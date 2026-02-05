Руските войски искат да приложат успешната тактика от Покровск и при Константиновка

Руските войски правят опити да възпроизведат за настъплението срещу Константиновка схемата, която по-рано вече успешно са приложили в Покровск. За това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Отбелязва се, че руснаците в района на Константиновка-Дружковка активират кампанията за въздушен прехват, създавайки условия за бъдещи настъпателни операции в Константиновка. Командирът на украинската бригада, действаща в посока Константиновка, съобщи на 4 февруари, че руските войски напоследък са съсредоточили усилията си върху прехватването на украинската логистика, а не върху провеждането на бойни действия, отчасти поради ниските температури. Според него това принуждава украинските войски да разчитат в по-голяма степен на наземни безпилотни летателни апарати за снабдяване на войските и позициите в Константиновка. Той също така отбеляза, че използването на такива дронове от бригадата през януари 2026 г. се е удвоило.



Командирът заяви, че руските сили също пречат на украинската логистика, като наблюдават, нанасят удари и дистанционно минират украинските наземни линии за връзка с помощта на FPV дронове; организират засади с използване на безпилотни летателни апарати; и унищожават украинските безпилотни наземни апарати. Според него е трудно да се изтеглят украинските оператори на безпилотни летателни апарати от Константиновка, тъй като руските сили дават приоритет на унищожаването на украинските оператори на безпилотни летателни апарати с планиращи бомби, дронове от типа "Молния“ и други FPV дронове.



Също така представител на друга украинска бригада, действаща в тактическия район Константиновка-Дружковка, съобщи на 8 януари, че обхватът на действие на руските безпилотни самолети значително се е увеличил през 2025 г., което затруднява напредъка на украинските сили в Константиновка.



"Руските войски вероятно се опитват да възпроизведат новата схема на кампанията, която Русия успешно приложи в Покровск, а след това и в източната част на Запорожска област“, обясняват анализаторите от ISW.



На Покровското направление руснаците нанасяха удари по различни цели в тила на Украйна на оперативна дълбочина от 25 до 100 км и повече преди последващите наземни настъпления. Руските войски също нанасяха удари по украинските оператори на безпилотни летателни апарати, за да създадат уязвими места в украинската "стена от безпилотни летателни апарати“.



Както подчертават анализаторите, руските войски в продължение на няколко месеца провеждаха кампании с такива въздушни удари, за да създадат условия за интензифициране на настъпателните операции на Покровското и Гуляйполското направление, което в крайна сметка позволи на Русия да напредне на тези направления през есента на 2025 г.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.9 Оценка 3.9 от 37 гласа.