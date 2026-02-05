Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руските войски искат да приложат успешната тактика от Покровск и при Константиновка
  Тема: Украйна

Руските войски искат да приложат успешната тактика от Покровск и при Константиновка

5 Февруари, 2026

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • донецка област

На Покровското направление руснаците нанасяха удари по различни цели в тила на Украйна на оперативна дълбочина от 25 до 100 км и повече преди последващите наземни настъпления

Руските войски искат да приложат успешната тактика от Покровск и при Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските войски правят опити да възпроизведат за настъплението срещу Константиновка схемата, която по-рано вече успешно са приложили в Покровск. За това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Отбелязва се, че руснаците в района на Константиновка-Дружковка активират кампанията за въздушен прехват, създавайки условия за бъдещи настъпателни операции в Константиновка. Командирът на украинската бригада, действаща в посока Константиновка, съобщи на 4 февруари, че руските войски напоследък са съсредоточили усилията си върху прехватването на украинската логистика, а не върху провеждането на бойни действия, отчасти поради ниските температури. Според него това принуждава украинските войски да разчитат в по-голяма степен на наземни безпилотни летателни апарати за снабдяване на войските и позициите в Константиновка. Той също така отбеляза, че използването на такива дронове от бригадата през януари 2026 г. се е удвоило.

Командирът заяви, че руските сили също пречат на украинската логистика, като наблюдават, нанасят удари и дистанционно минират украинските наземни линии за връзка с помощта на FPV дронове; организират засади с използване на безпилотни летателни апарати; и унищожават украинските безпилотни наземни апарати. Според него е трудно да се изтеглят украинските оператори на безпилотни летателни апарати от Константиновка, тъй като руските сили дават приоритет на унищожаването на украинските оператори на безпилотни летателни апарати с планиращи бомби, дронове от типа "Молния“ и други FPV дронове.

Също така представител на друга украинска бригада, действаща в тактическия район Константиновка-Дружковка, съобщи на 8 януари, че обхватът на действие на руските безпилотни самолети значително се е увеличил през 2025 г., което затруднява напредъка на украинските сили в Константиновка.

"Руските войски вероятно се опитват да възпроизведат новата схема на кампанията, която Русия успешно приложи в Покровск, а след това и в източната част на Запорожска област“, обясняват анализаторите от ISW.

На Покровското направление руснаците нанасяха удари по различни цели в тила на Украйна на оперативна дълбочина от 25 до 100 км и повече преди последващите наземни настъпления. Руските войски също нанасяха удари по украинските оператори на безпилотни летателни апарати, за да създадат уязвими места в украинската "стена от безпилотни летателни апарати“.

Както подчертават анализаторите, руските войски в продължение на няколко месеца провеждаха кампании с такива въздушни удари, за да създадат условия за интензифициране на настъпателните операции на Покровското и Гуляйполското направление, което в крайна сметка позволи на Русия да напредне на тези направления през есента на 2025 г.


  • 1 Укропат

    52 7 Отговор
    Ама чакайте ,Покровск е под контрола на ВСУ.... Не ,ли? Значи с шефчето сме в голяма грешка. Той даже се снима пред табелата... Резил.

    Коментиран от #18

    23:27 05.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 9 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #69

    23:27 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зелен Чу

    43 3 Отговор
    Чакай бе...Покровск още не е паднал

    23:31 05.02.2026

  • 5 Ха сега де...

    17 32 Отговор
    "Руските войски искат да приложат успешната тактика от Покровск"

    По 10 000 жертви на ден ли?

    Коментиран от #10

    23:31 05.02.2026

  • 6 ХА ХА

    8 21 Отговор
    Че то къде е успеха.

    Коментиран от #14

    23:32 05.02.2026

  • 7 Признахте си най- накрая,

    37 5 Отговор
    че Ппкровдк е руски от есента на 2025 г. След няколко месеца си признахте

    Коментиран от #8

    23:35 05.02.2026

  • 8 Покровск

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Признахте си най- накрая,":

    Покровск

    23:35 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    30 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха сега де...":

    Да бе....математик....10000 по 30 са 300 000 на месец по 12 са 3.6 мил на година и като умножиш по 4 години направо си сънувал

    Коментиран от #68

    23:37 05.02.2026

  • 11 Али

    7 24 Отговор
    Ейииии да му се невиди..., с един наркоман са неспособни да се справят, а ще ходят в Берлин.

