация Русия не е подпалена от бунтове и никъде не се е видяло да се гонят руснаци по улиците?
Реалистичната цифра е отдавна казана от много експерти- 100-200 000 загуби(убити и тежко ранени) и сигурно 300-400 000 ранени по-леко и връщани на фронта след лечение. Това за война реално с 30 държави накуп е бая добра статистика. Защото войната не е само в броя биещи се, а и в ресурсите да се води. За Украйна цяло НАТО налива оръжия и пари и сигурно вече са налети повече при отчитане на инфлацията от Втората Световна, като е водена.
06:01 06.02.2026
110 Щом се хвалят,
06:05 06.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Сър Артър Харис
След войната опозицията го оплюла и бил принуден да емигрира в ЮАР. Демокрация.
06:17 06.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 хайВАНЧО
06:38 06.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Сър Артър Харис
Коментиран от #128
06:50 06.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ацтека
07:23 06.02.2026
119 Сър Артър Харис
Ситуацията в Украйна е същата. Тотални бомбардировки с използване на ядрени удари или още 10 години война и милиони жертви.
07:30 06.02.2026
120 Кремълска Шпакла
Така или иначе ,
Затова направо да ги пращат в Путинландия
Където да ги тестват.
Най добре подобно
На Блатните
По Електропреносната мрежа на
Руските Пияндурници.
Със новите Ракети .
07:31 06.02.2026
121 А то щото в Мускалието
До коментар #79 от "НАТО Порчени":Мизерията я няма
Нали бре Рублоидиот?
07:33 06.02.2026
122 Я пък тоя
А бе тая птица защо не лети!?
07:43 06.02.2026
123 А къде
07:51 06.02.2026
124 Блатна скрап
07:52 06.02.2026
125 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ
07:56 06.02.2026
126 Същата тази компания
08:11 06.02.2026
127 Украинците мозъкът на СССР!
08:58 06.02.2026
128 празна глава
До коментар #116 от "Сър Артър Харис":В кой век живееш рубло заспала? Кво унищожение на градове? Нали росия не е Агресор?!?
09:00 06.02.2026
129 кат русия няма втора :)))))
До коментар #56 от "Артилерист":Артилерист фантазьор- руските ракети са от времето на СССР....При Горбачов русия фалира! Руските алкохолизирани мозъци са в застой!
09:06 06.02.2026
130 стоян георгиев
Коментиран от #136
09:23 06.02.2026
131 АБВ
09:39 06.02.2026
132 Иван
Путин наредил на всичките си министри за няколко дена да прочетат романа на Шолохов - Разораната целина.
Другата седмица щял да ги изпитва.
10:34 06.02.2026
133 стоян
До коментар #52 от "?????":До 52 ком - вчера две ракети Фламинго с по един тон заряд посетили рузкия полигон за изстрелване на орешници в Капустий яр и разрушили сградите в полигона
10:44 06.02.2026
134 БеГемот
10:57 06.02.2026
135 Наско
11:26 06.02.2026
136 ха ха ха
До коментар #130 от "стоян георгиев":Ти ли ще водиш курса по ограмотяване копейка?
11:31 06.02.2026
137 Напомняне
До коментар #55 от "...":Е, чак пък бабите... На руски "баба" не означава това, което е на български, а просто "жена" в ежедневната, разговорна реч и просторечието, с леко пренебрежителен оттенък. Впрочем, казал го е маршал Жуков.
12:01 06.02.2026
138 ПЕНКО
13:25 06.02.2026