    23:38 05.02.2026

  • 12 стоян георгиев

    20 7 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Копейките ти дрънчат в главата

    23:39 05.02.2026

  • 13 звезди

    6 28 Отговор
    Значи тая Константиновка до 2-3 години ще падне в руски ръце. Е стотина хиляди ще паднат в боя, ама за величието на Русия това е нищо!

    23:39 05.02.2026

  • 14 Анонимен

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "ХА ХА":

    Питай украинеца,той го каза

    23:40 05.02.2026

  • 15 Те се сетиха

    9 26 Отговор
    кога да сменят тактики. Само пред Покровск за 2 г. умряха 300 хил руснака и още не е превзето това село, то няма и смисъл да се превзема на такава брутална цена.

    Коментиран от #16, #19, #21

    23:40 05.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    27 6 Отговор

    До коментар #15 от "Те се сетиха":

    Е само 300 000 ?Направо 3 мил. напиши,че ще спиш по доволен.

    23:42 05.02.2026

  • 17 Врач

    22 3 Отговор
    И ще я приложат тактиката. Да не си мислите че окраина ще спечели нещо. Блазе им на вярващите и царство им небесно.

    23:44 05.02.2026

  • 18 Опасна Игра

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Укропат":

    Това е нормална практика, от двете страни си рискуват живота за да заснемат клипче от 30 секунди за да докажат че владеят територията и забият знамето.

    Коментиран от #20, #26

    23:45 05.02.2026

  • 19 ...

    8 18 Отговор

    До коментар #15 от "Те се сетиха":

    Путин планира да умрат още 800 000 руски войници в Украйна до края на 2026 г...

    Коментиран от #23

    23:47 05.02.2026

  • 20 Ттттт

    27 4 Отговор

    До коментар #18 от "Опасна Игра":

    "Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Началникс на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
    Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
    Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро можем да освободим цялата ДНР

    Коментиран от #22

    23:48 05.02.2026

  • 21 Анонимен

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Те се сетиха":

    Нали по 1000 на ден умираха в Покровск ?За две две години това са 720 000.Нещо ти куца математиката

    Коментиран от #30

    23:48 05.02.2026

  • 22 Мхмхмх

    20 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ттттт":

    Украинските въоръжени сили в безсилието си, че загубиха Покровск, се опитаха да забият знаме на административната сграда в Купянск с помощта на дрон, на метри от веещият се руски флаг. Руските войници с прецизен удар го взривиха с дрон, без да засегнат своето знаме. (ВИДЕО)
    10 януари 2026 г. - 21:34 ч.

    Коментиран от #47, #70

    23:50 05.02.2026

  • 23 Споко,

    18 3 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    нали свършиха ракетите още преди 3 години....
    ах тези перални.....

    23:50 05.02.2026

  • 24 Хохо Бохо

    5 19 Отговор
    Тактиката от Покровск е идеална.
    От една година го превземат и там загина половината им армия...

    Коментиран от #32

    23:51 05.02.2026

  • 25 А где

    15 2 Отговор
    е Покровск последно?А Северск в Русия ли е?

    23:52 05.02.2026

  • 26 Укропат

    18 3 Отговор

    До коментар #18 от "Опасна Игра":

    Ма тя табелата в студиото... Приготвили сме и табели Крим ,Сочи ,Москва. Където иска шефчето там се снима.

    23:52 05.02.2026

  • 27 Сър Артър Травърс Харис

    2 12 Отговор
    Въздушните удари през ВСВ бяха насочени срещу германски работници и домовете им с цел парализиране на германската индустрия: според Харис, масираните бомбардировки трябва да имат за цел „унищожаването на германските градове, убийството на германските работници и дезорганизацията на цивилизования живот в цяла Германия“. Харис казва: „Нашата основна цел е моралът на вражеското население, преди всичко на индустриалните работници“.
    Бомбардировки с 1000 самолета. Две вълни на нощ.
    В съвременната война това може да бъде извършено с малки ядрени заряди два пъти на нощ. 50000 тона тротилов еквивалент два пъти на нощ ще имат същият ефект, като бомбардировките на Хамбург и Дрезден.

    23:53 05.02.2026

  • 28 Тези от тази агенция заявиха че

    23 2 Отговор
    Покровск е украински. И Денис чу и марийчето казаха същото а то сега каква стана тя. Бил руски

    23:53 05.02.2026

  • 29 си дзън

    5 20 Отговор
    Каква тактика бе? Руснаците днес са спрели защото им спряха Старлинка.
    Сега си говорят с Баофенг за 30 долара, които имат. Укрите ги слушат, заглушават
    подправят им гласовете, заповедите. Пълен цирк.

    Коментиран от #33

    23:53 05.02.2026

  • 30 Кой е твърдял такова

    4 18 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    нещо, незнам. Покровск е едно село, как 1000 човека на ден ще умират. Руснаците го атакуват от 2г. и още продължават, общо за цялото това време са убити 300 хил. руснаци.

    Коментиран от #31, #35

    23:54 05.02.2026

  • 31 Зелю

    17 3 Отговор

    До коментар #30 от "Кой е твърдял такова":

    Покровсск загуби стратегическото си значение. Следва Константинова:))

    23:56 05.02.2026

  • 32 стоян георгиев

    26 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хохо Бохо":

    Като са загубили половината войска при Покровск защо украинците продължават да отстъпват пред тази малка армия?

    Коментиран от #37, #40

    23:57 05.02.2026

  • 33 ...

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "си дзън":

    Чух, че ползвали уоки-токи купени от магазини втора употреба...
    Това са едни пластмасови кутии, които имат антена, а вътре имат четири-пет батерии. Това го знам от баба ми...

    Коментиран от #39

    23:59 05.02.2026

  • 34 Бай Ганьо

    6 13 Отговор
    Миризлива руска сган от палячовци

    Коментиран от #36

    00:00 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай Лисан

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Ганьо":

    Зелето - кисело.

    00:03 06.02.2026

  • 37 Хохо Бохо

    3 13 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Пак ли украйнците отстъпват при Покровск? Те цяла година го отстъпват този Покровск.
    Значи им е станало хоби да отстъпват Покровск и догода пак ще продължават да го отстъпват.
    Нали е забавно?...

    00:04 06.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 си дзън

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "...":

    По-точно са купили китайски за 30 долара и са сложили етикети "сделано в РФ"
    и са ги продали на вторая за 3 000 долара. Ще вадят руснаците катушките от ВСВ.

    00:04 06.02.2026

  • 40 Изобщо не е половината

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    войска. Всеки месец се мобилизират нови 50хил. руснака и се изпращат на фронта, за да атакуват селата. Значи за 2г. може да сметнеш колко стават, така че 300хил. е една част от руската войска, но е много далеч от половината.

    00:08 06.02.2026

  • 41 Артър Хатис

    3 10 Отговор
    Сър Артър Травърс Харис, 1-ви баронет , GCB , OBE , AFC (13 април 1892 г. – 5 април 1984 г.), известен като „ Бомбардировачът “ Харис в пресата и често в Кралските военновъздушни сили като „ Касапинът “ или „ Бъч “ Харис , е главнокомандващ офицер на авиацията (AOC-in-C) на бомбардировачното командване на Кралските военновъздушни сили по време на разгара на англо-американската стратегическа бомбардировачна кампания срещу нацистка Германия през Втората световна война.
    Масираните бомбардировки могат да бъдат заменени с ограничени атомни удари два пъти на нощ.

    00:13 06.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сатана Z

    13 3 Отговор
    Малкият Зелен педофил се гушка в бункера в компанията на невръстни момченца от контингента н камера Кличко и хич не му е до Константиновка.

    00:34 06.02.2026

  • 44 Моряка

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    4 снаряда бързо,огън!

    Коментиран от #54

    00:46 06.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ррръъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мхмхмх":

    Баце дай линк

    01:10 06.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сър Артър Харис

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Последния Софиянец":

    Имало едно време друг един софиянец, който обявил война на Великите сили. Казвал се тоя смел софиянец Богдан Филов. Доблестната кралска бомбардировъчна авиация, заедно с американските съюзници посетили София. Скоро след това, генералитета обърнал палачинката и заедно с бригада Чавдар арестували въпросния господин, цялото му правителството, депутатите и царедворците. Те завършили славния си земен път в огромна дупка от американска бомба, където били разстреляни и заровени. Точно къде, никой не знае.

    01:25 06.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Карго 200

    6 13 Отговор
    С или без САЩ
    Украйна е готова и Украйна ще победи!

    02:12 06.02.2026

  • 53 " прехватването на украинската.."

    11 0 Отговор
    Не е точно български . Такава дума в българския няма . Да коментирам ли повече ? Отде преписали статията е ясно . Ама защо се води статия ?

    02:19 06.02.2026

  • 54 Няма такава команда всъщност

    9 1 Отговор

    До коментар #44 от "Моряка":

    Не съществува , поне в артилерията . Тотално абсурдна е . 4 снаряда - ще копаеш ли нещо ? Ако целта ти е вярна стигат един , два . " Бързо " е също безсмислица - то винаги е максимално бързо , колкото е добър разчета . Няма как да е бавно .

    02:27 06.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Карго 200

    6 8 Отговор
    Лукашенко се възмути, че вечер в 18 часа се включва уличното осветление в Минск, което му се струва много скъпо. 😬
    Според него, като има сняг не е толкова тъмно в 18:00 часа. 🤪
    Проспериращите ватенки от Беларус скоро ще се придвижват с опипвания. 🙃

    03:02 06.02.2026

  • 57 гумата

    3 8 Отговор
    Да се пише "успешно да приложат тактиката" означава да се одобряват убийствата, които руснаците постоянно извършват. Войната е страшно нещо, а вие я хвалите. Не е добре това.

    03:13 06.02.2026

  • 58 Карго 200

    5 9 Отговор
    Природата отвръща на удара. В Чита десетки хиляди руснаци останаха без ток и отопление снощи при температури от -32°C. Масивното спиране на електрозахранването беше причинено от авария в топлоелектрическа централа. Яжте!

    03:50 06.02.2026

  • 59 А труповете

    1 6 Отговор
    кога ше ги броим?

    04:39 06.02.2026

  • 60 хихи

    10 1 Отговор
    Това с логистиката трябваше да го направят още лятото на 2022година, ама нали са милостиви...
    Сега украинците Борис Джонсън да ги топли...

    04:44 06.02.2026

  • 61 Умни

    7 3 Отговор
    са братушките,за разлика от сланиноедите.

    Коментиран от #71

    05:32 06.02.2026

  • 62 Българка 😺-Маца

    7 2 Отговор
    Уудри Вова ,да се пукат душите черни душмански ю

    05:39 06.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Някой

    2 5 Отговор
    да обясни на списвача на статията че Покровск отново е украински и че там последното което руснаците имат е някакви "успехи". Но щом искат да повторят същото в Константиновка -- моля да заповядат :)

    07:15 06.02.2026

  • 65 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Каква успешна тактика в Покровск!?
    Покровск още е украински, хората си пият кафето на центъра, ходят на кино театър, а бе украински си е!

    07:46 06.02.2026

  • 66 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Успешната тактика на руснаците доведе до измиране на огромно количество хора без да бъде превзет покровск.

    Коментиран от #67

    09:36 06.02.2026

  • 67 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    На 4.12.2025 г Покровск е изцяло руски и фронтът преминава на8 км от града -справка картите на войната. На 12 .12 това е отбелязано и на украинските карти Дийп стейтс

    10:28 06.02.2026

  • 68 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    За какво обръщаш внимание на такива писаници. Сега с тоя пример дето си му го дал, трябва да живее.

    10:47 06.02.2026

  • 69 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Рашистите вън , от БГ сайтове !

    13:10 06.02.2026

  • 70 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мхмхмх":

    Копейките нямат родина, опитват да седят на два стола !

    13:15 06.02.2026

  • 71 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Умни":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    Коментиран от #72

    13:19 06.02.2026

  • 72 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Царската фамилия я избиха латишите, разбойници, които сега са в НАТО.

    16:55 06.02.2026

